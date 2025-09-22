Kezdődhet minden idők legnagyobb bitcoin-pere: félelmetes, mennyit csalt össze ez az ügyeskedő

Szeptember 29-én kezdődik Londonban annak a kínai állampolgárnak a pere, akit egy 7 milliárd dollár értékű, határokon átnyúló befektetési csalás kitervelésével vádolnak. Az ügy precedenst teremthet a kriptovalutákkal kapcsolatos pénzügyi bűncselekmények áldozatainak kártalanítására az Egyesült Királyságban - írja a yahoo.com.

A vádlott Zhimin Qian, aki állítólag a Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company működtetésével közel 130 000 kínai befektetőt károsított meg. A cég 2014 és 2017 között egy Ponzi-rendszerű befektetési terméket kínált, amely 100-300% közötti hozamot ígért.

A rendszer 2017-ben, Kína kriptovaluta-tevékenységekre vonatkozó teljes tilalma után omlott össze. Qian ekkor az Egyesült Királyságba menekült, miután a csalásból származó pénzt Bitcoinba fektette, ami ma már körülbelül 7 milliárd dollárt ér.

A brit hatóságok 2018 és 2021 között 61 000 BTC-t foglaltak le pénzmosás elleni nyomozások során, amelyek Qian bűntársát, Jian Went érintették. Went, aki korábban ételkiszállítóként dolgozott, 2024 márciusában bűnösnek találták pénzmosásban.

Jogi szakértők szerint a határokon átnyúló ügy jellege megnehezítheti Qian elítélését. "A határokon átnyúló jelleg miatt Qian büntetőjogi felelősségre vonása nehéz feladat a brit ügyészek számára" - nyilatkozta Yuhua Yang, a londoni Thornhill Legal partnere.

Yang kiemelte, hogy a csalás Kínában történt, brit cégek vagy szervezetek nem vettek részt a bűncselekményben, és a vagyon nem haladt át brit pénzügyi intézményeken. "Kihívást jelenthet a brit hatóságok számára a bizonyítékok beszerzése Kínából" - tette hozzá.

Részben emiatt a brit ügyészség nem csalással vagy pénzmosással vádolja Qiant, hanem két kapcsolódó vádat emel: kriptovaluta jogellenes birtoklása és átutalása, valamint bűncselekményből származó vagyon megszerzése, felhasználása és birtoklása.

Ashley Fairbrother, az EMM Legal partnere szerint a vádhatóságnak nem kell bizonyítania a csalást, elegendő bizonyítani, hogy a kérdéses vagyont bűncselekmény útján szerezték, "még akkor is, ha a pontos bűncselekmény nem állapítható meg".

Az ügy különlegességét a Bitcoin hatalmas összege - jelenleg körülbelül 7 milliárd dollár - adja, és polgári jogi eljárás is folyamatban van annak meghatározására, hogyan kártalaníthatók az áldozatok. "A kínai befektetőknek bizonyítaniuk kell, hogy jogos tulajdonosi igényük van a pénzeszközökre" - mondta Fairbrother.

A szakértő szerint a tét nagysága és a potenciális nehézségek miatt "nagyon valószínű", hogy a polgári per végül az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróságáig jut.