Hoppá, váratlant nyilatkozott LeBron James: tényleg abbahagyja a kosaraskirály?

LeBron James szokatlan őszinteséggel beszélt rekordot jelentő huszadik karácsonyi mérkőzése előtt, ami újra felerősítette a visszavonulásáról szóló találgatásokat az NBA-ben - számolt be a Sporting News.

LeBron James idén egészen másként várja a karácsonyi mérkőzést, mint az elmúlt tizenkilenc alkalommal. A Los Angeles Clippers elleni vereség után a 40 éves klasszis szokatlanul érzelmes vallomást tett, amely azonnal visszavonulási pletykákat indított el a ligában.

A négyszeres bajnok hangvétele feltűnően megváltozott, amikor közelgő, rekordot jelentő huszadik karácsonyi fellépéséről kérdezték.

Sokkal szívesebben lennék otthon a családommal. De hát ez az a játék, amit szeretek. Gyerekként is ezt néztem karácsonykor, a legnagyobb játékosokat. Mindig megtiszteltetés volt pályára lépni ilyenkor. De őszintén megmondom: legszívesebben egész nap a kanapén ülnék a családommal. Viszont minket hívtak, úgyhogy ki kell mennünk, és teljesítenünk kell

– mondta James a Lakers 103–88-as veresége után, amelyen ő maga 36 pontot szerzett.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mindez éles kontrasztban áll azzal, ahogyan tavaly beszélt ugyanelemről. A Golden State Warriors elleni győzelem után energikusan és lelkesen nyilatkozott: "Lehetőséget kapunk arra, hogy egy ilyen gyönyörű napon játsszuk a sportot, amit szeretünk. Ma az ajándékozás napja, és mi Steph-fel ezt adjuk a szurkolóinknak."

A mostani változás nem egyik napról a másikra következett be. James már novemberben utalt rá, hogy "őszintén szólva nem fog már sokáig játszani". A Lakers idei nehézségei csak tovább erősítik a visszavonulásáról szóló találgatásokat, miközben a bajnoki esélyek egyre távolabbinak tűnnek. LeBron korábban mindig hangsúlyozta, hogy bajnokként szeretné befejezni pályafutását, mostanra azonban úgy látszik, megváltoztak a prioritásai.