2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lengyelország térképe.
Világ

Tusk: nem csak Ukrajna a célpont, Moszkva az egész szabad világ ellen hirdetett háborút

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 16:43

Lengyelország hajnalban legalább 19 orosz drónt lőtt le, amelyek megsértették a légterét. Donald Tusk lengyel kormányfő szerint a helyzet a második világháború óta nem volt ennyire veszélyes, és Varsó a NATO 4-es cikkelyének aktiválását kéri. A NATO vezetése és több európai kormány is szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal, miközben Moszkva hárítja a felelősséget.

Mint arról beszámoltunk, szerda hajnalban a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága közleményben erősítette meg, hogy legalább 19 orosz drón megsértette Lengyelország légterét Moszkva Ukrajna elleni támadása során, melyeket a lengyelek lelőttek. Ez volt az első alkalom, hogy egy NATO-tagország közvetlenül támadott meg orosz harci eszközöket a légterében a orosz-ukrán háború kitörése óta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az incidens után a hatóságok felszólították a lakosságot, hogy maradjanak otthon, különösen a Podlaskie, Mazowieckie és Lubelskie vajdaságokban, ahol a legmagasabb a veszély, valamint Lengyelország saját és NATO-repülőgépeket indított, légvédelmi készültséget rendelt el, és ideiglenesen bezárt több repülőteret is.

Donald Tusk lengyel kormányfő elmondta, hogy minden szövetségesük nagyon komolyan veszi a helyzetet, és szerinte valószínűleg Oroszország „nagyszabású provokációjáról” van szó. 

Lengyelország a második világháború óta nem volt olyan közel a háborúhoz, mint most. (...) Nincs okom azt állítani, hogy a háború küszöbén állunk, de a helyzet összehasonlíthatatlanul veszélyesebb, mint korábban

– jegyezte meg a kormányfő. Hozzátette, hogy a héten Fehéroroszország és Oroszország hadgyakorlatot tart.

Arról is beszélt, hogy Lengyelország életbe akarja léptetni a NATO 4-es cikkelyét, mely kimondja, hogy ha bármely tagállam úgy érzi, hogy területi integritását, politikai függetlenségét vagy biztonságát fenyegetés éri, joga van konzultációt kezdeményezni a szövetség többi tagjával.

„Ez nem csak az ukránok háborúja. Ez egy konfrontáció, amelyet Oroszország az egész szabad világ ellen hirdetett meg” – hangsúlyozta Tusk.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Az incidens után már többen megszólaltak, Mark Rutte, a NATO főtitkára azt mondta, Lengyelország légtérének megsértése „abszolút felelőtlen és veszélyes” dolog. Putyinnak üzenve a főtitkár kijelentette, hogy „meg fogjuk védeni a NATO területének minden centiméterét”.

„Ma újabb lépés történt az eszkaláció felé: orosz–iráni drónok repültek Lengyelország légterében, a NATO légterében. Nemcsak egy volt, amit balesetnek lehetne nevezni, hanem legalább nyolc Lengyelország felé irányított támadó drón„ – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Orbán Viktor miniszterelnök az X-en azt írta, hogy Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan, és Magyarország teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig kijelentette, hogy szükség van a párbeszédre, és hideg fejjel kell cselekedni, mivel a háború eszkalációs kockázata egyre súlyosbodik. A miniszter mindezt Fehéroroszországból üzente.

Lengyelország külügyminisztériuma szerdán bekérette Andrej Ordast, Oroszország varsói ügyvivőjét, aki közölte, hogy egyelőre semmilyen bizonyíték nincs arra vonatkozóan, hogy a drónok valóban orosz eredetűek lennének. A Kreml a légsértéssel kapcsolatban annyit közölt, hogy ez nem tartozik a hatáskörükbe, arra a felvetésre pedig, hogy az unió és a NATO provokációnak nevezte a történteket, Dmitrji Peszkov csak annyit mondott, hogy naponta vádolják Oroszországot provokációval.

Az orosz védelmi minisztérim azt nyilatkotta, hogy nem tervezték lengyel területen lévő célpontok megtámadását. 
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #oroszország #világ #drón #lengyelország #támadás #háború #orosz-ukrán háború #nato

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:46
17:38
17:31
17:19
17:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 10.
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
2025. szeptember 10.
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
2025. szeptember 10.
Laptop igénylés KRÉTA-ban: hamarosan indul a regisztráció, 2025-ben már csak használt laptop jut?
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 10. szerda
Nikolett, Hunor
37. hét
Szeptember 10.
Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
2
4 napja
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
3
3 hete
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
4
3 hete
Félelmetes figyelmeztetés érkezett az EU legfőbb diplomatájától, erre készülhet Putyin
5
2 hete
Fordulat a háborúban? Zelenszkij bejelentést tett a béketárgyalásokról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tartalékráta
Megmutatja, hogy a kereskedelmi bankoknak az ügyfelek betéteinek mekkora hányadát kell a központi banknál elhelyezni nem kamatozó betétként. Ennek mértékéről az a Monetáris Tanács dönt. A tartalékráta alapvetően a kereskedelmi bankok által nyújtható hitelt korlátozza.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 16:15
Feltárta régi csodafegyverének titkát a Tesco: aki így vásárol, az súlyos ezreket takarít meg
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 16:00
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. szeptember 10. 17:32
Így változtatnák meg a zöldség- és gyümölcsárakat sok boltban: itt a terv