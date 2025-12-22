Legendás sorozat tér vissza a képernyőre: örülhetnek a magyar nézők, régóta vártak erre

A korábbi évekhez hasonlóan idén is neves személyiségek vállaltak civil nagyköveti szerepet a filmek népszerűsítésében.
Bűnözőbandák háborúja a viktoriánus Londonban, gyilkos titkok a divatvilág felszíne alatt, egy új Marvel-sorozat és Will Smith világkörüli, extrém kalandjai is helyet kaptak a Disney+ januári kínálatában. A streamingplatform az év első hónapjában visszatérő sikersorozatokkal és nagyszabású premierprodukciókkal indítja az évet.
Kemény bűnügyi drámák, világsztárok főszereplésével készült dokumentumsorozatok és egy új Marvel-produkció is érkezik januárban a Disney+-ra. Az év első hónapjában visszatérnek közönségkedvenc sorozatok, miközben a platform a történelmi alvilágtól a divatipar sötét titkain át egészen a Déli-sark jegéig kalauzolja a nézőket.
Az egyik legnagyobb januári premier az Ezer bokszütés második évada, amely január 9-től teljes egészében elérhető. Az 1880-as évek Londonjának kegyetlen East Endjén játszódó sorozat egy évvel az első évad eseményei után folytatódik. A hatalomért folytatott harc tovább éleződik, miközben Mary Carr visszatér, hogy újraegyesítse a Negyven elefántot, és visszaszerezze vezető szerepét az alvilágban. A túlélésért vívott küzdelemben régi szövetségek bomlanak fel, újak születnek, a leszámolás pedig elkerülhetetlennek tűnik.
Január 22-én debütál az FX új sorozata, a Szépség, amely háromrészes premierrel indul. A történet a divatvilág csillogása mögött rejlő rémálmot tárja fel: világhírű modellek kezdenek rejtélyes körülmények között meghalni, miközben az FBI nyomozása egy veszélyes, nemi úton terjedő vírushoz vezet. A sorozat nemcsak krimiként működik, hanem kíméletlen társadalmi szatíraként is, Evan Peters, Rebecca Hall és Ashton Kutcher főszereplésével.
A romantikus drámák kedvelői sem maradnak újdonság nélkül: január 13-án érkezik a Tell Me Lies harmadik évada. Lucy és Stephen viharos kapcsolata újra fellángol, ám a múlt hibái és a felszínre kerülő titkok ismét veszélybe sodorják őket – és a baráti körüket is.
A National Geographic kínálatát erősíti a Will Smith: A Déli-sarktól az Északi-sarkig című sorozat, amely január 14-től teljes egészében nézhető. A színész öt éven át forgatott, rendkívüli utazása során mind a hét kontinenst bejárja, extrém kihívásokat vállal, és közben az emberiség jövőjét érintő kérdéseket feszeget tudósok és őslakos közösségek segítségével. A sorozat egyszerre látványos kaland és személyes önkeresés.
A Marvel-rajongók számára január 28-a lesz piros betűs ünnep: ekkor érkezik a Wonder Man, amely bepillantást enged a szórakoztatóipar kulisszái mögé. A sorozat főhőse egy sikertelen színész, aki egy szuperhősfilm remake-jének köszönhetően kap esélyt a kitörésre – miközben a történet ironikusan reflektál Hollywood működésére.
A hónap során folytatódik A szellem ereje második évada is, heti bontásban, valamint új részekkel tér vissza többek között az Abbott Általános Iskola és A Grace Klinika is. A családos nézők örömére új évaddal jelentkezik a Phineas és Ferb, míg az animáció rajongói január 30-tól láthatják a Miraculous: Tokió Stellar Force különkiadást.
Januárban ráadásul a teljes Jason Bourne-filmsorozat is felkerül a Disney+ kínálatába, így az akcióthrillerek kedvelői is bőven találnak majd néznivalót az év első hónapjában.
Az év első hónapjában tehát bőven találnak majd néznivalót az előfizetők – az év első hónapja egyértelműen erős rajtot ígér a Disney+-on.
