Légiforgalmi incidens történt Donald Trump amerikai elnök repülőgépe közelében, New Yorkban.
Máris indulnak a perek a lezuhant injdiai repülő balesete után: ezért perelnek a családok
Négy utas családja perelte be a Boeingot és a Honeywell vállalatot az Air India júniusi légikatasztrófája miatt, amelyben 260 ember vesztette életét. A felperesek szerint a baleset oka egy hibás üzemanyag-elzáró kapcsoló volt - számolt be a The Guardian.
Az Air India 171-es járata röviddel az Ahmedabadból Londonba tartó felszállás után zuhant le még június 12-én. A kedden a delaware-i felsőbíróságon benyújtott keresetben a felperesek azt állítják, hogy a Boeing 787-8 Dreamliner üzemanyag-elzáró kapcsolójának rögzítőmechanizmusa véletlenül kikapcsolható vagy hiányozhat, ami az üzemanyag-ellátás és a felszálláshoz szükséges tolóerő elvesztéséhez vezethet.
A kereset szerint a Boeing és a Honeywell, amelyek telepítették, illetve gyártották a kapcsolót, tudtak erről a kockázatról, különösen azután, hogy az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) 2018-ban figyelmeztetett a kioldott rögzítőmechanizmusok veszélyeire több Boeing repülőgépen.
Az indiai Légibaleset-vizsgáló Iroda (AAIB) előzetes jelentése szerint az Air India nem végezte el a javasolt ellenőrzéseket, és a karbantartási nyilvántartások azt mutatták, hogy a balesetben érintett repülőgép tolóerő-szabályozó modulját, ahol az üzemanyag-kapcsolók találhatók, 2019-ben és 2023-ban is kicserélték.
A pilótafülke hangfelvétele arra utal, hogy a kapitány elzárta az üzemanyag-áramlást a repülőgép hajtóműveihez. A kereset szerint a kapcsolók olyan helyen vannak a pilótafülkében, ahol nagyobb valószínűséggel nyomhatók meg véletlenül, ami "gyakorlatilag garantálja, hogy a normál pilótafülke-tevékenység véletlenszerű üzemanyag-elzárást eredményezhet".
Repülésbiztonsági szakértők azonban a Reutersnek elmondták, hogy a kapcsolókat elhelyezkedésük és kialakításuk miatt nem lehet véletlenül átkapcsolni. A Boeing nem kívánt nyilatkozni, a Honeywell pedig nem válaszolt azonnal a megkeresésekre.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A per az első az Egyesült Államokban a baleset kapcsán. A felperesek kártérítést követelnek Kantaben Dhirubhai Paghadal, Naavya Chirag Paghadal, Kuberbhai Patel és Babiben Patel haláláért, akik a 229 elhunyt utas között voltak. A balesetben 12 személyzeti tag és 19 földön tartózkodó személy is életét vesztette, egy utas túlélte a katasztrófát.
Az indiai, brit és amerikai nyomozók még nem állapították meg egyértelműen a baleset okát. Az AAIB júliusi előzetes jelentése látszólag felmentette a Boeingot és a hajtóműgyártó GE Aerospace-t, de egyes családi csoportok bírálták a nyomozókat és a sajtót, amiért túlságosan a pilóták cselekedeteire összpontosítanak.
Bryan Bedford, az FAA vezetője júliusban kifejezte "magas szintű bizalmát" abban, hogy nem mechanikai probléma vagy az üzemanyag-szabályozó alkatrészek véletlen elmozdulása okozta a balesetet. Bár a legtöbb baleset több tényező kombinációjának eredménye, jogi szakértők szerint az áldozatok családjait képviselő ügyvédek általában a gyártókat célozzák meg, mivel rájuk nem vonatkoznak ugyanazok a felelősségi korlátozások, mint a légitársaságokra.
A konfliktus 2021-ben kezdődött, amikor a Ben & Jerry's bejelentette, hogy nem árusítja tovább termékeit a megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben.
Az első Trump által jóváhagyott fegyverszállítmány úton van Ukrajnába: légvédelmi és levegő-föld rakéták várhatók.
Ennyi volt, vörös vonalat lép át Brüsszel Oroszországgal szemben: ez eldöntheti az ukrajnai háborút?
Az Európai Unió tervet dolgoz ki, amely lehetővé tenné, hogy Oroszország befagyasztott eszközeiből 170 milliárd eurós 'jóvátételi kölcsönt' nyújtsanak Ukrajnának.
Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a megállapodást, amely lezárhatja a közel egy éve húzódó ügyet.
Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen vett részt a Zapad–2025 (Nyugat–2025) hadgyakorlat zárónapján, amelyet a Nyizsnyij Novgorod-i régió mulinói lőterén tartottak kedden.
Kína először került be az ENSZ éves innovációs rangsorának első tíz helyezettje közé, miközben a pekingi cégek jelentős összegeket fektetnek kutatás-fejlesztésbe.
Donald Trump amerikai elnök kedden érkezik az Egyesült Királyságba második állami látogatására, ami példa nélküli eseménynek számít, hiszen a második ciklusukat töltő elnökök általában csak...
Egy ukrán férfi, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások koordinálásával gyanúsítanak, Olaszország legfelsőbb bíróságához fordul a Németországnak való kiadatása ellen.
Trump azt követeli, hogy az európai országok 50-100%-os vámokat vessenek ki Kínára, de az EU több okból is elutasítja ezt a radikális javaslatot.
Kaja Kallas megerősítette, hogy az Európai Unió felfüggesztené az Izraellel kötött kereskedelmi megállapodás egyes részeit, ami jelentős gazdasági hatással járna Izrael számára.
III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök februárban nyújtotta át Washingtonban Trumpnak.
Az Egyesült Államok betiltja a TikTokot, ha Kína nem mond le a vámcsökkentési követeléseiről.
A Fitch hitelminősítő leminősítette Franciaországot, ami komoly kihívás elé állítja az újonnan kinevezett Sebastien Lecornu miniszterelnököt
A Kreml a háború kezdete óta azt hangoztatja, hogy Oroszország valójában védekező háborút folytat Ukrajna területén a Nyugat ellen.
„Azt hittem, könnyű lesz” – vallotta be az amerikai elnök, aki szerint az orosz és ukrán vezető annyira utálja egymást, hogy képtelenek tárgyalni.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Oroszország vészesen közeledik a NATO 5. cikkelyének aktiválásához szükséges határvonalhoz.
Donald Trump amerikai elnök szombaton közösségi oldalán bejelentette: készen áll arra, hogy jelentős szankciókat vezessen be Oroszország ellen.
Kiderültek az első részletek Charlie Kirk merénylőjéről: itt van minden, amit eddig lehet tudni róla
Elfogták Charlie Kirk gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, aki Utah államban, egy családtagja segítségével került rendőrkézre.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.