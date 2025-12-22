2025. december 22. hétfő Zénó
Hitel

Óriási botrány robbant: rengeteg Visa és MasterCard kártyatulajt vertek át titokban, sok pénzük bánta

Pénzcentrum

2025. december 22. 13:33
Hitel

Óriási botrány robbant: rengeteg Visa és MasterCard kártyatulajt vertek át titokban, sok pénzük bánta

Pénzcentrum
2025. december 22. 13:33

A Visa és a Mastercard összesen 167,5 millió dolláros egyezséget kötött egy csoportos per lezárása érdekében, amelyben azzal vádolták őket, hogy összejátszva tartották magasan az ATM-használati díjakat - tudósított a Reuters

A csütörtökön benyújtott megállapodás szerint a Visa 88,8 millió, a Mastercard pedig 78,7 millió dollárt fizet be abba az alapba, amelyből a 2007 októbere óta érintett fogyasztókat kártalanítják. Az egyezség még bírói jóváhagyásra vár.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kártérítésre azok az ügyfelek jogosultak, akik független, nem banki üzemeltetésű ATM-eknél fizettek díjat készpénzfelvételkor. A 2011-ben indított perben a fogyasztók azt kifogásolták, hogy a két kártyatársaság iparági szabályai megakadályozták a független ATM-üzemeltetőket abban, hogy alacsonyabb díjakat kínáljanak.

A Visa és a Mastercard mindvégig tagadta a jogsértést. A két vállalat tavaly már 197,5 millió dollárt fizetett egy hasonló ügy rendezésére, amelyben banki ATM-eket használó ügyfelek emeltek panaszt a szerintük túlzott díjak miatt. Több bank 2021-ben összesen 66 millió dollárért egyezett meg a felperesekkel.

A felperesek ügyvédei kiváló eredménynek minősítették az új megállapodást, és jelezték, hogy a létrejövő pénzalap 30 százalékát, vagyis mintegy 50 millió dollárt kérnek majd ügyvédi díjként.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Visa emellett más trösztellenes perekben is érintett. Az amerikai igazságügyi minisztérium például azzal vádolja a céget, hogy jogellenesen monopolizálta az amerikai bankkártyapiacot.
Címlapkép: Getty Images
