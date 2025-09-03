Vlagyimir Putyin kijelentette: ha az ukrán vezetés kész kétoldalú találkozóra, akkor Volodimir Zelenszkijnek Moszkvába kell utaznia.
Elképesztő támadás: Oroszország még nagyobb fokozatra kapcsolt Ukrajna ellen
Oroszország több mint 500 drónt és két tucat rakétát indított Ukrajna több régiója ellen szerda éjszaka, civil infrastruktúrát és energetikai létesítményeket célozva.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a támadásokban különböző régiókban tucatnyi lakóépület sérült meg. Az elnök szerint Oroszország "rendszeresen" céloz meg lakott területeket és civileket - írta az Euronews.
"Ezek egyértelműen demonstratív orosz csapások. Putyin a büntetlenségét mutatja" - figyelmeztetett Zelenszkij. Hozzátette, hogy a világ részéről válaszlépésekre van szükség, és az agresszió csak azért folytatódik, mert nincs elegendő nyomás Oroszország háborús gazdaságára.
Az orosz támadások fokozódása közben az európai vezetők továbbra is erőfeszítéseket tesznek Kijev védelmének megerősítésére. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke négynapos körútja során az Oroszországgal határos uniós államokban kijelentette: "Putyin nem változott és nem is fog változni. Ragadozó, akit csak erős elrettentéssel lehet féken tartani."
Zelenszkij kedden Dániába érkezett, ahol észak-európai és balti országokkal tárgyal új katonai segítségről és további diplomáciai támogatásról. Szerdán Franciaországba utazik Emmanuel Macron elnökkel folytatandó megbeszélésekre, majd csütörtökön Ukrajna háború utáni biztonsági garanciáiról tárgyal.
Eközben Vlagyimir Putyin orosz elnök Kínába látogatott, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel találkozik, akiket az Egyesült Államok azzal vádol, hogy továbbra is támogatják Oroszország háborús erőfeszítéseit.
John Healey brit védelmi miniszter szintén Kijevbe érkezett, ahol ukrán kollégájával, Denisz Smihal miniszterelnökkel közös védelmi projektekről és "fontos kétoldalú döntésekről" tárgyal, amelyek megerősítik Ukrajna védelmi képességeit.
Az Egyesült Államok visszavonta a TSMC engedélyét, amely lehetővé tette a chipgyártáshoz szükséges berendezések szabad szállítását Kínába.
Amerikai bíróság nem kényszeríti a Google-t a Chrome böngésző eladására, de korlátozza a keresőmotor monopolhelyzetét.
A parlamenti biztos szerint ez lehetővé tenné, hogy a fiatalok hozzájáruljanak a társadalom működéséhez, miközben maguk is profitálnak a programból.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki.
Durva üzenetet küldött Oroszország: eszükben sincs leállni Ukrajnában, most ezeket a városokat akarják
Az orosz Duma védelmi testületének elnöke egyértelműen jelezte, hogy Oroszország Mikolaiv és Odessza megyék megszerzésére törekszik
Trump elégedetlen Moszkva lépéseivel: az USA szankciókat vagy a béketeremtésből való kivonulást fontolgatja.
Kedden még szinte mindenhol napos, nyáriasan meleg időre ébredhetünk, de nem marad sokáig zavartalan a derű.
Az Európai Bizottság szóvivője szerint az elnök repülőgépe végül biztonságosan landolt.
Az orosz vezérkari főnök tervei szerint Odessza és Mikolajiv elfoglalása következhet, Kijevet elvágva a tengertől.
Az orosz elnök a kínai Tiencsinben megrendezett Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt a múlt hónapban Alaszkában lezajlott csúcstalálkozóról.
Így akarja Putyin és Hszi Csin-ping átalakítani a globális rendet, sokkoló kijelentések hangzottak el
A csúcstalálkozón részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint több ázsiai és közel-keleti vezető is.
Már körvonalazódik az EU mesterterve Trump ellen: óriási gyomros lesz az amerikai elnöknek, ha bejön
A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség is az EU-ban.
Vlagyimir Putyin a kínai állami Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban beszélt az orosz–kínai kapcsolatok jövőjéről és a nemzetközi helyzetről.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
