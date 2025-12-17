2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
A képen egy pénztárca látható, kezében néhány magyar forintos bankjeggyel. Három tízezer forintos és egy húszezer forintos bankjegy. Összesen 50000 forint. A háttér fekete színű. Ez a kép színtelítettséggel feljavított.
Megtakarítás

Pénzügyekről vallott Gálvölgyi János: Ha nem tudod, mi a gazdagság, azt sem tudod, hogy szegény vagy-e

Pénzcentrum
2025. december 17. 19:44

Gálvölgyi János, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ritka őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről, gyermekkoráról és értékrendjéről a Neshama TV podcastjában. A népszerű művész vallomásában hangsúlyozta, hogy pályafutása során soha nem az anyagiak motiválták, hanem a szakmai hitelesség és a családi értékek.

Angyalföldi kétszobás lakásban nevelkedett Gálvölgyi János, ahol nagymamájával élt együtt. Édesapja tisztviselőként, édesanyja ápolónőként kereste kenyerét, ami szerény, de biztos megélhetést biztosított a családnak. A művész visszaemlékezése szerint gyermekként nem érezte a nélkülözést, mivel nem volt viszonyítási alapja - írja a Blikk.

"Ha nem tudod, mi a gazdagság, azt sem tudod, hogy szegény vagy-e" – fogalmazta meg találóan a podcastban a színművész.

Felnőttként, különösen családalapítás után Gálvölgyi is megtapasztalta az anyagi bizonytalanság időszakait. Ennek ellenére hangsúlyozta, hogy karrierdöntéseit soha nem az anyagi szempontok határozták meg, hanem a szakmai integritás és a családi biztonság.

Egy szemléletes történetben felidézte, amikor egy külföldi útja során megtetszett neki egy elegáns nyakkendő, amelyről kiderült, hogy ára megegyezik egy négynapos családi kirándulás költségével. "Végül nem vettem meg. Akkor eldöntöttem, hogy ennyi. Azóta nincs nyakkendő" – mesélte mosolyogva.

A színművész szerint az igazi értékek nem anyagi természetűek: "A közös élmények, az emberi kapcsolatok és a lelki biztonság sokkal többet érnek bármilyen anyagi jónál. A pénz fontos eszköz lehet, de soha nem cél, és nem helyettesítheti azokat a dolgokat, amelyek igazán teljessé teszik az életet."
