Hoppá, váratlant nyilatkozott LeBron James: tényleg abbahagyja a kosaraskirály?

Pénzcentrum
2025. december 22. 19:47

LeBron James szokatlan őszinteséggel beszélt rekordot jelentő huszadik karácsonyi mérkőzése előtt, ami újra felerősítette a visszavonulásáról szóló találgatásokat az NBA-ben - számolt be a Sporting News.

LeBron James idén egészen másként várja a karácsonyi mérkőzést, mint az elmúlt tizenkilenc alkalommal. A Los Angeles Clippers elleni vereség után a 40 éves klasszis szokatlanul érzelmes vallomást tett, amely azonnal visszavonulási pletykákat indított el a ligában.

A négyszeres bajnok hangvétele feltűnően megváltozott, amikor közelgő, rekordot jelentő huszadik karácsonyi fellépéséről kérdezték.

Sokkal szívesebben lennék otthon a családommal. De hát ez az a játék, amit szeretek. Gyerekként is ezt néztem karácsonykor, a legnagyobb játékosokat. Mindig megtiszteltetés volt pályára lépni ilyenkor. De őszintén megmondom: legszívesebben egész nap a kanapén ülnék a családommal. Viszont minket hívtak, úgyhogy ki kell mennünk, és teljesítenünk kell

– mondta James a Lakers 103–88-as veresége után, amelyen ő maga 36 pontot szerzett.

Mindez éles kontrasztban áll azzal, ahogyan tavaly beszélt ugyanelemről. A Golden State Warriors elleni győzelem után energikusan és lelkesen nyilatkozott: "Lehetőséget kapunk arra, hogy egy ilyen gyönyörű napon játsszuk a sportot, amit szeretünk. Ma az ajándékozás napja, és mi Steph-fel ezt adjuk a szurkolóinknak."

A mostani változás nem egyik napról a másikra következett be. James már novemberben utalt rá, hogy "őszintén szólva nem fog már sokáig játszani". A Lakers idei nehézségei csak tovább erősítik a visszavonulásáról szóló találgatásokat, miközben a bajnoki esélyek egyre távolabbinak tűnnek. LeBron korábban mindig hangsúlyozta, hogy bajnokként szeretné befejezni pályafutását, mostanra azonban úgy látszik, megváltoztak a prioritásai.
Címlapkép: Getty Images
