A Szobornaja tér a Moszkvai Kreml központi tere, amely egy történelmi erődített komplexum Moszkva szívében, a Moszkva folyóra nyíló kilátással. Az orosz fellegvárak közül a legismertebb, öt palotát, négy katedrálist és a Kreml-tornyok
Világ

Szó szerint robbant a bomba Oroszországban karácsony előtt: magas rangú tábornokot öltek meg, tombol a Kreml

Pénzcentrum
2025. december 22. 10:15

Egy orosz tábornokot ölt meg egy autóba rejtett bomba Moszkva déli részén hétfőn, az orosz nyomozók szerint az ukrán titkosszolgálatok állhatnak a támadás mögött - közölte a Reuters.

Fanil Szarvarov altábornagy, az orosz vezérkar hadműveleti kiképzési igazgatóságának vezetője életét vesztette, amikor a Kia Sorento típusú gépjárműve alatt bomba robbant, miután reggel 6:55-kor (moszkvai idő szerint) kihajtott egy parkolóhelyről.

Az orosz főváros déli részén történt merénylet helyszínére kivonult a rendőrség. A BBC szerint egy lakótelep melletti parkolóban történt a robbanás. Az orosz Meduza hírportál szerint az autó sofőrje is megsérülhetett, ő a portál szerint súlyos állapotban van. Posztjukban egy képet is közzétettek a roncsolt járműről.

A hatóságok közölték, hogy az egyik vizsgált verzió szerint a bombát az ukrán titkosszolgálatok helyezték el, ám Ukrajna egyelőre nem reagált az üggyel kapcsolatban.

2024 decemberében az orosz hadsereg egy magas rangú tábornoka halt meg egy moszkvai robbantásban. Igor Kirillov altábornagy, a nukleáris, biológiai és vegyi védelmi erők vezetőjével egy elektromos rollerbe rejtett robbanószerkezet végzett. Az ukrán biztonsági szolgálatok elismerték, hogy ők álltak az akció mögött.
Címlapkép: Getty Images
