Háborús készülődés: NATO-csapatok özönlenek Lengyelországba az orosz dróntámadás után

Több NATO-tagország katonai erőket, légvédelmi rendszereket és repülőgépeket telepít Lengyelországba, miután szerdán 19 orosz drón hatolt be az ország légterébe. Bár nem tudni, szándékos támadásról volt-e szó, a szövetség történelme egyik legsúlyosabb incidensére reagál, írta a 444.

Szerda hajnalban legalább 19 orosz drón sértette meg a lengyel légteret, amelyek közül három megsemmisült a légvédelem által, a többi pedig lezuhant. Bár a háború kezdete óta előfordultak hasonló határsértések, szakértők szerint most történt a legsúlyosabb eset.

A történtek miatt Lengyelország a NATO 4. cikkelyének aktiválását kezdeményezte, és az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását is kérte. Varsó szerint konkrét lépésekre van szükség, nem csupán szimbolikus gesztusokra.

Hollandia 300 katonát, tüzérséget és légvédelmi rendszereket küld Lengyelországba, míg Csehország helikopterekkel és 100 katonával erősíti a védelmet. Franciaország három Rafale vadászgépet állít be, Németország pedig kiterjeszti a lengyel légtér ellenőrzését. Az Egyesült Királyság szintén repülőgépekkel járulhat hozzá a közös védelemhez.

Emmanuel Macron francia elnök hangsúlyozta: „Nem engedünk Oroszország egyre erősödő megfélemlítésének.” Donald Trump amerikai elnök viszont azt mondta, lehet, hogy a drónok véletlenül tévedtek a lengyel légtérbe – ezt Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter azonnal cáfolta.

A feszültséget tovább növeli, hogy pénteken kezdődnek az orosz–belarusz Zapad 2025 hadgyakorlatok, amelyeket Lengyelország „nemzetbiztonsági okokból” határzárral fogadott. Bár a litván hírszerzés szerint az idei manőverek kisebbek lesznek a korábbiaknál, így is 30 ezer katona részvételével zajlanak.

Közben Volodimir Zelenszkij közös európai légvédelmi rendszer létrehozását sürgeti, és ukrán kiképzést ajánlott fel a nyugati katonai szakembereknek.