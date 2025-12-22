2025. december 22. hétfő Zénó
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Világ

Ez az egymilliárdos kérdés jelenleg az orosz-ukrán háborúban: tényleg csatlakozhat Ukrajna az EU-hoz?

Pénzcentrum
2025. december 22. 19:32

Ukrajna 2027-ig csatlakozhatna az Európai Unióhoz egy új béketerv szerint, ami bár Oroszország ellenkezését váltotta ki, jelenleg racionálisabb lehetőségnek tűnik, mint a NATO-tagság. A terv az EU-n belül is megosztó, különösen Magyarország ellenzi határozottan az ukrán csatlakozást. - elemezte a  helyzetet a Portfolio.

Ukrajna 2022 júniusában, négy hónappal az orosz invázió után kapta meg az uniós tagjelölti státuszt, amit akkor Orbán Viktor is támogatott. A helyzet 2023 végén változott meg, amikor a magyar miniszterelnök távol maradt a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről szóló szavazástól, és azóta következetesen ellenzi Ukrajna felvételét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ukrán gazdaság jelenleg rendkívül gyenge állapotban van. 2024-ben az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagának kevesebb mint 30 százalékát érte el, ami nemcsak a jelenlegi tagállamokhoz, hanem a korábbi bővítések idején csatlakozó országok induló szintjéhez képest is rendkívül alacsony. A nemzetközi támogatások nélkül ez az arány mindössze 23,5 százalék lenne.

Az ország államadóssága gyorsan növekszik, 2024-re már meghaladta a GDP 90 százalékát. A gazdasági stabilitást jelenleg csak az biztosítja, hogy a külső finanszírozás nagyrészt kedvező feltételekkel érkezik. Az infláció 2025-ben kétszámjegyűvé vált, és nyár közepén már 15,5 százalék felett járt.

A csatlakozási folyamathoz szükséges reformok terén Ukrajna a 2024-es reformok háromnegyedét teljesítette, ami háborús körülmények között jó teljesítménynek számít. Az Európai Bizottság jelentése szerint az összkép előrelépést mutat, bár még sok a tennivaló.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Egy esetleges csatlakozás esetén az új tagállamok általában az uniós közvetlen támogatási szint 25 százalékára jogosultak az első évükben, hogy ne borítsák fel a területalapú források elosztását. Ukrajna esetében a csatlakozással járó költségek a 2022 óta az országnak nyújtott támogatások volumenének kevesebb mint 0,03 százalékát tennék ki.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #európai unió #infláció #európai bizottság #gazdaság #ukrajna #világ #gdp #orbán viktor #háború #orosz-ukrán háború #nato

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:02
19:47
19:32
19:15
19:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 22.
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj
2025. december 21.
Erről mindenképp tudj, ha utazást ajándékozol karácsonyra: elkpesztő buktató miatt borulhat minden
2025. december 22.
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
2025. december 22.
Ügyeletes gyógyszertár 2025: itt van nyitva patika karácsony és szilveszter alatt, két ünnep között
2025. december 22.
Itt a hatósági feketelista: irtó veszélyesek lehetnek ezek a karácsonyi ajándékok, égősorok - Labubuk is vannak a listán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 22. hétfő
Zénó
52. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kész a mesterterv: így léptetné ki az USA Magyarországot az Európai Unióból
2
2 hete
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni
3
4 napja
Most érkezett! Orosz katonák törtek be egy NATO tagállam területére
4
2 hete
Olyan beismerést tett Zelenszkij, amire eddig nem volt példa: itt fordul meg végleg a háború?
5
2 hete
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: ezt a helyzetet vajon hogyan fogja kezelni?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Várható érték
A várható értéken olyan gyors és meghatározott időre korlátozható értéknövekményt értünk, amelynek nagysága előre meghatározható, valószínűsíthető. A várható értéknek nagy szerepe van a növénybiztosításokban. A várható érték nemcsak a növény-, hanem az egyéb vagyonbiztosításoknál is alkalmazható, ha az előfeltételek a gyors és meghatározott értéknövekedés megvalósulására és megállapítására egyaránt fennállnak. (pl. növendékállatok biztosítása, az üzemszüneti biztosításban kieső nyereség megtérítése stb).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 22. 19:15
Keményen beszólt az európai miniszterelnök Donald Trump-nak: nem túlzás, komolyan fél az amerikai megszállástól
Pénzcentrum  |  2025. december 22. 19:01
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
Agrárszektor  |  2025. december 22. 19:29
Íme, a rendelet: új szabályok a gazdaszövetkezetekre