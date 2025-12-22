Kemény bűnügyi drámák, világsztárok főszereplésével készült dokumentumsorozatok és egy új Marvel-produkció is érkezik januárban a Disney+-ra.
Feltörhették a Spotifyt, több száz terrabájtnyi adatot lophattak el a hackerek
Hackertámadás érhette a Spotifyt: egy aktivista hackercsoport állítása szerint óriási mennyiségű zenei adat és metaadat került illetéktelen kezekbe. A streamingóriás elismerte, hogy vizsgálja az incidenst.
Aktivista hackercsoport törhette fel a Spotify rendszereit – erről az Anna’s Archive felületén megjelent bejegyzésre hivatkozva írt a Billboard.
A hackerek szerint a támadás során összesen 286 millió sorban tárolt, zeneszámokhoz kapcsolódó metaadatot szereztek meg, amelyeket már torrenten is terjesztenek.
A csoport azt állítja, hogy a metaadatokon túl mintegy 86 millió audiofájlhoz is hozzáfértek. Ezeket egyelőre nem tették közzé, ám a kiszivárgott adatok teljes mérete így is megközelítheti a 300 terabájtot.
A Spotify reagált az értesülésekre, és közölte: aktívan vizsgálják az esetet.
A cég egyik illetékese a Billboardnak elmondta, hogy a vizsgálat eddigi eredményei alapján egy külső fél nyilvános metaadatokat gyűjtött össze, majd illegális módszerekkel megkerülte a digitális jogkezelési rendszert (DRM), hogy hozzáférjen bizonyos hangfájlokhoz.
Ha a 2000-es évek elején digitális fényképezőgépet használtál, jó eséllyel mára egész életfejezeteid tűntek el.
A One Magyarország 2025. december 24. és 26. között díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat biztosít azoknak az ügyfeleknek, akik nem korlátlan adatcsomaggal rendelkeznek.
Az OTP Bank felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepi időszakban az adathalászok különösen aktívak.
Meredek kijelentést tett az önimádó techmilliárdos: nem vicc, az örökéletet célozza - akár még be is jöhet neki?!
A saját testét laboratóriumi projektté alakító Bryan Johnson most új célt jelentett be: szerinte 2039-re valósággá válhat az emberi halhatatlanság.
Elképesztő csalás áldozata lett egy egy szekszárdi nő, akitől 24 millió forintot loptak el.
Karácsonykor az egyik legnépszerűbb ajándék a mobiltelefon – nem véletlen, hogy a szolgáltatók minden évben különleges ajánlatokkal készülnek.
A Meta újabb lépéssel terelheti a felhasználókat a Meta Verified előfizetés felé.
Az Amazon tárgyalásokat folytat a ChatGPT fejlesztőjével, az OpenAI-jal egy potenciális befektetésről.
Az NMHH közleménye szerint 2026. január 1-jétől Ukrajna és Moldova is csatlakozik az európai roamingzónához.
Egy 27 éves techvállalkozó mesterséges intelligenciát használ személyes pénzügyei kezelésére, ami segített neki jelentősen csökkenteni kiadásait.
Fontos változás jön a hazai internetszolgáltatóknál: januártól bármelyik magyar szülő igényelheti ezt a segítséget
Januártól három mobilszolgáltatónál elérhető lesz a kiskorú felhasználókra tekintettel nyújtott biztonságos mobilinternet.
Most bárki ingyen behúzhatja a 20 ezer forintos Harry Potter játékot: ezt kell tenni, hogy a tiéd lehessen
Az Epic Games Store ismét nagy dobással jelentkezett: a normál esetben közel 21 ezer forintba kerülő Hogwarts Legacy most teljesen ingyen beszerezhető.
A Grand Theft Auto VI a várakozásoknak megfelelően elnyerte a Legjobban Várt Játék kategória díját.
A kiberbűnözők egyre kifinomultabb módszerekkel kerülik meg a jelszavas és többfaktoros hitelesítési rendszereket.
Elképesztő csalás terjed az interneten karácsony előtt: be ne dőlj, egy rossz kattintás, és oda az összes pénzed!
Az ünnepi időszakban még inkább megnő az online vásárlások száma, ezzel együtt a csalók aktivitása is.
Bűnbanda fosztotta meg a megtakarításai egy részétől Ivancsics Ilona színésznőt.
Karácsony közeledtével sok családban kerül a fa alá az első saját okostelefon, pedig ez egyszerre ajándék, felelősség és hatalmas mérföldkő
