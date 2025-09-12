Oroszország több pontját támadás érte: Moszkva és Szentpétervár sem maradt ki

Oroszország az eddigi egyik legsúlyosabb ukrán dróntámadást szenvedte el az éjszaka folyamán, miközben a frontvonalakon is folytatódtak a harcok. A légvédelem 221 ukrán drón lelövését jelentette, miközben Szentpéterváron és Moszkva térségében is légiriadót rendeltek el.

Az orosz légvédelem jelentése szerint az éjszaka során 221 ukrán drónt semmisítettek meg az ország területe felett. A támadás rendkívüli intenzitását jelzi, hogy Szentpétervár és Moszkva térségében is légiriadót rendeltek el. Szakértők szerint ez a háború eddigi egyik legsúlyosabb dróntámadása volt Oroszország ellen.

A zaporizzsjai fronton tragikus veszteség érte az ukrán légierőt: egy Szu-27-es vadászgép zuhant le, amelynek fiatal pilótája életét vesztette a bevetés során - számolt be a Portfolio.

Lengyelország jelentős légtérvédelmi megerősítést kap szövetségeseitől. Német, francia és olasz repülőgépek települnek az országba a légvédelem fokozása érdekében. Ezzel kapcsolatban Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban tegnap este úgy nyilatkozott: "Lehet, hogy egyszerű hiba volt a Lengyelország légterében történt drónos incidens."

Az orosz csapatok több fronton is aktivizálódtak. Szumi megyében újabb mozgásokat észleltek, miközben Harkiv megyében Kupjanszk városába is betörtek az orosz erők. A donyecki fronton Kosztyantynivka és Pokrovszk térségében folytatódnak a heves ostromműveletek.