Elképesztő támadás: Oroszország még nagyobb fokozatra kapcsolt Ukrajna ellen

Oroszország több mint 500 drónt és két tucat rakétát indított Ukrajna több régiója ellen szerda éjszaka, civil infrastruktúrát és energetikai létesítményeket célozva.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a támadásokban különböző régiókban tucatnyi lakóépület sérült meg. Az elnök szerint Oroszország "rendszeresen" céloz meg lakott területeket és civileket - írta az Euronews.

"Ezek egyértelműen demonstratív orosz csapások. Putyin a büntetlenségét mutatja" - figyelmeztetett Zelenszkij. Hozzátette, hogy a világ részéről válaszlépésekre van szükség, és az agresszió csak azért folytatódik, mert nincs elegendő nyomás Oroszország háborús gazdaságára.

Az orosz támadások fokozódása közben az európai vezetők továbbra is erőfeszítéseket tesznek Kijev védelmének megerősítésére. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke négynapos körútja során az Oroszországgal határos uniós államokban kijelentette: "Putyin nem változott és nem is fog változni. Ragadozó, akit csak erős elrettentéssel lehet féken tartani."

Zelenszkij kedden Dániába érkezett, ahol észak-európai és balti országokkal tárgyal új katonai segítségről és további diplomáciai támogatásról. Szerdán Franciaországba utazik Emmanuel Macron elnökkel folytatandó megbeszélésekre, majd csütörtökön Ukrajna háború utáni biztonsági garanciáiról tárgyal.

Eközben Vlagyimir Putyin orosz elnök Kínába látogatott, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel találkozik, akiket az Egyesült Államok azzal vádol, hogy továbbra is támogatják Oroszország háborús erőfeszítéseit.

John Healey brit védelmi miniszter szintén Kijevbe érkezett, ahol ukrán kollégájával, Denisz Smihal miniszterelnökkel közös védelmi projektekről és "fontos kétoldalú döntésekről" tárgyal, amelyek megerősítik Ukrajna védelmi képességeit.