Moszkva, 2024. július 5.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök a tárgyalásuk után tartott moszkvai sajtótájékoztatón 2024. július 5-én.MTI/Miniszterelnöki
Világ

A tűzzel játszik Putyin Oroszországa: ezzel szinte beismerte, hogy atomcsapásra készül a NATO ellen

Pénzcentrum
2025. szeptember 6. 11:29

Oroszország és Fehéroroszország közös hadgyakorlatán nukleáris fegyverek bevetését is gyakorolják, ami feszültséget kelt a lengyel határon - írja az Euromaiden Press.

A Fehéroroszországban zajló Zapad-2025 hadgyakorlat valójában egy Lengyelország elleni nukleáris csapásmérő gyakorlat, amelyen orosz katonák is részt vesznek.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök határozott választ ígért, kijelentve, hogy Varsó kész reagálni bármilyen provokációra. A fehérorosz védelmi minisztérium korábban megerősítette, hogy a gyakorlat során nukleáris fegyverek kilövését is szimulálják, és a manőverek egy része közvetlenül a lengyel határ mellett zajlik majd.

A hadgyakorlat fő elemei között szerepelnek szimulált légvédelmi műveletek, gépesített erők által támogatott előrenyomulások, elektronikus hadviselés, valamint tartalékosok és helyi hatóságok mozgósítása.

Az ukrán háború csak a kezdet? Csúnya világ jön, ha Magyarország régi barátja is atomfegyverkezni kezd
Az ukrán háború csak a kezdet? Csúnya világ jön, ha Magyarország régi barátja is atomfegyverkezni kezd
A változásokhoz való alkalmazkodáshoz elengedhetetlen lenne a szemléletváltás is - a legtöbb fejlődni valónk talán a kooperáció területén van.

Az ukrán lap értesülései szerint a gyakorlat az ukrán határ közelében is zajlik majd, aminek célja, hogy Kijev a frontvonalról vonjon el erőket, gyengítve ezzel harci képességeit.

Lengyelország szövetségeseivel együtt figyelemmel kíséri az eseményeket. Tusk miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a manőverek egyértelműen támadó jellegűek, és ha szükséges, válaszlépéseket tesznek, amelyeknek "súlyos következményei lesznek" a résztvevők számára.

Címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA 
TolllerBela
27 perce
Gátlásai ugyan nincsenek puttynak, de van egy életösztöne, ami talán megsúgja neki, amit csinál, az legfeljebb ijesztgetés, ha komolyra fordulna, másnap nem lenne, aki felvenné a bocskorát !
0
0
