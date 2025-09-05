Az elmúlt négy évtizedben drámai átalakuláson ment keresztül a világ jövedelmi térképe.
Ez lenne Putyin titkos fegyvere? Elszólta magát az orosz elnök, mindent megváltoztat, amire készül
Putyin, Hszi és Kim beszélgetése során felszínre került az autokraták megszállottsága az élethosszabbítás iránt. A pekingi találkozón nyitva maradt mikrofonok rögzítették, ahogy az orosz és kínai vezető a szervátültetésekről és a potenciális halhatatlanságról beszélgetett- írja a The Guardian.
A pekingi katonai parádé előtt két idősödő autokrata, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping, valamint fiatalabb szövetségesük, Kim Dzsong Un között különös beszélgetés zajlott le, amit a nyitva maradt mikrofonok rögzítettek. Az orosz elnök arról biztosította kínai kollégáját, hogy a technológiai fejlődésnek köszönhetően "az emberi szerveket folyamatosan át lehet ültetni, olyannyira, hogy az emberek megfiatalodhatnak, talán még halhatatlanná is válhatnak". Hszi erre azt válaszolta:
E század végére az emberek akár 150 évig is élhetnek.
A három vezető közül egyik sem mutat hajlandóságot a hatalom átadására. Putyin a 2020-as alkotmánymódosítások révén akár 2036-ig is hatalmon maradhat, amikor már 83 éves lesz. Hszi felrúgta a Kommunista Párt utódlási hagyományait, míg Észak-Koreában a hatalomátadást hagyományosan csak a halál határozza meg.
Az uralkodók évezredek óta keresik a hosszú élet titkát. Kína első császára, Csin Si Huang expedíciókat küldött az örök élet elixírjének felkutatására, míg Nagy Sándor a legendák szerint az "élet vizét" kereste. Közelebbi példaként Silvio Berlusconi hajátültetésekkel és kozmetikai beavatkozásokkal, Nurszultan Nazarbajev pedig egy speciális kutatóintézet létrehozásával próbálta meghosszabbítani életét.
Putyin különösen ambiciózus utat jár be a hosszú élet tudományának támogatásában. Mihail Rubin, az orosz elnökről szóló életrajz társszerzője szerint "Putyin arról a témáról beszélt, ami valóban érdekli őt". Az orosz vezető rendszeresen orvosok egész csapatával utazik, ami egészségével és hosszú életével való megszállottságára utal. Az orosz elnök nem titkolja érdeklődését az élethosszabbítás iránt. A pekingi sajtótájékoztatón is megerősítette:
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A modern eszközök és módszerek, beleértve a különböző szervátültetéseket, lehetővé teszik az emberiség számára, hogy a várható élettartam jelentősen növekedjen.
Mihail Kovalcsuk, Putyin régi barátja és kedvenc tudósa vezeti Oroszország halhatatlanság-kutatását. A független Meduza hírportál szerint Kovalcsuk több intézetet is létrehozott állami finanszírozással, ahol többek között laboratóriumban növesztett sejtekkel nyomtatott szervek előállításán dolgoznak. Putyin legidősebb lánya, Marija Voroncova endokrinológus szintén jelentős állami támogatást kapott az emberi egészség és élettartam meghosszabbításának tanulmányozására.
Az orosz elit örök élet utáni vágya már az ország popkultúrájába is beszivárgott. Ivan Filippov 2024-es szatirikus regénye, az "Egér" egy olyan rágcsáló történetét meséli el, amely megszökik egy tudományos intézetből, ahol Putyin életének meghosszabbítására szolgáló gyógyszert fejlesztenek. "Putyin gyakorlatilag megszállottja annak az ötletnek, hogy örökké éljen, vagy legalábbis tovább, mint amit a sors megenged" - nyilatkozta Filippov.
Embereket árulnak, mint a használt autókat. Az EU-ban 2023-ban rekordszámú áldozatot regisztráltak. Mi történik a színfalak mögött? Nézd meg videónkat!
Új szintre emelné együttműködését Kína, Oroszország és Mongólia – derült ki a kedden, Pekingben tartott háromoldalú csúcstalálkozón.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki.
Durva üzenetet küldött Oroszország: eszükben sincs leállni Ukrajnában, most ezeket a városokat akarják
Az orosz Duma védelmi testületének elnöke egyértelműen jelezte, hogy Oroszország Mikolaiv és Odessza megyék megszerzésére törekszik
Trump elégedetlen Moszkva lépéseivel: az USA szankciókat vagy a béketeremtésből való kivonulást fontolgatja.
Kedden még szinte mindenhol napos, nyáriasan meleg időre ébredhetünk, de nem marad sokáig zavartalan a derű.
Az Európai Bizottság szóvivője szerint az elnök repülőgépe végül biztonságosan landolt.
Az orosz vezérkari főnök tervei szerint Odessza és Mikolajiv elfoglalása következhet, Kijevet elvágva a tengertől.
Az orosz elnök a kínai Tiencsinben megrendezett Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt a múlt hónapban Alaszkában lezajlott csúcstalálkozóról.
Így akarja Putyin és Hszi Csin-ping átalakítani a globális rendet, sokkoló kijelentések hangzottak el
A csúcstalálkozón részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint több ázsiai és közel-keleti vezető is.
Már körvonalazódik az EU mesterterve Trump ellen: óriási gyomros lesz az amerikai elnöknek, ha bejön
A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség is az EU-ban.
Vlagyimir Putyin a kínai állami Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban beszélt az orosz–kínai kapcsolatok jövőjéről és a nemzetközi helyzetről.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
Korda György először 1958-ban lépett színpadra, és azóta megszakítás nélkül, immár 68 éve énekel.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!