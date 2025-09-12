Oroszország az eddigi egyik legsúlyosabb ukrán dróntámadást szenvedte el az éjszaka folyamán,
Háborús készülődés: NATO-csapatok özönlenek Lengyelországba az orosz dróntámadás után
Több NATO-tagország katonai erőket, légvédelmi rendszereket és repülőgépeket telepít Lengyelországba, miután szerdán 19 orosz drón hatolt be az ország légterébe. Bár nem tudni, szándékos támadásról volt-e szó, a szövetség történelme egyik legsúlyosabb incidensére reagál, írta a 444.
Szerda hajnalban legalább 19 orosz drón sértette meg a lengyel légteret, amelyek közül három megsemmisült a légvédelem által, a többi pedig lezuhant. Bár a háború kezdete óta előfordultak hasonló határsértések, szakértők szerint most történt a legsúlyosabb eset.
A történtek miatt Lengyelország a NATO 4. cikkelyének aktiválását kezdeményezte, és az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását is kérte. Varsó szerint konkrét lépésekre van szükség, nem csupán szimbolikus gesztusokra.
Hollandia 300 katonát, tüzérséget és légvédelmi rendszereket küld Lengyelországba, míg Csehország helikopterekkel és 100 katonával erősíti a védelmet. Franciaország három Rafale vadászgépet állít be, Németország pedig kiterjeszti a lengyel légtér ellenőrzését. Az Egyesült Királyság szintén repülőgépekkel járulhat hozzá a közös védelemhez.
Emmanuel Macron francia elnök hangsúlyozta: „Nem engedünk Oroszország egyre erősödő megfélemlítésének.” Donald Trump amerikai elnök viszont azt mondta, lehet, hogy a drónok véletlenül tévedtek a lengyel légtérbe – ezt Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter azonnal cáfolta.
A feszültséget tovább növeli, hogy pénteken kezdődnek az orosz–belarusz Zapad 2025 hadgyakorlatok, amelyeket Lengyelország „nemzetbiztonsági okokból” határzárral fogadott. Bár a litván hírszerzés szerint az idei manőverek kisebbek lesznek a korábbiaknál, így is 30 ezer katona részvételével zajlanak.
Közben Volodimir Zelenszkij közös európai légvédelmi rendszer létrehozását sürgeti, és ukrán kiképzést ajánlott fel a nyugati katonai szakembereknek.
Az elmúlt hónapokban egyre erősebbek azok a félelmek, miszerint Oroszország a következő években akár közvetlen katonai konfliktusba is sodródhat a NATO-val.
Izrael hivatalos közlések szerint célzott légitámadást hajtott végre kedden a Hamász iszlamista terrorszervezet több vezetője ellen.
Kiszivárgott Epstein titkos ‘születésnapi könyve’: döbbenetes részleteket hozott nyilvánosságra a bizottság
Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein 2003-as születésnapi könyvét, amelyben Donald Trump állítólagos üzenete is szerepel
A Kreml egyértelművé tette: a 19. EU-s szankciós csomag és az USA lépései sem fogják módosítani álláspontjukat.
Egy évvel a bemutatása után Mario Draghi átfogó uniós gazdasági reformterve továbbra is megvalósításra vár.
A magyar–ukrán kapcsolatok témája is szóba került hétfőn Budapesten, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter izraeli kollégájával tartott közös sajtótájékoztatót.
Súlyos incidens a NATO területén: veszélyes orosz fegyvert találtak, ennek nem biztos, hogy jó vége lesz
Újabb lezuhant dróndarabot találtak Lengyelország keleti részén, ezúttal a fehérorosz határhoz közeli Terespol mellett.
Az amerikai elnök szerint hamarosan Európa vezetői is Washingtonba utaznak, hogy a békéről egyeztessenek.
Többnyire fátyolfelhős, napos időre készülhetünk, ugyanakkor a délutáni órákban főként az ország keleti és északkeleti térségében erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható.
Meglepő kijelentést tett Zelenszkij: lassan vége a proxyháborúnak, többé nincsenek az USA-ra utalva?
Ukrajna különösen a dróngyártásra és légvédelmi rendszerekre összpontosít.
Lengyelország szövetségeseivel együtt figyelemmel kíséri az eseményeket.
A politikai bizonytalanság már most is negatívan hat a befektetői hangulatra.
Trump kilátásba helyezte az úgynevezett Section 301-eljárás elindítását is.
A korlátozások bevezetése egybeesik a Max nevű "nemzeti üzenetküldő" alkalmazás megjelenésével
Embereket árulnak, mint a használt autókat. Az EU-ban 2023-ban rekordszámú áldozatot regisztráltak. Mi történik a színfalak mögött? Nézd meg videónkat!
Putyin, Hszi és Kim beszélgetése során felszínre került az autokraták megszállottsága az élethosszabbítás iránt.
Az orosz elnök nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a tettre készek koalíció tagjai elkötelezte magát amellett, hogy csapatokat küld Ukrajnába.
Az Egyesült Államok által bevezetett magas vámok miatt a brazil és indiai exportőrök egyre inkább Kína felé fordulnak, miközben az amerikai fogyasztók áremelkedésre számíthatnak.
