Pénzügyekről vallott Gálvölgyi János: Ha nem tudod, mi a gazdagság, azt sem tudod, hogy szegény vagy-e
Gálvölgyi János, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ritka őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről, gyermekkoráról és értékrendjéről a Neshama TV podcastjában. A népszerű művész vallomásában hangsúlyozta, hogy pályafutása során soha nem az anyagiak motiválták, hanem a szakmai hitelesség és a családi értékek.
Angyalföldi kétszobás lakásban nevelkedett Gálvölgyi János, ahol nagymamájával élt együtt. Édesapja tisztviselőként, édesanyja ápolónőként kereste kenyerét, ami szerény, de biztos megélhetést biztosított a családnak. A művész visszaemlékezése szerint gyermekként nem érezte a nélkülözést, mivel nem volt viszonyítási alapja - írja a Blikk.
"Ha nem tudod, mi a gazdagság, azt sem tudod, hogy szegény vagy-e" – fogalmazta meg találóan a podcastban a színművész.
Felnőttként, különösen családalapítás után Gálvölgyi is megtapasztalta az anyagi bizonytalanság időszakait. Ennek ellenére hangsúlyozta, hogy karrierdöntéseit soha nem az anyagi szempontok határozták meg, hanem a szakmai integritás és a családi biztonság.
Egy szemléletes történetben felidézte, amikor egy külföldi útja során megtetszett neki egy elegáns nyakkendő, amelyről kiderült, hogy ára megegyezik egy négynapos családi kirándulás költségével. "Végül nem vettem meg. Akkor eldöntöttem, hogy ennyi. Azóta nincs nyakkendő" – mesélte mosolyogva.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
A színművész szerint az igazi értékek nem anyagi természetűek: "A közös élmények, az emberi kapcsolatok és a lelki biztonság sokkal többet érnek bármilyen anyagi jónál. A pénz fontos eszköz lehet, de soha nem cél, és nem helyettesítheti azokat a dolgokat, amelyek igazán teljessé teszik az életet."
A Pénzcentrum megviszgálta a legjobb év végi befektetési lehetőséget.
Izrael történetének legnagyobb piramisjáték-csalója, Michael David Greenfield mintegy 200 millió dolláros kárt okozott. A szálak Magyarországon futnak össze.
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon.
Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a héten. A vezető részvények a Mol kivételével gyengültek.
Kevesebb mint egy hónap maradt az öngondoskodási célú állami támogatások maximális kihasználására.
A Pénzcentrum felmérése szerint a magyar háztartások pénzügyi helyzete erősen széttartó, és a szakértők szerint ennek legfőbb oka az infláció tartós hatása.
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.