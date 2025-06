Újabb fejlemények: az Air India vezérigazgatója szerint néhányan túlélték az ahmedábádi légikatasztrófát

Néhány utas túlélte a csütörtöki ahmedábádi légikatasztrófát - jelentette be az Air India vezérigazgatója, hozzátéve, hogy a sérülteket kórházban ápolják.

Az X-en is közzétett videóüzenetében a vezérigazgató,Campbell Wilson elmondta, a légitársaság szorosan együttműködik a mentést végző hatóságokkal. "A vizsgálat még eltart egy ideig, de amit tudunk, már most megteszünk" - tette hozzá. Elmondta azt is, hogy a légitársaság forródrótot hozott létre, ahol a hozzátartozók érdeklődhetnek szeretteikről.

Bár a katasztrófát követően nem sokkal a nyugat-indiai város rendőrsége azt közölte, hogy a szerencsétlenséget feltehetően senki nem élte túl, G.S. Malik rendőrfőnök később beszámolt egy túlélőről, akiről az indiai NDTV televíziós társaságnak is sikerült felvételeket közreadnia. Feltételezik, hogy egy kórházban ápolt személy is a lezuhant repülőgépen utazott.

Az Air India Ahmadabádból a londoni Gatwick repülőtérre tartó AI171-es járatszámú Boeing 787 Dreamliner típusú repülőgépe 5 perccel a felszállás után, helyi idő szerint kora délután zuhant le a város repülőterétől nem messze, lakott területen, 242 emberrel a fedélzetén. G.S. Malik elmondta: mivel a gép lakott területen zuhant le, ahol számos iroda és egy orvosi szálló is működött, több helyi halálos áldozata is van a katasztrófának. Danandzsaj Dvivedi, a gudzsaráti kormányzat egyik magas rangú tisztségviselője azt mondta, a szállón mintegy 50-en is megsérülhettek, amikor a repülőgép az épületre zuhant.

Ahmadábád a Pakisztánnal határos Gudzsarát állam legnagyobb városa. Nemzetközi repülőtere, amely a hetedik legforgalmasabb Indiában, egy sűrűn lakott városnegyed közepén helyezkedik el. A repülőtér forgalmát a baleset után felfüggesztették.