Komoly veszély fenyegeti a természetjárókat a Farkas-erdőben: felbolydult lódarazsak jelentettek közvetlen kockázatot a Kéktúra egyik szakaszán.
Újabb vészjósló orosz incidens a NATO területén: egyre feszültebb a helyzet, közel a nagy háború?
Orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe, melyeket a lengyel erők lelőttek, miközben az ország bejelentette a fehérorosz határ csütörtöki lezárását - jelentette a Guardian.
Egyre fokozódik az európai helyzet. Nemrég beszámoltunk róla, hogy Litvánia a közelmúltban a NATO segítségét kérte, miután két katonai drón is berepült az ország területére Fehéroroszország felől. Ez komoly biztonsági aggályokat vetett fel a balti állam számára. Pár nappal ezelőtt pedig Oroszország és Fehéroroszország közös hadgyakorlatán nukleáris fegyverek bevetését gyakorolták a lengyel határ közelében. Mark Rutte szerint (sok más mellett) mindezek annak a jelei, hogy az oroszok akár már 5 éven belül támadást intézhetnek a NATO ellen.
Ezt a narratívát semmiképpen sem gyengíti az oroszok legutóbbi "akciója". Ma hajnalban a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága közleményben erősítette meg, hogy
az Ukrajna elleni orosz támadás során több drón megsértette Lengyelország légterét.
A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy maradjanak otthon, különösen a Podlaskie, Mazowieckie és Lubelskie vajdaságokban, ahol a legmagasabb a veszély.
Az ukrán figyelmeztetést követően Lengyelország saját és NATO-repülőgépeket indított, légvédelmi készültséget rendelt el, és ideiglenesen bezárt több repülőteret. Cezary Tomczyk lengyel védelmi miniszter megerősítette, hogy folyamatban van a határt megsértő objektumok semlegesítése.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az incidenssel párhuzamosan Donald Tusk miniszterelnök bejelentette a fehérorosz határ csütörtöki lezárását, amit az orosz-fehérorosz "Zapad" hadgyakorlatok "nagyon agresszív" jellege, valamint a növekvő számú provokációk indokoltak. Karol Nawrocki lengyel elnök kijelentette, hogy nem bíznak Vlagyimir Putyin jó szándékaiban, és véleménye szerint az orosz elnök kész lehet más országokat is megtámadni.
Ez az eset különösen jelentős, mivel bár korábban is előfordult, hogy orosz drónok beléptek a NATO légterébe, most először lőtte le a katonai szövetség ezeket az eszközöket.
Sokkoló fordulat: gyerekeket bérelnek fel gyilkosságokra, drasztikusan csökkentenék a büntethetőségi korhatárt!
Svédország csökkenteni tervezi a büntethetőség korhatárát, mivel bűnszervezetek gyerekeket toboroznak.
Izrael hivatalos közlések szerint célzott légitámadást hajtott végre kedden a Hamász iszlamista terrorszervezet több vezetője ellen.
Kiszivárgott Epstein titkos ‘születésnapi könyve’: döbbenetes részleteket hozott nyilvánosságra a bizottság
Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein 2003-as születésnapi könyvét, amelyben Donald Trump állítólagos üzenete is szerepel
Egy évvel a bemutatása után Mario Draghi átfogó uniós gazdasági reformterve továbbra is megvalósításra vár.
Az amerikai elnök szerint hamarosan Európa vezetői is Washingtonba utaznak, hogy a békéről egyeztessenek.
Többnyire fátyolfelhős, napos időre készülhetünk, ugyanakkor a délutáni órákban főként az ország keleti és északkeleti térségében erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható.
Meglepő kijelentést tett Zelenszkij: lassan vége a proxyháborúnak, többé nincsenek az USA-ra utalva?
Ukrajna különösen a dróngyártásra és légvédelmi rendszerekre összpontosít.
Lengyelország szövetségeseivel együtt figyelemmel kíséri az eseményeket.
A politikai bizonytalanság már most is negatívan hat a befektetői hangulatra.
Trump kilátásba helyezte az úgynevezett Section 301-eljárás elindítását is.
A korlátozások bevezetése egybeesik a Max nevű "nemzeti üzenetküldő" alkalmazás megjelenésével
Embereket árulnak, mint a használt autókat. Az EU-ban 2023-ban rekordszámú áldozatot regisztráltak. Mi történik a színfalak mögött? Nézd meg videónkat!
Putyin, Hszi és Kim beszélgetése során felszínre került az autokraták megszállottsága az élethosszabbítás iránt.
Az orosz elnök nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a tettre készek koalíció tagjai elkötelezte magát amellett, hogy csapatokat küld Ukrajnába.
Az Egyesült Államok által bevezetett magas vámok miatt a brazil és indiai exportőrök egyre inkább Kína felé fordulnak, miközben az amerikai fogyasztók áremelkedésre számíthatnak.
Ez nem az első ilyen beavatkozás Biden életében: még elnöksége alatt, 2023-ban is eltávolítottak egy rákos bőrelváltozást a mellkasáról.
Donald Trump amerikai elnök átnevezné a védelmi tárcát, visszatér a Háborús Minisztérium.
A bibliai tíz csapással fenyegette meg csütörtökön Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter a jemeni húszi lázadókat, miután a felkelők újabb rakétatámadást intéztek Izrael ellen.