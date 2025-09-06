A korlátozások bevezetése egybeesik a Max nevű "nemzeti üzenetküldő" alkalmazás megjelenésével
A tűzzel játszik Putyin Oroszországa: ezzel szinte beismerte, hogy atomcsapásra készül a NATO ellen
Oroszország és Fehéroroszország közös hadgyakorlatán nukleáris fegyverek bevetését is gyakorolják, ami feszültséget kelt a lengyel határon - írja az Euromaiden Press.
A Fehéroroszországban zajló Zapad-2025 hadgyakorlat valójában egy Lengyelország elleni nukleáris csapásmérő gyakorlat, amelyen orosz katonák is részt vesznek.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök határozott választ ígért, kijelentve, hogy Varsó kész reagálni bármilyen provokációra. A fehérorosz védelmi minisztérium korábban megerősítette, hogy a gyakorlat során nukleáris fegyverek kilövését is szimulálják, és a manőverek egy része közvetlenül a lengyel határ mellett zajlik majd.
A hadgyakorlat fő elemei között szerepelnek szimulált légvédelmi műveletek, gépesített erők által támogatott előrenyomulások, elektronikus hadviselés, valamint tartalékosok és helyi hatóságok mozgósítása.
Az ukrán lap értesülései szerint a gyakorlat az ukrán határ közelében is zajlik majd, aminek célja, hogy Kijev a frontvonalról vonjon el erőket, gyengítve ezzel harci képességeit.
Lengyelország szövetségeseivel együtt figyelemmel kíséri az eseményeket. Tusk miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a manőverek egyértelműen támadó jellegűek, és ha szükséges, válaszlépéseket tesznek, amelyeknek "súlyos következményei lesznek" a résztvevők számára.
Címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA
