A Lengyel Légierő F-16-os vadászgépe, emelkedés közben.
Világ

Súlyos incidens a NATO területén: veszélyes orosz fegyvert találtak, ennek nem biztos, hogy jó vége lesz

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 17:31

Újabb lezuhant dróndarabot találtak Lengyelország keleti részén, ezúttal a fehérorosz határhoz közeli Terespol mellett – közölte hétfőn a helyi ügyészség. A roncs egy kukoricaföldön csapódott be vasárnap este.

A hivatalos tájékoztatás szerint a drón „feltehetően nem hordozott fegyvert”, ugyanakkor cirill betűs feliratokat találtak rajta. Személyi sérülés nem történt, a hatóságok jelenleg is vizsgálják, honnan érkezett a légi eszköz.

Az eset miatt a Lublini vajdaság vezetője válságstábot hívott össze.

Az elmúlt hetekben több hasonló incidenst is jelentettek a térségből: szeptember 4-én két drón sértette meg egyszerre a lengyel légteret, szombaton pedig Majdan-Sielec mellett zuhant le egy másik szerkezet.

Címlapkép: Getty Images
