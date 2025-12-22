Megindult lefelé a forint, ma sem volt jó napja a magyar fizetőeszköznek

Gyengült hétfőn a forint a főbb devizákkal szemben a reggeli kezdéshez képest a bankközi piacon.

Az eurót este hat órakor 388,75 forinton jegyezték a reggeli 386,55 forint után, a dollár 330,75 forintra ment feljebb 329,83 forintról, a svájci frank pedig 417,55 forinton áll 414,75 forint után.

A forint gyengébben áll a december havi kezdésnél, 1,9 százalékkal az euróval, 0,5 százalékkal a dollárral, és 1,3 százalékkal a svájci frankkal szemben.