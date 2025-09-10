Tusk: nem csak Ukrajna a célpont, Moszkva az egész szabad világ ellen hirdetett háborút

Lengyelország hajnalban legalább 19 orosz drónt lőtt le, amelyek megsértették a légterét. Donald Tusk lengyel kormányfő szerint a helyzet a második világháború óta nem volt ennyire veszélyes, és Varsó a NATO 4-es cikkelyének aktiválását kéri. A NATO vezetése és több európai kormány is szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal, miközben Moszkva hárítja a felelősséget.

Mint arról beszámoltunk, szerda hajnalban a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága közleményben erősítette meg, hogy legalább 19 orosz drón megsértette Lengyelország légterét Moszkva Ukrajna elleni támadása során, melyeket a lengyelek lelőttek. Ez volt az első alkalom, hogy egy NATO-tagország közvetlenül támadott meg orosz harci eszközöket a légterében a orosz-ukrán háború kitörése óta.

Az incidens után a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy maradjanak otthon, különösen a Podlaskie, Mazowieckie és Lubelskie vajdaságokban, ahol a legmagasabb a veszély, valamint Lengyelország saját és NATO-repülőgépeket indított, légvédelmi készültséget rendelt el, és ideiglenesen bezárt több repülőteret is.

Donald Tusk lengyel kormányfő elmondta, hogy minden szövetségesük nagyon komolyan veszi a helyzetet, és szerinte valószínűleg Oroszország „nagyszabású provokációjáról” van szó.

Lengyelország a második világháború óta nem volt olyan közel a háborúhoz, mint most. (...) Nincs okom azt állítani, hogy a háború küszöbén állunk, de a helyzet összehasonlíthatatlanul veszélyesebb, mint korábban

– jegyezte meg a kormányfő. Hozzátette, hogy a héten Fehéroroszország és Oroszország hadgyakorlatot tart.

Arról is beszélt, hogy Lengyelország életbe akarja léptetni a NATO 4-es cikkelyét, mely kimondja, hogy ha bármely tagállam úgy érzi, hogy területi integritását, politikai függetlenségét vagy biztonságát fenyegetés éri, joga van konzultációt kezdeményezni a szövetség többi tagjával.

„Ez nem csak az ukránok háborúja. Ez egy konfrontáció, amelyet Oroszország az egész szabad világ ellen hirdetett meg” – hangsúlyozta Tusk.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az incidens után már többen megszólaltak, Mark Rutte, a NATO főtitkára azt mondta, Lengyelország légtérének megsértése „abszolút felelőtlen és veszélyes” dolog. Putyinnak üzenve a főtitkár kijelentette, hogy „meg fogjuk védeni a NATO területének minden centiméterét”.

„Ma újabb lépés történt az eszkaláció felé: orosz–iráni drónok repültek Lengyelország légterében, a NATO légterében. Nemcsak egy volt, amit balesetnek lehetne nevezni, hanem legalább nyolc Lengyelország felé irányított támadó drón„ – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Orbán Viktor miniszterelnök az X-en azt írta, hogy Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan, és Magyarország teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig kijelentette, hogy szükség van a párbeszédre, és hideg fejjel kell cselekedni, mivel a háború eszkalációs kockázata egyre súlyosbodik. A miniszter mindezt Fehéroroszországból üzente.

Lengyelország külügyminisztériuma szerdán bekérette Andrej Ordast, Oroszország varsói ügyvivőjét, aki közölte, hogy egyelőre semmilyen bizonyíték nincs arra vonatkozóan, hogy a drónok valóban orosz eredetűek lennének. A Kreml a légsértéssel kapcsolatban annyit közölt, hogy ez nem tartozik a hatáskörükbe, arra a felvetésre pedig, hogy az unió és a NATO provokációnak nevezte a történteket, Dmitrji Peszkov csak annyit mondott, hogy naponta vádolják Oroszországot provokációval.

Az orosz védelmi minisztérim azt nyilatkotta, hogy nem tervezték lengyel területen lévő célpontok megtámadását.