Sokkoló kijelentés hangzott el Putyintól: a NATO is legitim célpont lehet

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy az Ukrajnában tartózkodó nyugati csapatok legitim célpontnak minősülnek, közölte a Sky News.

A vlagyivosztoki gazdasági fórumon tartott beszédében Putyin hangsúlyozta: "Ha bármilyen csapatok megjelennek ott, különösen most, a katonai műveletek során, abból indulunk ki, hogy ezek megsemmisítésük szempontjából legitim célpontok lesznek."

Az orosz elnök nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy 26 ország – az úgynevezett tettre készek koalíció tagjai – egy párizsi találkozón elkötelezte magát amellett, hogy csapatokat küld Ukrajnába a háború utáni biztonság garantálására.

Putyin szerint nincs ok csapatok Ukrajnába telepítésére, ha béke van, és állítása szerint betartana minden olyan megállapodást, amely véget vet a háborúnak.

Oroszország korábban már megsértett béke- és biztonsági szerződéseket, köztük a Budapesti Memorandumot a Krím annektálásával és Ukrajna megtámadásával.

