Nő online részvényekkel kereskedik mobiltelefonon
Gazdaság

Történelmi csúcsot döntött a BUX – ezt kevesen várták a hétfői kereskedésben

Pénzcentrum/MTI
2025. december 22. 18:44

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 485,25 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel, történelmi csúcson, 110 890,99 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hétfőn a magyar tőzsde enyhén felülteljesített európai tőzsdékhez képest. Az Amerikai Egyesült Államok tőzsdéin pozitív hangulat volt, az európai piacokon viszont negatívabb hangulat uralkodott.

A Budapesti Értéktőzsdén az óvatos emelkedés átlag alatti forgalom mellett történt. A vezető magyar részvények közül a Mol erősödése mögött az olaj világpiaci árának emelkedése húzódhat meg. Az OTP és a Richter oldalazott a nap folyamán, a Magyar Telekom részvényeinél profitrealizálást indítottak a befektetők, ez látható a társaság árfolyamának csökkenésében - fejtette ki az elemző.

  • A Mol 64 forinttal, 2,27 százalékkal 2888 forintra erősödött, 1,2 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 0,42 százalékkal 35 450 forintra nőtt, éves és történelmi maximumot értek el záráskor, forgalmuk 7,1 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,88 százalékkal 1800 forintra csökkent, forgalma 652,9 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 65 forinttal, 0,67 százalékkal 9670 forintra esett, a részvények forgalma 517,6 millió forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 032,11 ponton zárt hétfőn, ez 13,89 pontos, 0,14 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
