2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
27 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az összes európai országot bemutató térkép: Írország, Egyesült Királyság, Hollandia, Németország, Dánia, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Fehéroroszország, Ukrajna, Oroszország, Románia, Magyarország, Franciaország, Olaszország
Világ

Újabb vészjósló orosz incidens a NATO területén: egyre feszültebb a helyzet, közel a nagy háború?

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 08:45

Orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe, melyeket a lengyel erők lelőttek, miközben az ország bejelentette a fehérorosz határ csütörtöki lezárását - jelentette a Guardian.

Egyre fokozódik az európai helyzet. Nemrég beszámoltunk róla, hogy Litvánia a közelmúltban a NATO segítségét kérte, miután két katonai drón is berepült az ország területére Fehéroroszország felől. Ez komoly biztonsági aggályokat vetett fel a balti állam számára. Pár nappal ezelőtt pedig Oroszország és Fehéroroszország közös hadgyakorlatán nukleáris fegyverek bevetését gyakorolták a lengyel határ közelében. Mark Rutte szerint (sok más mellett) mindezek annak a jelei, hogy az oroszok akár már 5 éven belül támadást intézhetnek a NATO ellen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezt a narratívát semmiképpen sem gyengíti az oroszok legutóbbi "akciója". Ma hajnalban a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága közleményben erősítette meg, hogy

az Ukrajna elleni orosz támadás során több drón megsértette Lengyelország légterét.

A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy maradjanak otthon, különösen a Podlaskie, Mazowieckie és Lubelskie vajdaságokban, ahol a legmagasabb a veszély.

Az ukrán figyelmeztetést követően Lengyelország saját és NATO-repülőgépeket indított, légvédelmi készültséget rendelt el, és ideiglenesen bezárt több repülőteret. Cezary Tomczyk lengyel védelmi miniszter megerősítette, hogy folyamatban van a határt megsértő objektumok semlegesítése.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az incidenssel párhuzamosan Donald Tusk miniszterelnök bejelentette a fehérorosz határ csütörtöki lezárását, amit az orosz-fehérorosz "Zapad" hadgyakorlatok "nagyon agresszív" jellege, valamint a növekvő számú provokációk indokoltak. Karol Nawrocki lengyel elnök kijelentette, hogy nem bíznak Vlagyimir Putyin jó szándékaiban, és véleménye szerint az orosz elnök kész lehet más országokat is megtámadni.

Ez az eset különösen jelentős, mivel bár korábban is előfordult, hogy orosz drónok beléptek a NATO légterébe, most először lőtte le a katonai szövetség ezeket az eszközöket.
Címlapkép: Getty Images
#veszély #ukrajna #oroszország #putyin #lengyelország #támadás #háború #nato

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:03
09:50
09:41
09:30
09:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 10.
Megszólalt a boltbezárásokról a Pepco hazai igazgatója: ez vár a magyarországi üzleteikre
2025. szeptember 9.
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
2025. szeptember 9.
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a számítás, pontosan mekkora összeg érkezhet a nyugdíjon felül
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 10. szerda
Nikolett, Hunor
37. hét
Szeptember 10.
Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
2
4 napja
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
3
3 hete
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
4
3 hete
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot
5
3 hete
Félelmetes figyelmeztetés érkezett az EU legfőbb diplomatájától, erre készülhet Putyin
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ázsió
Az értékpapíroknál a kibocsátási vagy aktuális piaci érték és a névérték különbsége, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték a magasabb. Ezzel szemben diszázsió alatt a névérték és a kibocsátási vagy piaci érték különbségét értjük, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték alacsonyabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 10:03
Megszólalt a boltbezárásokról a Pepco hazai igazgatója: ez vár a magyarországi üzleteikre
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 08:11
Szerdán szakadni fog: már hajnalban jön az eső, délután pedig hatalmas csapadéktömb zúdul ránk!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 10. 08:59
Túl az augusztusi mélyponton: elkezdődött az emelkedés a lengyeleknél