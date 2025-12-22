Feltörhették a Spotifyt, több száz terrabájtnyi adatot lophattak el a hackerek

Hackertámadás érhette a Spotifyt: egy aktivista hackercsoport állítása szerint óriási mennyiségű zenei adat és metaadat került illetéktelen kezekbe. A streamingóriás elismerte, hogy vizsgálja az incidenst.

Aktivista hackercsoport törhette fel a Spotify rendszereit – erről az Anna’s Archive felületén megjelent bejegyzésre hivatkozva írt a Billboard.

A hackerek szerint a támadás során összesen 286 millió sorban tárolt, zeneszámokhoz kapcsolódó metaadatot szereztek meg, amelyeket már torrenten is terjesztenek.

A csoport azt állítja, hogy a metaadatokon túl mintegy 86 millió audiofájlhoz is hozzáfértek. Ezeket egyelőre nem tették közzé, ám a kiszivárgott adatok teljes mérete így is megközelítheti a 300 terabájtot.

A Spotify reagált az értesülésekre, és közölte: aktívan vizsgálják az esetet.

A cég egyik illetékese a Billboardnak elmondta, hogy a vizsgálat eddigi eredményei alapján egy külső fél nyilvános metaadatokat gyűjtött össze, majd illegális módszerekkel megkerülte a digitális jogkezelési rendszert (DRM), hogy hozzáférjen bizonyos hangfájlokhoz.