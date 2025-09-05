2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
Belgrade, Serbia - October 16, 2014: Russian President Vladimir Putin and Serbian President Tomislav NikoliÄ during the military parade March of the victorious in Belgrade. President Vladimir Putin of Russia arrived in Belgrade to
Világ

Ez lenne Putyin titkos fegyvere? Elszólta magát az orosz elnök, mindent megváltoztat, amire készül

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 18:42

Putyin, Hszi és Kim beszélgetése során felszínre került az autokraták megszállottsága az élethosszabbítás iránt. A pekingi találkozón nyitva maradt mikrofonok rögzítették, ahogy az orosz és kínai vezető a szervátültetésekről és a potenciális halhatatlanságról beszélgetett- írja a The Guardian.

A pekingi katonai parádé előtt két idősödő autokrata, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping, valamint fiatalabb szövetségesük, Kim Dzsong Un között különös beszélgetés zajlott le, amit a nyitva maradt mikrofonok rögzítettek. Az orosz elnök arról biztosította kínai kollégáját, hogy a technológiai fejlődésnek köszönhetően "az emberi szerveket folyamatosan át lehet ültetni, olyannyira, hogy az emberek megfiatalodhatnak, talán még halhatatlanná is válhatnak". Hszi erre azt válaszolta:

E század végére az emberek akár 150 évig is élhetnek.

A három vezető közül egyik sem mutat hajlandóságot a hatalom átadására. Putyin a 2020-as alkotmánymódosítások révén akár 2036-ig is hatalmon maradhat, amikor már 83 éves lesz. Hszi felrúgta a Kommunista Párt utódlási hagyományait, míg Észak-Koreában a hatalomátadást hagyományosan csak a halál határozza meg.

Az uralkodók évezredek óta keresik a hosszú élet titkát. Kína első császára, Csin Si Huang expedíciókat küldött az örök élet elixírjének felkutatására, míg Nagy Sándor a legendák szerint az "élet vizét" kereste. Közelebbi példaként Silvio Berlusconi hajátültetésekkel és kozmetikai beavatkozásokkal, Nurszultan Nazarbajev pedig egy speciális kutatóintézet létrehozásával próbálta meghosszabbítani életét.

Putyin különösen ambiciózus utat jár be a hosszú élet tudományának támogatásában. Mihail Rubin, az orosz elnökről szóló életrajz társszerzője szerint "Putyin arról a témáról beszélt, ami valóban érdekli őt". Az orosz vezető rendszeresen orvosok egész csapatával utazik, ami egészségével és hosszú életével való megszállottságára utal. Az orosz elnök nem titkolja érdeklődését az élethosszabbítás iránt. A pekingi sajtótájékoztatón is megerősítette:

A modern eszközök és módszerek, beleértve a különböző szervátültetéseket, lehetővé teszik az emberiség számára, hogy a várható élettartam jelentősen növekedjen.

Mihail Kovalcsuk, Putyin régi barátja és kedvenc tudósa vezeti Oroszország halhatatlanság-kutatását. A független Meduza hírportál szerint Kovalcsuk több intézetet is létrehozott állami finanszírozással, ahol többek között laboratóriumban növesztett sejtekkel nyomtatott szervek előállításán dolgoznak. Putyin legidősebb lánya, Marija Voroncova endokrinológus szintén jelentős állami támogatást kapott az emberi egészség és élettartam meghosszabbításának tanulmányozására.

Az orosz elit örök élet utáni vágya már az ország popkultúrájába is beszivárgott. Ivan Filippov 2024-es szatirikus regénye, az "Egér" egy olyan rágcsáló történetét meséli el, amely megszökik egy tudományos intézetből, ahol Putyin életének meghosszabbítására szolgáló gyógyszert fejlesztenek. "Putyin gyakorlatilag megszállottja annak az ötletnek, hogy örökké éljen, vagy legalábbis tovább, mint amit a sors megenged" - nyilatkozta Filippov.
Címlapkép: Getty Images
#orvos #putyin #világ #életmód #kína #kim dzsongun

18:55
18:42
18:27
18:19
18:11
