2025. szeptember 5.
30 °C Budapest
Moszkva, 2024. április 2.Vlagyimir Putyin orosz elnök a belügyminisztérium vezetõségének kibõvített ülésén Moszkvában 2024. április 2-án.MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Szergej Szavosztyanov
Világ

Sokkoló kijelentés hangzott el Putyintól: a NATO is legitim célpont lehet

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 13:35

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy az Ukrajnában tartózkodó nyugati csapatok legitim célpontnak minősülnek, közölte a Sky News.

A vlagyivosztoki gazdasági fórumon tartott beszédében Putyin hangsúlyozta: "Ha bármilyen csapatok megjelennek ott, különösen most, a katonai műveletek során, abból indulunk ki, hogy ezek megsemmisítésük szempontjából legitim célpontok lesznek."

Az orosz elnök nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy 26 ország – az úgynevezett tettre készek koalíció tagjai – egy párizsi találkozón elkötelezte magát amellett, hogy csapatokat küld Ukrajnába a háború utáni biztonság garantálására.

Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
Az orosz–ukrán konfliktus újabb fejezetéhez érkezett: miközben Donald Trump nem tett konkrét lépéseket Putyinnal folytatott tárgyalásainak elmaradása után.

Putyin szerint nincs ok csapatok Ukrajnába telepítésére, ha béke van, és állítása szerint betartana minden olyan megállapodást, amely véget vet a háborúnak.

Oroszország korábban már megsértett béke- és biztonsági szerződéseket, köztük a Budapesti Memorandumot a Krím annektálásával és Ukrajna megtámadásával.

Címlapi kép: Szergej Szavosztyanov, MTI/MTVA 
#európai unió #ukrajna #oroszország #putyin #világ #vlagyimir putyin #háború #orosz-ukrán háború #nato

