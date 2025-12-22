Váratlan időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
Történelmi csúcsot döntött a BUX – ezt kevesen várták a hétfői kereskedésben
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 485,25 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel, történelmi csúcson, 110 890,99 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hétfőn a magyar tőzsde enyhén felülteljesített európai tőzsdékhez képest. Az Amerikai Egyesült Államok tőzsdéin pozitív hangulat volt, az európai piacokon viszont negatívabb hangulat uralkodott.
A Budapesti Értéktőzsdén az óvatos emelkedés átlag alatti forgalom mellett történt. A vezető magyar részvények közül a Mol erősödése mögött az olaj világpiaci árának emelkedése húzódhat meg. Az OTP és a Richter oldalazott a nap folyamán, a Magyar Telekom részvényeinél profitrealizálást indítottak a befektetők, ez látható a társaság árfolyamának csökkenésében - fejtette ki az elemző.
- A Mol 64 forinttal, 2,27 százalékkal 2888 forintra erősödött, 1,2 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 0,42 százalékkal 35 450 forintra nőtt, éves és történelmi maximumot értek el záráskor, forgalmuk 7,1 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,88 százalékkal 1800 forintra csökkent, forgalma 652,9 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 65 forinttal, 0,67 százalékkal 9670 forintra esett, a részvények forgalma 517,6 millió forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 032,11 ponton zárt hétfőn, ez 13,89 pontos, 0,14 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Az eurót este hat órakor 388,75 forinton jegyezték a reggeli 386,55 forint után.
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
Utolérheti Magyarország Ausztriát életszínvonalban? Egy friss előrejelzés szerint nem kizárt – de komoly feltételei vannak.
A nemzetközi felmérések adatai ugyanakkor azt mutatják, hogy ehhez még jelentős előrelépésre lenne szükség.
A magyar költségvetési politika idei évét a folyamatos gazdaságpolitikai bejelentések és a viszonylag fegyelmezett hiánypálya ellentmondásos együttélése jellemezte.
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a korábbi szigorú szabály helyett 3 százalékpontos toleranciasávot vezet be a devizaadósság arányára.
"Nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól" - Kiakadtak a gazdák és a fuvarozók Lázárék megállapodásán
Orosz Tibor érdekvédő az útdíj-megállapodás kapcsán arról beszélt: a fuvarozók nem adtak felhatalmazást, és nem fogadták el a kormány ajánlatát.
Nem lehet tovább titkolni, mélyül a törésvonal az "új" és a "régi" EU között: hogy fog ebből kijönni Magyarország?
Egy friss kutatás szerint az Európai Unió gazdaságilag fejlettebb tagállamaiban szoros összefüggés mutatható ki az innovációs képességek és a fenntarthatósági teljesítmény között.
Fű alatt indulhat a hazai termőföldek kiárusítása? Váratlanul módosították a törvényt: zöld az út a befektetők előtt
December 24-én életbe lép egy látszólag jelentéktelen jogszabályi változás, amely alapjaiban alakíthatja át a magyar termőföldpiac szabályozását.
A három éve tartó stagnálás után 2025-ben lassú kilábalás kezdődhet a német gazdaságban, az érdemi fellendülés azonban csak később jöhet.
Megállapodott az Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozói érdekképviseletek a fuvardíjak jelentős emeléséről, amely két lépcsőben valósul meg 2025 elején.
Az Európai Központi Bank a várakozásunknak és a széleskörű piaci várakozásoknak is megfelelően 2,00%-on hagyta a betéti rátát.
Elképesztő jóslat rázta fel a piacokat: ilyen árakon jöhet az arany és az olaj 2026-ban, erre kevesen számítanak
A jegybankok vásárlásai felhajthatják az arany árát, az olaj viszont mélyponton ragadhat – a Goldman Sachs számai meglepő képet festenek.
A jelenlegi szint környékéről már nem számítanak további jelentős forinterősödésre a szakemberek.
Az MNB megváltozott kommunikációja és a friss inflációs előrejelzés alapján 2026 elején már kamatcsökkentés jöhet, ami a forint árfolyamára is hatással lehet.
Minimálisan változott, vegyesen alakult péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az Európai Unió tagállamai több mint 24 órás egyeztetés után zöld utat adtak egy 90 milliárd eurós, kamatmentes hitelcsomag felvételének Ukrajna támogatására.
Az amerikai infláció látványos lassulása kedvező feltételeket teremt a Federal Reserve számára, miközben az Egyesült Államok gazdasági mutatói továbbra is stabil képet mutatnak.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
