Mintegy 30 nyugati vezető folytatott tárgyalásokat csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
Az orosz–ukrán konfliktus újabb fejezetéhez érkezett: miközben Donald Trump nem tett konkrét lépéseket Putyinnal folytatott tárgyalásainak elmaradása után, Oroszország tovább növeli katonai nyomását Ukrajna ellen, légicsapásokkal és frontmozgásokkal fenyegetve a civil infrastruktúrát. Közben Kijev rekordmennyiségű áramot exportál, és az európai szövetségesek egyre nagyobb nyomást gyakorolnak Washingtonra, hogy biztosítsa Ukrajna háború utáni védelmét – minden jel szerint a válság rövid távon nem oldódik meg. A Portfolio elemzőjével, Huszák Dániellel néztük át, hogyan is áll az orosz-ukrán front napjainkban.
A nemzetközi nyugati sajtó részéről egyre többször támadják Donald Trump amerikai elnöket, hogy nem tett érdemi lépéseket, miután lejárt az általa szabott határidő, amely szerint Vlagyimir Putyinnak tárgyalóasztalhoz kellett volna ülnie Volodimir Zelenszkijjel. Trump egy rádióinterjúban mindössze annyit mondott: „nagyon csalódott” az orosz vezetőben, és „tervez valamit tenni, hogy segítsen az embereknek élni”, ám részleteket azóta sem árult el.
Zelenszkij ukrán elnök kedden este arról számolt be, hogy Oroszország újabb csapatösszevonásokat hajt végre a frontvonal egyes szakaszain, és folytatja a támadásokat ukrán célpontok ellen.
„Putyin elutasítja, hogy békére kényszerítsék... Oroszország folytatja a csapásokat. Természetesen válaszolni fogunk erre”
– fogalmazott.
Mindeközben Brüsszel álláspontját erősítve Emmanuel Macron francia elnök hivatala közölte: az európai szövetségesek készek hozzájárulni Ukrajna háború utáni biztonsági garanciáihoz, ugyanakkor várják a kézzelfogható amerikai támogatást is. Macron és Keir Starmer brit miniszterelnök csütörtökön közösen elnökölnek egy találkozót az „együttműködésre hajlandók koalíciójának” részvételével.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter megismételte Moszkva álláspontját: bármilyen békemegállapodásnak el kell ismernie az „új területi realitásokat” – utalva az oroszok által megszállt ukrán területekre. Lavrov szerint Oroszország elvárja a tárgyalások folytatását, miközben Putyin visszautasította a Trump által ígért kétoldalú egyeztetéseket Ukrajnával.
Az ukrán külügyminisztérium leszögezte: Kijev soha nem fogja elfogadni a zaporizzsjai atomerőmű orosz megszállásának legalizálását, a biztonságot csak az orosz csapatok azonnali kivonása garantálhatja. Putyin ezzel szemben Pekingben arról beszélt, hogy Moszkva kész együttműködni az Egyesült Államokkal az erőmű ügyében.
Putyin nem csillapodik
Közben Oroszország átfogó légitámadást indított Ukrajna ellen: a központi Kirovohradi régióban legalább négy vasúti dolgozó megsérült, Lengyelország pedig védelmi repülőgépeket riasztott. A támadások nyomán kilenc ukrán régióban riasztották a lakosságot, Znamiankában öt ember sérült meg és 28 ház rongálódott meg.
A dél-koreai hírszerzés becslése szerint eddig mintegy kétezer észak-koreai katona vesztette életét, miközben Oroszország oldalán harcolt Ukrajnában. Phenjan további hatezer katonát és mérnököt készül bevetni, közülük körülbelül ezren már meg is érkeztek.
Szerda délután aztán egy különös ajánlattal állt elő az orosz elnök: Pekingben, a Kremlhez akkreditált újságíróknak nyilatkozva kijelentette: ha az ukrán vezetés kész kétoldalú találkozóra, akkor Volodimir Zelenszkijnek Moszkvába kell utaznia.
„Ha Zelenszkij kész találkozni, jöjjön el Moszkvába”
– fogalmazott Putyin, aki ismételten kétségbe vonta az ukrán államfő legitimitását. Arra hivatkozott, hogy az ukrán alkotmány szerint kérdéses, van-e még mandátuma Zelenszkijnek. Hangsúlyozta: jelenlegi státusában tárgyalni vele „a semmibe vezető út”.
A kijevi vezetés azonnal reagált, és egyértelműen elfogadhatatlannak nevezte a javaslatot. Mint azt jelezték: „Putyin továbbra is a bolondját járatja mindenkivel, szándékosan elfogadhatatlan javaslatokkal.”
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Elhúzódás sem mint béke
A Portfolio elemzője, Huszák Dániel szerint az orosz–ukrán háború 2025 szeptemberére továbbra is feszült, és az események inkább az elhúzódás jeleit mutatják, mintsem a gyors lezárás lehetőségét. Huszák Dániel kiemelte:
Jelenleg Oroszország lassú, de biztos előretörését láthatjuk, elsősorban a keleti fronton. Az offenzíva fókusza most Donyeck megyére összpontosul, ahol az orosz csapatok a megye teljes ellenőrzésére törekednek. Jelenleg a terület mintegy 80%-át, Ukrajna egészének durván 20%-át ellenőrzik az oroszok.
