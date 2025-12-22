A török labdarúgást megrázó fogadási botrányra ugyanolyan erélyes választ kell adni, mint amilyet az olasz Calciopoli-ügy idején láthattunk. - véli egy török csapat másodedzője.
Hoppá, váratlant nyilatkozott LeBron James: tényleg abbahagyja a kosaraskirály?
LeBron James szokatlan őszinteséggel beszélt rekordot jelentő huszadik karácsonyi mérkőzése előtt, ami újra felerősítette a visszavonulásáról szóló találgatásokat az NBA-ben - számolt be a Sporting News.
LeBron James idén egészen másként várja a karácsonyi mérkőzést, mint az elmúlt tizenkilenc alkalommal. A Los Angeles Clippers elleni vereség után a 40 éves klasszis szokatlanul érzelmes vallomást tett, amely azonnal visszavonulási pletykákat indított el a ligában.
A négyszeres bajnok hangvétele feltűnően megváltozott, amikor közelgő, rekordot jelentő huszadik karácsonyi fellépéséről kérdezték.
Sokkal szívesebben lennék otthon a családommal. De hát ez az a játék, amit szeretek. Gyerekként is ezt néztem karácsonykor, a legnagyobb játékosokat. Mindig megtiszteltetés volt pályára lépni ilyenkor. De őszintén megmondom: legszívesebben egész nap a kanapén ülnék a családommal. Viszont minket hívtak, úgyhogy ki kell mennünk, és teljesítenünk kell
– mondta James a Lakers 103–88-as veresége után, amelyen ő maga 36 pontot szerzett.
Mindez éles kontrasztban áll azzal, ahogyan tavaly beszélt ugyanelemről. A Golden State Warriors elleni győzelem után energikusan és lelkesen nyilatkozott: "Lehetőséget kapunk arra, hogy egy ilyen gyönyörű napon játsszuk a sportot, amit szeretünk. Ma az ajándékozás napja, és mi Steph-fel ezt adjuk a szurkolóinknak."
A mostani változás nem egyik napról a másikra következett be. James már novemberben utalt rá, hogy "őszintén szólva nem fog már sokáig játszani". A Lakers idei nehézségei csak tovább erősítik a visszavonulásáról szóló találgatásokat, miközben a bajnoki esélyek egyre távolabbinak tűnnek. LeBron korábban mindig hangsúlyozta, hogy bajnokként szeretné befejezni pályafutását, mostanra azonban úgy látszik, megváltoztak a prioritásai.
DK Metcalf vélhetően súlyos büntetést kap majd tettéért, csapatát pedig nehéz helyzete hozná ezzel.
Macauley Bonne zimbabwei labdarúgó jelenleg az angol nyolcadosztályú Maldon & Tiptree csapatában játszik, és nagy tervei vannak az afrikai kontinensviadalra.
Gyakorlatilag szétverte youtuber ellenfele arcát Anthony Joshua: lehet, hogy nem léphet többet szorítóba
A kiütéses vereséggel végződött mérkőzése után megoperálták Jake Pault, akinek nagy eséllyel így véget ért profi ökölvívó-pályafutása.
A City mestere Barcelonában tölti a karácsonyt a családjával, de az ünnepi szünet alatt is szigorúan ellenőrzi játékosai fizikai állapotát.
Súlyos dologra kérte a szurkolókat a szövetségi kapitány: erre kevesen voltak felkészülve a 2026-os vb előtt
Skócia szövetségi kapitánya, Steve Clarke arra kérte a szurkolókat, hogy ne adósodjanak el azért, hogy kiutazhassanak a jövő évi vb-re.
Stanislas Wawrinka bejelentette, hogy a 2026-os szezon végén visszavonul, lezárva 24 éves profi pályafutását.
Költségvetési csalási ügybe keveredett a neves sportolók tulajdonában lévő Champs Sziget Kft., amely a Margit-szigeti szabadtéri pubot üzemelteti.
Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke tanúként jelent meg a Negreira-ügyben - 7 millió eurós kifizetéseket viszgálnak.
Eddie Hearn, Anthony Joshua menedzsere elismerte, hogy a Jake Paul elleni meccs szakmai szempontból szinte védhetetlen, és ő maga is őrültségnek tartja az összecsapást.
Enzo Maresca, a Chelsea vezetőedzője azt hangsúlyozza: boldog a csapatnál, és egyre szorosabban kötődik a játékosaihoz.
Carlos Alcaraz váratlan bejelentéssel sokkolta a teniszvilágot: a hatszoros Grand Slam-győztes spanyol játékos és edzője, Juan Carlos Ferrero útjai különváltak.
Kovács Patrik csütörtökön kezdi meg szereplését az Alexandra Palace-ban rendezett darts vb-n, 2008 óta először lesz ott magyar versenyző.
Terence Crawford kedden bejelentette visszavonulását az ökölvívástól, alig néhány hónappal azután, hogy megszerezte a világbajnoki címet.
A FIFA új, legfeljebb 60 dollárba kerülő belépőszintű jegykategóriát vezet be a részt vevő csapatok szurkolói számára.
Az Újpest FC megállapodott Dárdai Pállal, aki új szakmai vezetőként a klub teljes szakmai struktúrájának kialakításáért és irányításáért felelhet.
A férfiaknál argentin, a nőknél mexikói futballista szerezte a legszebb gólt - nem volt egyszerű dönteni a jelöltek között.
Szoboszlai Arsenalnak rúgott találatától Dzsudzsák és Vitális szabadrúgásáig: ezek voltak szerintünk a naptári év legnagyobbjai.
A francia munkaügyi bíróság 60 millió eurós kifizetésre kötelezte a Paris Saint-Germaint Kylian Mbappé javára elmaradt fizetés és bónuszok miatt.
