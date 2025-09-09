Az új amerikai vámrendelet a feladó postára hárítja a vámok beszedését, ezért a Magyar Posta felfüggesztette az USA-ba irányuló küldemények feladását.
Mi lesz a világgal, ha bedől az amerikai gazdaság? Trump nagyobb csődöt hozhat, mint gondolnánk
Az amerikai gazdaság egyre nehezebben nevezhető egészségesnek, miközben a munkaerőpiac folyamatosan romlik és az infláció ismét emelkedni kezdett - írta a CNN.
A gazdasági aggodalmakat leginkább a munkaerőpiac állapota támasztja alá, amely napról napra rosszabb képet mutat. Az infláció újra emelkedésnek indult, és a csütörtökön várható fogyasztói árindex-jelentés szerint augusztusban várhatóan gyorsult az áremelkedés üteme.
Mindeközben a vállalkozások továbbra is bizonytalanságban vannak Donald Trump elnök vámintézkedései miatt. A jelentős adóterhek miatt a munkáltatók vonakodnak új munkaerőt felvenni, különösen a vámokra érzékeny ágazatokban, mint az építőipar és a gyártás, ahol a cégek már csökkentik munkaerő-állományukat.
A gazdasági helyzet miatt Trump népszerűsége csökkent a szavazók körében a legfrissebb felmérések szerint. Ennek ellenére a fogyasztói kiadások – a gazdaság gerince – erősek maradtak, bár a hitelkártya-adósság rekordszintre emelkedett, és a súlyos késedelembe esett tartozások aránya (90 napon túli egyenlegek) több mint egy évtizede nem látott magasságba szökött.
Az S&P 500 index idén rekordmagasságokat ért el, de a közelmúltbeli nyereség nagyrészt annak köszönhető, hogy a befektetők egyre inkább számítanak a Federal Reserve kamatcsökkentésére a jövő heti és az idei további üléseken. A gyenge munkaerőpiaci adatok miatt a jegybank számára sürgetőbbé vált a gazdaság támogatása.
Először négy év után több álláskereső van, mint betöltetlen állás. A pénteki lehangoló munkaerőpiaci jelentés szerint a munkáltatók mindössze 22 000 új munkavállalót vettek fel az elmúlt hónapban, és a munkanélküliségi ráta 2021 óta a legmagasabb szintre emelkedett. Júniusban 13 000 munkahely szűnt meg, ami 2020 óta az első olyan hónap, amikor több dolgozót bocsátottak el, mint ahányat felvettek.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A New York-i Federal Reserve új felmérése szerint az álláskeresők úgy vélik, hogy 44,9% az esélyük új munkahely találására, ha jelenleg nincs állásuk – ez a legalacsonyabb érték a 2013-ban indult felmérés kezdete óta, és közel 6%-os csökkenést jelent júliusról augusztusra.
Ennek ellenére a 4,3%-os munkanélküliségi ráta még mindig a történelmi átlag (5,7%) alatt van. Az infláció is a történelmi szint alatt marad: a fogyasztói árindex által mért éves inflációs ráta 2,7% volt júliusban, ami közel egy százalékponttal alacsonyabb, mint az 1948 óta mért átlag.
A Morgan Stanley elemzői szerint az amerikai gazdaság az elmúlt hónapokban a legrosszabb időszakán ment keresztül, és most egy "gördülő fellendülés" felé halad. Véleményük szerint egyre több vállalat számol be magasabb jövőbeli nyereségnövekedési potenciálról az elmúlt három évhez képest, ami arra utal, hogy "a gördülő recesszió legrosszabb része mögöttünk van".
Az élelmiszer árak a lényegében fix árréssel megvert termékkörben is emelkednek április óta, és ezt a lakosság is érzékeli.
A miniszter szerint ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésük.
A BÉT részvényindexe, a BUX 0,2 százalékos csökkenéssel 102 973,66 ponton zárt hétfőn.
A háztartási energiáért 11,0%-kal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,2, a palackos gáz 2,6%-kal drágult.
Az euró kedden hét órakor 393,18 forinton állt a hétfő kora esti 393,12 forint után.
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektcége, a 4iG SDT EGY Zrt. megvásárolja a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi, 74 százalékos...
A világ kormányai egyre nagyobb mennyiségű bitcoint halmoznak fel, részben tudatos tartalékolási stratégiaként, részben bűnüldözési akciók során lefoglalt eszközök révén.
Az adószámlától kezdve a bevallásokon át egészen a foglalkoztatási adatokig minden lekérdezhető online.
Az MNB Monetáris Tanácsa várhatóan még hosszú ideig fenntartja a jelenlegi 6,5%-os alapkamatot, mivel az infláció továbbra is a jegybanki célsáv felett marad.
A pénteki gyengülés után mérsékelt emelkedéssel indulhat hétfőn a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, mivel a nemzetközi befektetői hangulat összességében kedvező,
Hétfő reggelre mérséklődött a forint ereje a nemzetközi devizakereskedelemben a péntek délutáni jegyzésekhez képest.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!
Magyarországon a szárazság ma már nemcsak a gazdákat sújtó természeti jelenség, hanem egy lassan kibontakozó, rendszerszintű katasztrófa.
Jelenleg az EU-ban felhasznált ritka földfémek kevesebb mint 1 százalékát hasznosítják újra.
Az elmúlt négy évtizedben drámai átalakuláson ment keresztül a világ jövedelmi térképe.
Dr. Rab Árpád színes és gondolatébresztő előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövő nem előre látható, hanem formálható.
Az ír GDP alakulása időről időre extrém kilengéseket mutat, ami torzítja az uniós aggregált mutatókat.
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal nagyobb volt a 2025. júniusinál.