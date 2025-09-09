2025. szeptember 9. kedd Ádám
Budapest
Szélsőséges időjárás Nebraska fennsíkjain ezzel a lenyűgöző forgó szupercellás mezociklonnal, Nebraska, USA.
Gazdaság

Mi lesz a világgal, ha bedől az amerikai gazdaság? Trump nagyobb csődöt hozhat, mint gondolnánk

Pénzcentrum
2025. szeptember 9. 15:43

Az amerikai gazdaság egyre nehezebben nevezhető egészségesnek, miközben a munkaerőpiac folyamatosan romlik és az infláció ismét emelkedni kezdett - írta a CNN.

A gazdasági aggodalmakat leginkább a munkaerőpiac állapota támasztja alá, amely napról napra rosszabb képet mutat. Az infláció újra emelkedésnek indult, és a csütörtökön várható fogyasztói árindex-jelentés szerint augusztusban várhatóan gyorsult az áremelkedés üteme.

Mindeközben a vállalkozások továbbra is bizonytalanságban vannak Donald Trump elnök vámintézkedései miatt. A jelentős adóterhek miatt a munkáltatók vonakodnak új munkaerőt felvenni, különösen a vámokra érzékeny ágazatokban, mint az építőipar és a gyártás, ahol a cégek már csökkentik munkaerő-állományukat.

A gazdasági helyzet miatt Trump népszerűsége csökkent a szavazók körében a legfrissebb felmérések szerint. Ennek ellenére a fogyasztói kiadások – a gazdaság gerince – erősek maradtak, bár a hitelkártya-adósság rekordszintre emelkedett, és a súlyos késedelembe esett tartozások aránya (90 napon túli egyenlegek) több mint egy évtizede nem látott magasságba szökött.

Az S&P 500 index idén rekordmagasságokat ért el, de a közelmúltbeli nyereség nagyrészt annak köszönhető, hogy a befektetők egyre inkább számítanak a Federal Reserve kamatcsökkentésére a jövő heti és az idei további üléseken. A gyenge munkaerőpiaci adatok miatt a jegybank számára sürgetőbbé vált a gazdaság támogatása.

Először négy év után több álláskereső van, mint betöltetlen állás. A pénteki lehangoló munkaerőpiaci jelentés szerint a munkáltatók mindössze 22 000 új munkavállalót vettek fel az elmúlt hónapban, és a munkanélküliségi ráta 2021 óta a legmagasabb szintre emelkedett. Júniusban 13 000 munkahely szűnt meg, ami 2020 óta az első olyan hónap, amikor több dolgozót bocsátottak el, mint ahányat felvettek.

A New York-i Federal Reserve új felmérése szerint az álláskeresők úgy vélik, hogy 44,9% az esélyük új munkahely találására, ha jelenleg nincs állásuk – ez a legalacsonyabb érték a 2013-ban indult felmérés kezdete óta, és közel 6%-os csökkenést jelent júliusról augusztusra.

Ennek ellenére a 4,3%-os munkanélküliségi ráta még mindig a történelmi átlag (5,7%) alatt van. Az infláció is a történelmi szint alatt marad: a fogyasztói árindex által mért éves inflációs ráta 2,7% volt júliusban, ami közel egy százalékponttal alacsonyabb, mint az 1948 óta mért átlag.

A Morgan Stanley elemzői szerint az amerikai gazdaság az elmúlt hónapokban a legrosszabb időszakán ment keresztül, és most egy "gördülő fellendülés" felé halad. Véleményük szerint egyre több vállalat számol be magasabb jövőbeli nyereségnövekedési potenciálról az elmúlt három évhez képest, ami arra utal, hogy "a gördülő recesszió legrosszabb része mögöttünk van".
Címlapkép: Getty Images
TolllerBela
20 perce
A republikánusok előtt két út nyílik - ahogyan errefelé mondani szokták. Az egyik, hogy sürgősen átadják a hatalmat a demokrata szakembereknek, a másik az idült alkoholizmus....Jó, egy kicsit alakítottam a mondáson....de igaz !
