Ez az egymilliárdos kérdés jelenleg az orosz-ukrán háborúban: tényleg csatlakozhat Ukrajna az EU-hoz?
Ukrajna 2027-ig csatlakozhatna az Európai Unióhoz egy új béketerv szerint, ami bár Oroszország ellenkezését váltotta ki, jelenleg racionálisabb lehetőségnek tűnik, mint a NATO-tagság. A terv az EU-n belül is megosztó, különösen Magyarország ellenzi határozottan az ukrán csatlakozást. - elemezte a helyzetet a Portfolio.
Ukrajna 2022 júniusában, négy hónappal az orosz invázió után kapta meg az uniós tagjelölti státuszt, amit akkor Orbán Viktor is támogatott. A helyzet 2023 végén változott meg, amikor a magyar miniszterelnök távol maradt a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről szóló szavazástól, és azóta következetesen ellenzi Ukrajna felvételét.
Az ukrán gazdaság jelenleg rendkívül gyenge állapotban van. 2024-ben az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagának kevesebb mint 30 százalékát érte el, ami nemcsak a jelenlegi tagállamokhoz, hanem a korábbi bővítések idején csatlakozó országok induló szintjéhez képest is rendkívül alacsony. A nemzetközi támogatások nélkül ez az arány mindössze 23,5 százalék lenne.
Az ország államadóssága gyorsan növekszik, 2024-re már meghaladta a GDP 90 százalékát. A gazdasági stabilitást jelenleg csak az biztosítja, hogy a külső finanszírozás nagyrészt kedvező feltételekkel érkezik. Az infláció 2025-ben kétszámjegyűvé vált, és nyár közepén már 15,5 százalék felett járt.
A csatlakozási folyamathoz szükséges reformok terén Ukrajna a 2024-es reformok háromnegyedét teljesítette, ami háborús körülmények között jó teljesítménynek számít. Az Európai Bizottság jelentése szerint az összkép előrelépést mutat, bár még sok a tennivaló.
Egy esetleges csatlakozás esetén az új tagállamok általában az uniós közvetlen támogatási szint 25 százalékára jogosultak az első évükben, hogy ne borítsák fel a területalapú források elosztását. Ukrajna esetében a csatlakozással járó költségek a 2022 óta az országnak nyújtott támogatások volumenének kevesebb mint 0,03 százalékát tennék ki.
Szó szerint robbant a bomba Oroszországban karácsony előtt: magas rangú tábornokot öltek meg, tombol a Kreml
A nyomozók közzétettek egy videót a roncsolt járműről, amelyen a vezetőülésen vér is látható volt.
Sokkoló beismerést tett a NATO főtitkára: úgy tűnik, ebben Donald Trump az utolsó reménye - nem fest jól a dolog
Kiemelte, hogy az európai államok továbbra is teljesíteni fogják az Ukrajnát támogató koalíción belül vállalt kötelezettségeiket.
Ezt már nem lehet visszafordítani? Aggasztó folyamatok indultak el a Föld klímájában: itt a figyelmeztetés
Az emberiség olyan éghajlati billenőpontok közelébe ért, amelyek átlépése önmagukat erősítő, visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el.
Itt az áttörés? Putyin kész tárgyalni Macronnal a béketervről: ezt üzente a Kreml a francia elnöknek
Moszkva jelezte, hogy nyitott az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló párbeszédre Emmanuel Macron francia államfővel.
Kiszivárgott, Putyin nem adja fel: a teljes volt szovjet blokkot magáénak akarja, nem tervez meghátrálni
Az amerikai hírszerzés megítélése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is ragaszkodik eredeti háborús céljaihoz.
Charlie Kirk özvegye nyíltan támogatásáról biztosította J. D. Vance alelnök jövőbeli elnöki ambícióit.
Kemény üzenetet küldött Putyin erős embere: fenyegetés a nyugati béketerv, nem a biztonságot szolgálja
A kairói Oroszország–Afrika Partnerségi Fórumon Szergej Lavrov orosz külügyminiszter határozottan elutasította az európai terveket
Nyilvánosságra hozta az amerikai igazságügyi minisztérium a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos dokumentumok első részét.
Az ukrán államfő szerint a háborús helyzet és a biztonsági kockázatok lehetetlenné teszik a demokratikus választások megtartását.
Vilmos walesi herceg elvitte 12 éves fiát, György herceget egy londoni hajléktalanokat segítő szervezethez.
Mi történt? Minden bíborost a Vatikánba rendelt XIV. Leó pápa: rendkívüli tanácskozást hirdetett az egyházfő
XIV. Leó meghirdette pápasága első rendkívüli konzisztóriumát, amelyre a Vatikánba hívatta a bíborosi testület tagjait.
A játékipar jól szemlélteti a globális kereskedelem átalakulását.
Most érhet igazán magasra az Epstein-botrány: rengeteg ismert ember szerepel az eddig titkos iratokban
Az amerikai igazságügyi minisztérium nyilvánosságra hozta a Jeffrey Epstein-ügy több százezer oldalnyi iratát.
Ukrajnától több ezer kilométerre csaptak le az ukrán drónok: végzetes csapást mértek orosz célpontokra
Ukrán drónok a líbiai partok közelében, eddig példa nélküli távolságban támadtak meg egy orosz olajszállító hajót a Földközi-tengeren.
Sokkoló, amit a meteorológusok jósolnak: erre Magyarországon sem lehet felkészülni, küszöbön a katasztrófa
A Met Office előrejelzése szerint 2026-ban is 1,4°C felett marad a globális átlaghőmérséklet emelkedése az iparosodás előtti szinthez képest.
A Kreml álláspontja változatlanul merev, miközben az Egyesült Államok egyre intenzívebben próbál diplomáciai megoldást találni a konfliktusra.
Emmanuel Macron francia elnök úgy véli, hogy "hasznos lenne", ha Európa újra párbeszédet kezdene Putyinnal.
Korlátozták a teherautók közlekedését, leállították a kültéri munkálatokat , repülőgépjáratokat mondtak le, és azt tanácsolták, hogy a gyerekek ne menjenek az utcára.
