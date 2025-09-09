Megdöbbentő üzenet a Kremltől: ezen semmi sem fog változtatni - mi lesz ennek a vége?

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn kijelentette, hogy Oroszország nem fog engedni a nyugati nyomásnak, hiába készül az EU és az USA újabb szankciós csomagokkal, szemlézte a Portfolio a Kyiv Independentet.

A Kreml világossá tette, hogy a nyugati szankciók nem fogják módosítani Oroszország álláspontját az ukrajnai háború ügyében. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn az orosz állami médiának adott nyilatkozatában kijelentette: „Semmilyen szankció nem képes arra kényszeríteni az Oroszországi Föderációt, hogy megváltoztassa következetes álláspontját, amelyről elnökünk többször is beszélt.”

A nyilatkozat időzítése nem véletlen: az Európai Unió készíti elő a 19. szankciós csomagját, amely az orosz bankokat és az energiaszektort célozná meg, míg Donald Trump amerikai elnök is kilátásba helyezte az intézkedések második fázisát. Hétfőn Washingtonba érkezett az EU szankciós megbízottja, hogy egyeztessen a további lépésekről.

Peszkov hozzátette: „A szankciók teljesen haszontalannak bizonyultak az Oroszországra gyakorolt nyomás szempontjából.”

Az ukrán oldal is reagált: Volodimir Zelenszkij elnök a vasárnapi, Kijevet ért valaha volt legnagyobb horderejű orosz dróntámadást követően közölte, hogy Ukrajna „erős amerikai reakcióra számít. Erre van szükség.”