Kisebb műveletek zajlanak még Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk, Harkiv és Szumi megyékben, miközben az orosz hadvezetés mérlegeli az offenzíva kiterjesztését Herszon, Mikolaiv és Odessza térségére is.
„Az orosz–ukrán konfliktus lezárása 2014 óta sikertelen. Ezer problémát kellene feloldani ahhoz, hogy kompromisszum szülessen” – magyarázta az elemző. Bár Trump hatalomra kerülésével rövid időre felcsillant a remény, hogy 2025-ben véget érhet a háború, Huszák szerint a mostani diplomáciai köröket már nem lehet optimistán értékelni.
Nagyon úgy fest, Putyin addig folytatja a háborút, amíg teljesen fel nem számolja Ukrajna államiságát
– tette hozzá.
Trump és a diplomáciai kísérletek
A szakértő szerint Donald Trump az elmúlt hónapokban több sikertelen próbálkozást tett a háború lezárására. „A legutóbbi, kéthetes ultimátum Vlagyimir Putyin orosz elnöknek múlt pénteken járt le. A világ tűkön ülve várja, hogy az amerikai vezető döntsön: szigorú szankciókkal próbálja-e kikényszeríteni a tárgyalások folytatását, vagy hagyja, hogy a háború lassan őrlő medrében folytatódjon” – mondta Huszák.
Huszák szerint az indiai és kínai mozgások inkább jelzésértékűek, és nem alapvetően befolyásolják az orosz–amerikai kapcsolatokat. „India Oroszországhoz való közeledése inkább a kereskedelmi érdekekről szól, Trump fő problémája Putyinnal kapcsolatosan nem az, hogy üzletel Kínával vagy Indiával, hanem hogy pusztító háborút visel egy európai ország területén, miközben az USA rengeteg erőforrást fordít Ukrajna védelmére” – magyarázta.
Európai katonai jelenlét és a béke esélyei
Az európai csapatok Ukrajnában történő állomásoztatása hosszú távon nem garantálná a békét. „Oroszország nem fog olyan feltételeket elfogadni, amelyek hosszú távon NATO-katonákat hagynának az országban. Az invázió egyik fő oka éppen az volt, hogy ne legyenek nyugati katonák a szomszédos területeken” – mondta Huszák Dániel. A szakértő hangsúlyozta: Moszkva célja, hogy Ukrajna gyenge maradjon, és ha lehetősége adódik, ismét megtámadhassa szomszédját, amíg el nem éri „végső győzelmét”.
„Oroszország nem akarja, hogy az egykori szovjet tagállam virágzó, nyugatbarát ország legyen. Ha a háború úgy ér véget, hogy Ukrajna továbbra is létezik, Moszkva minden diplomáciai és gazdasági eszközt be fog vetni, hogy fejlődését akadályozza”
– zárta elemzését Huszák Dániel.
Az amerikai elnök szerdán késő este nyújtott be felülvizsgálati kérelmet a washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság múlt heti ítélete ellen.
Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben a mentőszolgálatok legfrissebb beszámolója szerint 15-en vesztették életüket és 18 a sérültek száma.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki.
Durva üzenetet küldött Oroszország: eszükben sincs leállni Ukrajnában, most ezeket a városokat akarják
Az orosz Duma védelmi testületének elnöke egyértelműen jelezte, hogy Oroszország Mikolaiv és Odessza megyék megszerzésére törekszik
Trump elégedetlen Moszkva lépéseivel: az USA szankciókat vagy a béketeremtésből való kivonulást fontolgatja.
Kedden még szinte mindenhol napos, nyáriasan meleg időre ébredhetünk, de nem marad sokáig zavartalan a derű.
Az Európai Bizottság szóvivője szerint az elnök repülőgépe végül biztonságosan landolt.
Az orosz vezérkari főnök tervei szerint Odessza és Mikolajiv elfoglalása következhet, Kijevet elvágva a tengertől.
Az orosz elnök a kínai Tiencsinben megrendezett Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt a múlt hónapban Alaszkában lezajlott csúcstalálkozóról.
Így akarja Putyin és Hszi Csin-ping átalakítani a globális rendet, sokkoló kijelentések hangzottak el
A csúcstalálkozón részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint több ázsiai és közel-keleti vezető is.
Már körvonalazódik az EU mesterterve Trump ellen: óriási gyomros lesz az amerikai elnöknek, ha bejön
A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség is az EU-ban.
Vlagyimir Putyin a kínai állami Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban beszélt az orosz–kínai kapcsolatok jövőjéről és a nemzetközi helyzetről.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
Korda György először 1958-ban lépett színpadra, és azóta megszakítás nélkül, immár 68 éve énekel.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!