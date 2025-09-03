2025. szeptember 3. szerda Hilda
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Moszkva, Oroszország - 2015. április 10: Vörös téren (Moszkva).
Világ

Elképesztő támadás: Oroszország még nagyobb fokozatra kapcsolt Ukrajna ellen

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 17:45

Oroszország több mint 500 drónt és két tucat rakétát indított Ukrajna több régiója ellen szerda éjszaka, civil infrastruktúrát és energetikai létesítményeket célozva.  

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a támadásokban különböző régiókban tucatnyi lakóépület sérült meg. Az elnök szerint Oroszország "rendszeresen" céloz meg lakott területeket és civileket - írta az Euronews.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Ezek egyértelműen demonstratív orosz csapások. Putyin a büntetlenségét mutatja" - figyelmeztetett Zelenszkij. Hozzátette, hogy a világ részéről válaszlépésekre van szükség, és az agresszió csak azért folytatódik, mert nincs elegendő nyomás Oroszország háborús gazdaságára.

Az orosz támadások fokozódása közben az európai vezetők továbbra is erőfeszítéseket tesznek Kijev védelmének megerősítésére. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke négynapos körútja során az Oroszországgal határos uniós államokban kijelentette: "Putyin nem változott és nem is fog változni. Ragadozó, akit csak erős elrettentéssel lehet féken tartani."

Kapcsolódó cikkeink:

Zelenszkij kedden Dániába érkezett, ahol észak-európai és balti országokkal tárgyal új katonai segítségről és további diplomáciai támogatásról. Szerdán Franciaországba utazik Emmanuel Macron elnökkel folytatandó megbeszélésekre, majd csütörtökön Ukrajna háború utáni biztonsági garanciáiról tárgyal.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Eközben Vlagyimir Putyin orosz elnök Kínába látogatott, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel találkozik, akiket az Egyesült Államok azzal vádol, hogy továbbra is támogatják Oroszország háborús erőfeszítéseit.

John Healey brit védelmi miniszter szintén Kijevbe érkezett, ahol ukrán kollégájával, Denisz Smihal miniszterelnökkel közös védelmi projektekről és "fontos kétoldalú döntésekről" tárgyal, amelyek megerősítik Ukrajna védelmi képességeit.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #putyin #orosz #elnök #orosz-ukrán válság #orosz-ukrán krízis #orosz-ukrán háború #zelenszkij

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:44
18:30
18:15
18:03
17:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 3.
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
2025. szeptember 3.
Ez lenne az ország sztárvármegyéje? Nem Budapest vezet, mutatjuk, hol nőttek legjobban a bérek
2025. szeptember 3.
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 3. szerda
Hilda
36. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Sokkoló ultimátum Zelenszkijnek: ezt kell adnia Putyinnak, hogy véget érjen a háború
2
2 napja
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
3
2 hete
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
4
2 hete
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot
5
2 hete
A béke ára: Oroszország végre elárulta, mit akar a háború lezárásáért cserébe
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kereskedelmi mérleg
egy adott országra vonatkozóan tartalmazza az egy meghatározott időszakban - általában egy évben - exportált és importált termékek értékét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 18:03
Kvíz: Hol születtek a magyar írók, költők? Ezt belénk verték az iskolában, lássuk, emlékszel-e még!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 17:16
Itt a fordulat, Putyin tárgyalni hívta Zelenszkijt: mit lép az ukrán elnök?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 3. 18:36
Rejtély a napraforgó körül: elképesztő, mi derült ki a növényről