Pénzügyekről vallott Gálvölgyi János: Ha nem tudod, mi a gazdagság, azt sem tudod, hogy szegény vagy-e

Gálvölgyi János, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ritka őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről, gyermekkoráról és értékrendjéről a Neshama TV podcastjában. A népszerű művész vallomásában hangsúlyozta, hogy pályafutása során soha nem az anyagiak motiválták, hanem a szakmai hitelesség és a családi értékek.

Angyalföldi kétszobás lakásban nevelkedett Gálvölgyi János, ahol nagymamájával élt együtt. Édesapja tisztviselőként, édesanyja ápolónőként kereste kenyerét, ami szerény, de biztos megélhetést biztosított a családnak. A művész visszaemlékezése szerint gyermekként nem érezte a nélkülözést, mivel nem volt viszonyítási alapja - írja a Blikk.

"Ha nem tudod, mi a gazdagság, azt sem tudod, hogy szegény vagy-e" – fogalmazta meg találóan a podcastban a színművész.

Felnőttként, különösen családalapítás után Gálvölgyi is megtapasztalta az anyagi bizonytalanság időszakait. Ennek ellenére hangsúlyozta, hogy karrierdöntéseit soha nem az anyagi szempontok határozták meg, hanem a szakmai integritás és a családi biztonság.

EZ IS ÉRDEKELHET Kitálalt Gálvölgyi János: ezért nem szinkronizál már filmeket a színészlegenda Gálvölgyi János színművészt korábban számtalan filmben hallgattuk, mint szinkronhang, azonban egy ideje már nem vett részt ilyen munkákban. Most viszont elárulta ennek az okát.

Egy szemléletes történetben felidézte, amikor egy külföldi útja során megtetszett neki egy elegáns nyakkendő, amelyről kiderült, hogy ára megegyezik egy négynapos családi kirándulás költségével. "Végül nem vettem meg. Akkor eldöntöttem, hogy ennyi. Azóta nincs nyakkendő" – mesélte mosolyogva.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A színművész szerint az igazi értékek nem anyagi természetűek: "A közös élmények, az emberi kapcsolatok és a lelki biztonság sokkal többet érnek bármilyen anyagi jónál. A pénz fontos eszköz lehet, de soha nem cél, és nem helyettesítheti azokat a dolgokat, amelyek igazán teljessé teszik az életet."