Legendás sorozat tér vissza a képernyőre: örülhetnek a magyar nézők, régóta vártak erre

Bűnözőbandák háborúja a viktoriánus Londonban, gyilkos titkok a divatvilág felszíne alatt, egy új Marvel-sorozat és Will Smith világkörüli, extrém kalandjai is helyet kaptak a Disney+ januári kínálatában. A streamingplatform az év első hónapjában visszatérő sikersorozatokkal és nagyszabású premierprodukciókkal indítja az évet.

Kemény bűnügyi drámák, világsztárok főszereplésével készült dokumentumsorozatok és egy új Marvel-produkció is érkezik januárban a Disney+-ra. Az év első hónapjában visszatérnek közönségkedvenc sorozatok, miközben a platform a történelmi alvilágtól a divatipar sötét titkain át egészen a Déli-sark jegéig kalauzolja a nézőket.

Az egyik legnagyobb januári premier az Ezer bokszütés második évada, amely január 9-től teljes egészében elérhető. Az 1880-as évek Londonjának kegyetlen East Endjén játszódó sorozat egy évvel az első évad eseményei után folytatódik. A hatalomért folytatott harc tovább éleződik, miközben Mary Carr visszatér, hogy újraegyesítse a Negyven elefántot, és visszaszerezze vezető szerepét az alvilágban. A túlélésért vívott küzdelemben régi szövetségek bomlanak fel, újak születnek, a leszámolás pedig elkerülhetetlennek tűnik.

Január 22-én debütál az FX új sorozata, a Szépség, amely háromrészes premierrel indul. A történet a divatvilág csillogása mögött rejlő rémálmot tárja fel: világhírű modellek kezdenek rejtélyes körülmények között meghalni, miközben az FBI nyomozása egy veszélyes, nemi úton terjedő vírushoz vezet. A sorozat nemcsak krimiként működik, hanem kíméletlen társadalmi szatíraként is, Evan Peters, Rebecca Hall és Ashton Kutcher főszereplésével.

A romantikus drámák kedvelői sem maradnak újdonság nélkül: január 13-án érkezik a Tell Me Lies harmadik évada. Lucy és Stephen viharos kapcsolata újra fellángol, ám a múlt hibái és a felszínre kerülő titkok ismét veszélybe sodorják őket – és a baráti körüket is.

A National Geographic kínálatát erősíti a Will Smith: A Déli-sarktól az Északi-sarkig című sorozat, amely január 14-től teljes egészében nézhető. A színész öt éven át forgatott, rendkívüli utazása során mind a hét kontinenst bejárja, extrém kihívásokat vállal, és közben az emberiség jövőjét érintő kérdéseket feszeget tudósok és őslakos közösségek segítségével. A sorozat egyszerre látványos kaland és személyes önkeresés.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Marvel-rajongók számára január 28-a lesz piros betűs ünnep: ekkor érkezik a Wonder Man, amely bepillantást enged a szórakoztatóipar kulisszái mögé. A sorozat főhőse egy sikertelen színész, aki egy szuperhősfilm remake-jének köszönhetően kap esélyt a kitörésre – miközben a történet ironikusan reflektál Hollywood működésére.

A hónap során folytatódik A szellem ereje második évada is, heti bontásban, valamint új részekkel tér vissza többek között az Abbott Általános Iskola és A Grace Klinika is. A családos nézők örömére új évaddal jelentkezik a Phineas és Ferb, míg az animáció rajongói január 30-tól láthatják a Miraculous: Tokió Stellar Force különkiadást.

Januárban ráadásul a teljes Jason Bourne-filmsorozat is felkerül a Disney+ kínálatába, így az akcióthrillerek kedvelői is bőven találnak majd néznivalót az év első hónapjában.

Az év első hónapjában tehát bőven találnak majd néznivalót az előfizetők – az év első hónapja egyértelműen erős rajtot ígér a Disney+-on.