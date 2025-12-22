A pályázat menetrendje szerint 2026 januárjában minden érintett HMKE-tulajdonos levélben kap tájékoztatást.
Óriási botrány robbant: rengeteg Visa és MasterCard kártyatulajt vertek át titokban, sok pénzük bánta
A Visa és a Mastercard összesen 167,5 millió dolláros egyezséget kötött egy csoportos per lezárása érdekében, amelyben azzal vádolták őket, hogy összejátszva tartották magasan az ATM-használati díjakat - tudósított a Reuters
A csütörtökön benyújtott megállapodás szerint a Visa 88,8 millió, a Mastercard pedig 78,7 millió dollárt fizet be abba az alapba, amelyből a 2007 októbere óta érintett fogyasztókat kártalanítják. Az egyezség még bírói jóváhagyásra vár.
A kártérítésre azok az ügyfelek jogosultak, akik független, nem banki üzemeltetésű ATM-eknél fizettek díjat készpénzfelvételkor. A 2011-ben indított perben a fogyasztók azt kifogásolták, hogy a két kártyatársaság iparági szabályai megakadályozták a független ATM-üzemeltetőket abban, hogy alacsonyabb díjakat kínáljanak.
A Visa és a Mastercard mindvégig tagadta a jogsértést. A két vállalat tavaly már 197,5 millió dollárt fizetett egy hasonló ügy rendezésére, amelyben banki ATM-eket használó ügyfelek emeltek panaszt a szerintük túlzott díjak miatt. Több bank 2021-ben összesen 66 millió dollárért egyezett meg a felperesekkel.
A felperesek ügyvédei kiváló eredménynek minősítették az új megállapodást, és jelezték, hogy a létrejövő pénzalap 30 százalékát, vagyis mintegy 50 millió dollárt kérnek majd ügyvédi díjként.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Visa emellett más trösztellenes perekben is érintett. Az amerikai igazságügyi minisztérium például azzal vádolja a céget, hogy jogellenesen monopolizálta az amerikai bankkártyapiacot.
De mégis mekkora kölcsönt lehet felvenni ilyen jövedelmekkel?
Újabb devizahiteles nyert pert a bank ellen: milliókat kaphat vissza, a késedelmi kamatok is megilletik
Egy 2008-ban devizaalapú autóhitelt felvevő ügyfél nyert a Merkantil Bank ellen a mosonmagyaróvári bíróságon.
Zöld Lendület Hitelprogram néven, új, átfogó finanszírozási lehetőség érhető el a Magyar Fejlesztési Banknál (MFB).
A PayPal már eddig is 30 milliárd dollárnyi hitelt adott ki, most saját bankkal gyorsítaná tovább a növekedést.
Többnapos bankszünnapot hirdetett az MBH: rengeteg szolgáltatás nem lesz elérhető, erre érdemes készülni
Az MBH Bank közölte, hogy informatikai rendszereik korszerűsítése érdekében 2025. december 31. 22:00-tól 2026. január 04. 20:00 óráig egybefüggő bankszünnapot tartanak.
A Magyar Nemzeti Bank kibővített ajánlásának köszönhetően a jövőben csökkenhet a banki hiteltörlesztések fedezeteként kötött biztosítások költségszintje és nő azok szolgáltatásainak tartalma.
Devizahitelesek pere: hiába a Kúria döntése, tovább folytatódik a végrehajtás a kisemmizett családdal szemben
Nyolc éve húzódó devizahiteles per folytatódott a Fővárosi Törvényszéken, ahol a Kúria már három évvel ezelőtt megállapította a szerződés érvénytelenségét.
Ahogy a pénzügyi szolgáltatások egyre mélyebben beágyazódnak a digitális térbe, úgy nő a bűnözői módszereknek a száma és kifinomultsága is.
Változtak a lakáskeresők preferenciái és a hitelfelvétel módja az Otthon Start hitelnek is köszönhetően.
2026. január 1-jétől a külterületi lakóingatlanokra is kiterjed az Otthon Start Program.
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
Egyre több bank kínál személyi kölcsönt számlanyitás nélkül. De a kedvező kamatok gyakran továbbra is jövedelemérkeztetéshez, aktív számlahasználathoz kötődnek.
Egyre többen használják tudatosabban a kártyájukat, és nő a kamatmentesen visszafizetett összegek aránya.
Tömegével rohanják meg a zacikat a magyarok karácsony előtt: meglepő, milyen értékeket adnak be, vesznek ki
Azt is megtudtuk, bár jellemzően aranyékszereket adnak zálogba a magyarok, de az aranytömbök és elektronikai eszközök, műtárgyak is egyre gyakrabban jelennek meg fedezetként.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
A 0 százalékos THM az idei ünnepi szezonban is az egyik legkeresettebb finanszírozási forma a hazai webáruházakban. Sokan nincsenek tisztában a hátulütőkkel.
A januári nagy érdeklődés után a fiatalok elfordultak a kamatmentes Munkáshiteltől, a bankok pedig már visszavonták a kedvező ajánlatokat.
A Revolut magyar forintszámlája hamarosan valós idejű utalásokkal érkezik, a belföldi átutalások másodpercek alatt teljesülhetnek.
Az otthonteremtéshez kapcsolódó új banki konstrukció a megtakarításokat a lakáshitelhez köti, így a félretett pénz közvetlenül csökkenti a kamatterheket.
Októberben 257,57 milliárd forint összegben kötöttek a magyarok lakáshitel-szerződést: ekkora még sosem volt a volumen, egyetlen hónapban sem.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.