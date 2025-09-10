Újabb vészjósló orosz incidens a NATO területén: egyre feszültebb a helyzet, közel a nagy háború?

Orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe, melyeket a lengyel erők lelőttek, miközben az ország bejelentette a fehérorosz határ csütörtöki lezárását - jelentette a Guardian.

Egyre fokozódik az európai helyzet. Nemrég beszámoltunk róla, hogy Litvánia a közelmúltban a NATO segítségét kérte, miután két katonai drón is berepült az ország területére Fehéroroszország felől. Ez komoly biztonsági aggályokat vetett fel a balti állam számára. Pár nappal ezelőtt pedig Oroszország és Fehéroroszország közös hadgyakorlatán nukleáris fegyverek bevetését gyakorolták a lengyel határ közelében. Mark Rutte szerint (sok más mellett) mindezek annak a jelei, hogy az oroszok akár már 5 éven belül támadást intézhetnek a NATO ellen.

Ezt a narratívát semmiképpen sem gyengíti az oroszok legutóbbi "akciója". Ma hajnalban a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága közleményben erősítette meg, hogy

az Ukrajna elleni orosz támadás során több drón megsértette Lengyelország légterét.

A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy maradjanak otthon, különösen a Podlaskie, Mazowieckie és Lubelskie vajdaságokban, ahol a legmagasabb a veszély.

Az ukrán figyelmeztetést követően Lengyelország saját és NATO-repülőgépeket indított, légvédelmi készültséget rendelt el, és ideiglenesen bezárt több repülőteret. Cezary Tomczyk lengyel védelmi miniszter megerősítette, hogy folyamatban van a határt megsértő objektumok semlegesítése.

Az incidenssel párhuzamosan Donald Tusk miniszterelnök bejelentette a fehérorosz határ csütörtöki lezárását, amit az orosz-fehérorosz "Zapad" hadgyakorlatok "nagyon agresszív" jellege, valamint a növekvő számú provokációk indokoltak. Karol Nawrocki lengyel elnök kijelentette, hogy nem bíznak Vlagyimir Putyin jó szándékaiban, és véleménye szerint az orosz elnök kész lehet más országokat is megtámadni.

Ez az eset különösen jelentős, mivel bár korábban is előfordult, hogy orosz drónok beléptek a NATO légterébe, most először lőtte le a katonai szövetség ezeket az eszközöket.