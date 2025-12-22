A lepárló azért marad zárva, hogy a vállalat fejlesztéseket hajthasson végre a létesítményben.
Keményen beszólt az európai miniszterelnök Donald Trump-nak: nem túlzás, komolyan fél az amerikai megszállástól
Dánia és Grönland miniszterelnökei határozottan elutasították Donald Trump törekvéseit, miután az amerikai elnök különmegbízottat nevezett ki a nagyrészt önkormányzattal rendelkező dán területre, amelyet korábban többször is amerikai ellenőrzés alá akart vonni - közölte a The Guardian.
"Korábban is egyértelműen elmondtuk. Most újra elmondjuk. A nemzeti határok és az államok szuverenitása a nemzetközi jogban gyökerezik... Nem lehet más országokat annektálni" - jelentette ki Mette Frederiksen dán és Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök közös nyilatkozatban.
A két vezető hangsúlyozta, hogy "alapvető elvek" forognak kockán. "Grönland a grönlandiaké, és az Egyesült Államoknak nem kellene átvennie Grönlandot. Elvárjuk, hogy tiszteletben tartsák területi integritásunkat" - tették hozzá.
Trump vasárnap Jeff Landry louisianai kormányzót nevezte ki az Egyesült Államok különmegbízottjává a hatalmas, ásványkincsekben gazdag sarkvidéki szigetre. Az amerikai elnök több alkalommal is kijelentette, hogy az USA-nak biztonsági okokból meg kell szereznie Grönlandot, és nem zárta ki az erő alkalmazását sem.
Az amerikai elnök a közösségi médiában azt írta: "Jeff megérti, mennyire alapvető fontosságú Grönland nemzetbiztonságunk szempontjából, és erőteljesen előmozdítja országunk érdekeit szövetségeseink és valójában az egész világ biztonsága, védelme és túlélése érdekében."
Landry, aki 2024 januárjában lépett hivatalba Louisiana kormányzójaként, megköszönte Trumpnak a kinevezést, és kijelentette: "megtiszteltetés, hogy ebben az önkéntes pozícióban szolgálhatlak, hogy Grönlandot az USA részévé tegyük".
Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter hétfőn a dán televíziónak nyilatkozva közölte, hogy a következő napokban bekéreti a minisztériumba Ken Howery washingtoni nagykövetet, hogy "magyarázatot kapjon". A miniszter "mélyen felháborítónak" nevezte a különmegbízott kinevezését, és "különösen felháborítónak" Landry nyilatkozatát, amelyet Dánia "teljesen elfogadhatatlannak" tart.
Az EU szóvivője, Anouar El Anouni Brüsszelben kijelentette, hogy a Dán Királyság területi integritása és szuverenitása "alapvető fontosságú", míg Dánia északi szomszédai, Svédország és Norvégia teljes támogatásukat fejezték ki.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A grönlandi 57 000 lakos túlnyomó többsége függetlenné szeretne válni Dániától, de nem kíván az USA részévé válni egy januári közvélemény-kutatás szerint. A területnek 2009 óta joga van a függetlenség kinyilvánítására.
Stratégiai elhelyezkedése miatt - Észak-Amerika és Európa között, az Egyesült Államok, Kína és Oroszország növekvő sarkvidéki érdeklődésének idején - Grönland különös jelentőséggel bír. Emellett a sziget az Oroszország és az USA közötti rakéták legrövidebb útvonalán fekszik.
Dánia augusztusban sürgős megbeszélésre hívta be az amerikai ügyvivőt egy állítólagos befolyásolási kampány miatt, miután legalább három, Trumphoz és a Fehér Házhoz kötődő amerikai férfit azzal vádoltak, hogy megpróbáltak beszivárogni a grönlandi társadalomba.
Trump megválasztása óta több prominens amerikai politikus és üzletember is ellátogatott Grönlandra. Donald Trump Jr. januárban járt a fővárosban, Nuukban, JD Vance alelnök pedig márciusban látogatott meg egy amerikai katonai bázist.
