Az elmúlt hónapokban egyre erősebbek azok a félelmek, miszerint Oroszország a következő években akár közvetlen katonai konfliktusba is sodródhat a NATO-val.
Oroszország több pontját támadás érte: Moszkva és Szentpétervár sem maradt ki
Oroszország az eddigi egyik legsúlyosabb ukrán dróntámadást szenvedte el az éjszaka folyamán, miközben a frontvonalakon is folytatódtak a harcok. A légvédelem 221 ukrán drón lelövését jelentette, miközben Szentpéterváron és Moszkva térségében is légiriadót rendeltek el.
Az orosz légvédelem jelentése szerint az éjszaka során 221 ukrán drónt semmisítettek meg az ország területe felett. A támadás rendkívüli intenzitását jelzi, hogy Szentpétervár és Moszkva térségében is légiriadót rendeltek el. Szakértők szerint ez a háború eddigi egyik legsúlyosabb dróntámadása volt Oroszország ellen.
A zaporizzsjai fronton tragikus veszteség érte az ukrán légierőt: egy Szu-27-es vadászgép zuhant le, amelynek fiatal pilótája életét vesztette a bevetés során - számolt be a Portfolio.
Lengyelország jelentős légtérvédelmi megerősítést kap szövetségeseitől. Német, francia és olasz repülőgépek települnek az országba a légvédelem fokozása érdekében. Ezzel kapcsolatban Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tegnap este úgy nyilatkozott: "Lehet, hogy egyszerű hiba volt a Lengyelország légterében történt drónos incidens."
Az orosz csapatok több fronton is aktivizálódtak. Szumi megyében újabb mozgásokat észleltek, miközben Harkiv megyében Kupjanszk városába is betörtek az orosz erők. A donyecki fronton Kosztyantynivka és Pokrovszk térségében folytatódnak a heves ostromműveletek.
Itt a világ leggazdagabb embereinek listája: Musk vagyona már 438 milliárd dollár, Trump csak a 201. helyen
A 400 leggazdagabb amerikai vagyona elérte a rekordot jelentő 6600 milliárd dollárt, Elon Musk továbbra is a lista élén áll.
Sokkoló fordulat: gyerekeket bérelnek fel gyilkosságokra, drasztikusan csökkentenék a büntethetőségi korhatárt!
Svédország csökkenteni tervezi a büntethetőség korhatárát, mivel bűnszervezetek gyerekeket toboroznak.
Izrael hivatalos közlések szerint célzott légitámadást hajtott végre kedden a Hamász iszlamista terrorszervezet több vezetője ellen.
Kiszivárgott Epstein titkos ‘születésnapi könyve’: döbbenetes részleteket hozott nyilvánosságra a bizottság
Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein 2003-as születésnapi könyvét, amelyben Donald Trump állítólagos üzenete is szerepel
Egy évvel a bemutatása után Mario Draghi átfogó uniós gazdasági reformterve továbbra is megvalósításra vár.
Az amerikai elnök szerint hamarosan Európa vezetői is Washingtonba utaznak, hogy a békéről egyeztessenek.
Többnyire fátyolfelhős, napos időre készülhetünk, ugyanakkor a délutáni órákban főként az ország keleti és északkeleti térségében erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható.
Meglepő kijelentést tett Zelenszkij: lassan vége a proxyháborúnak, többé nincsenek az USA-ra utalva?
Ukrajna különösen a dróngyártásra és légvédelmi rendszerekre összpontosít.
Lengyelország szövetségeseivel együtt figyelemmel kíséri az eseményeket.
A politikai bizonytalanság már most is negatívan hat a befektetői hangulatra.
Trump kilátásba helyezte az úgynevezett Section 301-eljárás elindítását is.
A korlátozások bevezetése egybeesik a Max nevű "nemzeti üzenetküldő" alkalmazás megjelenésével
Embereket árulnak, mint a használt autókat. Az EU-ban 2023-ban rekordszámú áldozatot regisztráltak. Mi történik a színfalak mögött? Nézd meg videónkat!
Putyin, Hszi és Kim beszélgetése során felszínre került az autokraták megszállottsága az élethosszabbítás iránt.
Az orosz elnök nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a tettre készek koalíció tagjai elkötelezte magát amellett, hogy csapatokat küld Ukrajnába.
Az Egyesült Államok által bevezetett magas vámok miatt a brazil és indiai exportőrök egyre inkább Kína felé fordulnak, miközben az amerikai fogyasztók áremelkedésre számíthatnak.
Ez nem az első ilyen beavatkozás Biden életében: még elnöksége alatt, 2023-ban is eltávolítottak egy rákos bőrelváltozást a mellkasáról.
Donald Trump amerikai elnök átnevezné a védelmi tárcát, visszatér a Háborús Minisztérium.
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.