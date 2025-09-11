2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
Zászlók lobognak az ENSZ-székház Főtitkárságának épülete előtt.
Világ

Egyre veszélyesebb az orosz–nyugati konfliktus: Varsóban megszólaltak a szirénák

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 12:17

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést tart csütörtökön Lengyelország kérésére, miután példátlan orosz drónbehatolás történt a közép-európai ország légterébe.

Lengyelország fegyveres erői és Donald Tusk miniszterelnök szerdán közölték, hogy Varsó legalább három orosz drónt lőtt le egy "példátlannak" nevezett műveletben. A lengyel hatóságok összesen 19 drónbehatolást regisztráltak, amelyek közül néhány olyan mélyen hatolt be az ország területére, hogy négy repülőtéren ideiglenesen fel kellett függeszteni a járatokat. A lelőtt eszközök közül 16 roncsait már megtalálták - írja az Euronews.

Ez az első alkalom, hogy egy NATO-tagország aktívan fellépett orosz drónokkal szemben Moszkva 2022 februári teljes körű inváziója óta. Lengyelország, amely szerdán a NATO-szerződés 4. cikkét is életbe léptette, azért kérte az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását, hogy "felhívja az egész világ figyelmét erre a példátlan orosz dróntámadásra" – nyilatkozta Radosław Sikorski külügyminiszter a hazai rádióban.

Sikorski azzal vádolta Oroszországot, hogy szándékosan célozta meg a lengyel légteret. "A lengyel és a NATO légierő értékelése szerint nem eltévedtek, hanem szándékosan irányították őket oda" – mondta videónyilatkozatában.

Az európai vezetők szerint a behatolás, amely akkor történt, amikor a Kreml támadások sorozatát indította Ukrajna ellen, Oroszország háborújának nemzetközi kiterjesztését jelenti. "Oroszország háborúja eszkalálódik, nem véget ér" – mondta Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője Brüsszelben. "Amit Putyin tenni akar, az az, hogy próbára tesz minket. Ami Lengyelországban történt, az játékszabály-változtató."

Lengyelország légterét már többször megsértették Oroszország teljes körű inváziója óta, de soha nem ilyen mértékben. A közép-európai ország közlése szerint ebben az esetben a drónok jelentős része a szomszédos Fehéroroszországból érkezett.

Pavel Muraveiko fehérorosz vezérőrnagy, az ország vezérkari főnöke és első védelmi miniszterhelyettese online nyilatkozatában azt állította, hogy a fehérorosz légvédelmi erők nyomon követték a "pályájukról letért drónokat", miután azokat zavarták, és Minszk figyelmeztette lengyel és litván partnereit az "azonosítatlan légi járművekről", amelyek a területük felé közeledtek.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy éjszakai csapásai Nyugat-Ukrajna katonai iparát célozták, és a lengyel területet ért támadások nem voltak tervezettek.

A balti államok vezetői és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mély aggodalmuknak adtak hangot, és az orosz agresszió egyértelmű kiterjesztésének nevezték az incidenst. Zelenszkij szerint a drónbehatolás "rendkívül veszélyes precedens Európa számára", és felszólított arra, hogy Oroszország "érezze a következményeket".
Címlapkép: Getty Images