Ez az egymilliárdos kérdés jelenleg az orosz-ukrán háborúban: tényleg csatlakozhat Ukrajna az EU-hoz?
Az ukrán gazdaság jelenleg rendkívül gyenge állapotban van, 2024-ben az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagának kevesebb mint 30 százalékát érte el.
Sokkoló beismerést tett a NATO főtitkára: úgy tűnik, ebben Donald Trump az utolsó reménye - nem fest jól a dolog
Kiemelte, hogy az európai államok továbbra is teljesíteni fogják az Ukrajnát támogató koalíción belül vállalt kötelezettségeiket.
Ezt már nem lehet visszafordítani? Aggasztó folyamatok indultak el a Föld klímájában: itt a figyelmeztetés
Az emberiség olyan éghajlati billenőpontok közelébe ért, amelyek átlépése önmagukat erősítő, visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el.
Itt az áttörés? Putyin kész tárgyalni Macronnal a béketervről: ezt üzente a Kreml a francia elnöknek
Moszkva jelezte, hogy nyitott az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló párbeszédre Emmanuel Macron francia államfővel.
Kiszivárgott, Putyin nem adja fel: a teljes volt szovjet blokkot magáénak akarja, nem tervez meghátrálni
Az amerikai hírszerzés megítélése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is ragaszkodik eredeti háborús céljaihoz.
Charlie Kirk özvegye nyíltan támogatásáról biztosította J. D. Vance alelnök jövőbeli elnöki ambícióit.
Kemény üzenetet küldött Putyin erős embere: fenyegetés a nyugati béketerv, nem a biztonságot szolgálja
A kairói Oroszország–Afrika Partnerségi Fórumon Szergej Lavrov orosz külügyminiszter határozottan elutasította az európai terveket
Nyilvánosságra hozta az amerikai igazságügyi minisztérium a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos dokumentumok első részét.
Az ukrán államfő szerint a háborús helyzet és a biztonsági kockázatok lehetetlenné teszik a demokratikus választások megtartását.
Vilmos walesi herceg elvitte 12 éves fiát, György herceget egy londoni hajléktalanokat segítő szervezethez.
Mi történt? Minden bíborost a Vatikánba rendelt XIV. Leó pápa: rendkívüli tanácskozást hirdetett az egyházfő
XIV. Leó meghirdette pápasága első rendkívüli konzisztóriumát, amelyre a Vatikánba hívatta a bíborosi testület tagjait.
A játékipar jól szemlélteti a globális kereskedelem átalakulását.
Most érhet igazán magasra az Epstein-botrány: rengeteg ismert ember szerepel az eddig titkos iratokban
Az amerikai igazságügyi minisztérium nyilvánosságra hozta a Jeffrey Epstein-ügy több százezer oldalnyi iratát.
Ukrajnától több ezer kilométerre csaptak le az ukrán drónok: végzetes csapást mértek orosz célpontokra
Ukrán drónok a líbiai partok közelében, eddig példa nélküli távolságban támadtak meg egy orosz olajszállító hajót a Földközi-tengeren.
Sokkoló, amit a meteorológusok jósolnak: erre Magyarországon sem lehet felkészülni, küszöbön a katasztrófa
A Met Office előrejelzése szerint 2026-ban is 1,4°C felett marad a globális átlaghőmérséklet emelkedése az iparosodás előtti szinthez képest.
A Kreml álláspontja változatlanul merev, miközben az Egyesült Államok egyre intenzívebben próbál diplomáciai megoldást találni a konfliktusra.
Emmanuel Macron francia elnök úgy véli, hogy "hasznos lenne", ha Európa újra párbeszédet kezdene Putyinnal.
Korlátozták a teherautók közlekedését, leállították a kültéri munkálatokat , repülőgépjáratokat mondtak le, és azt tanácsolták, hogy a gyerekek ne menjenek az utcára.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.