Kangaamiut, Gammel Sukkertoppen, Qeqqata önkormányzat, Grönland.
Világ

Keményen beszólt az európai miniszterelnök Donald Trump-nak: nem túlzás, komolyan fél az amerikai megszállástól

Pénzcentrum
2025. december 22. 19:15

Dánia és Grönland miniszterelnökei határozottan elutasították Donald Trump törekvéseit, miután az amerikai elnök különmegbízottat nevezett ki a nagyrészt önkormányzattal rendelkező dán területre, amelyet korábban többször is amerikai ellenőrzés alá akart vonni - közölte a The Guardian.

"Korábban is egyértelműen elmondtuk. Most újra elmondjuk. A nemzeti határok és az államok szuverenitása a nemzetközi jogban gyökerezik... Nem lehet más országokat annektálni" - jelentette ki Mette Frederiksen dán és Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök közös nyilatkozatban.

A két vezető hangsúlyozta, hogy "alapvető elvek" forognak kockán. "Grönland a grönlandiaké, és az Egyesült Államoknak nem kellene átvennie Grönlandot. Elvárjuk, hogy tiszteletben tartsák területi integritásunkat" - tették hozzá.

Trump vasárnap Jeff Landry louisianai kormányzót nevezte ki az Egyesült Államok különmegbízottjává a hatalmas, ásványkincsekben gazdag sarkvidéki szigetre. Az amerikai elnök több alkalommal is kijelentette, hogy az USA-nak biztonsági okokból meg kell szereznie Grönlandot, és nem zárta ki az erő alkalmazását sem.

Az amerikai elnök a közösségi médiában azt írta: "Jeff megérti, mennyire alapvető fontosságú Grönland nemzetbiztonságunk szempontjából, és erőteljesen előmozdítja országunk érdekeit szövetségeseink és valójában az egész világ biztonsága, védelme és túlélése érdekében."

Landry, aki 2024 januárjában lépett hivatalba Louisiana kormányzójaként, megköszönte Trumpnak a kinevezést, és kijelentette: "megtiszteltetés, hogy ebben az önkéntes pozícióban szolgálhatlak, hogy Grönlandot az USA részévé tegyük".

Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter hétfőn a dán televíziónak nyilatkozva közölte, hogy a következő napokban bekéreti a minisztériumba Ken Howery washingtoni nagykövetet, hogy "magyarázatot kapjon". A miniszter "mélyen felháborítónak" nevezte a különmegbízott kinevezését, és "különösen felháborítónak" Landry nyilatkozatát, amelyet Dánia "teljesen elfogadhatatlannak" tart.

Az EU szóvivője, Anouar El Anouni Brüsszelben kijelentette, hogy a Dán Királyság területi integritása és szuverenitása "alapvető fontosságú", míg Dánia északi szomszédai, Svédország és Norvégia teljes támogatásukat fejezték ki.

A grönlandi 57 000 lakos túlnyomó többsége függetlenné szeretne válni Dániától, de nem kíván az USA részévé válni egy januári közvélemény-kutatás szerint. A területnek 2009 óta joga van a függetlenség kinyilvánítására.

Stratégiai elhelyezkedése miatt - Észak-Amerika és Európa között, az Egyesült Államok, Kína és Oroszország növekvő sarkvidéki érdeklődésének idején - Grönland különös jelentőséggel bír. Emellett a sziget az Oroszország és az USA közötti rakéták legrövidebb útvonalán fekszik.

Dánia augusztusban sürgős megbeszélésre hívta be az amerikai ügyvivőt egy állítólagos befolyásolási kampány miatt, miután legalább három, Trumphoz és a Fehér Házhoz kötődő amerikai férfit azzal vádoltak, hogy megpróbáltak beszivárogni a grönlandi társadalomba.

Trump megválasztása óta több prominens amerikai politikus és üzletember is ellátogatott Grönlandra. Donald Trump Jr. januárban járt a fővárosban, Nuukban, JD Vance alelnök pedig márciusban látogatott meg egy amerikai katonai bázist.
