2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
35 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Amerikai és orosz zászlók egymás mellett
Világ

Mit akar Putyin valójában Trumptól? Béke helyett tovább szítja a konfliktust

Pénzcentrum
2025. augusztus 14. 11:45

Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója jelentős diplomáciai győzelem lehet Oroszország számára, miközben az ukrán háború lezárásának lehetőségei továbbra is bizonytalanok - írja a CNN frissülő cikkében.

Az Egyesült Államok legtávolabbi állama, Alaszka ad otthont a két elnök potenciálisan sorsdöntő találkozójának, ami már önmagában is komoly diplomáciai siker Putyin számára. Az orosz propaganda már most lelkesen ünnepli a csúcstalálkozót, amely véget vet Oroszország nemzetközi elszigeteltségének.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az alaszkai helyszín különös jelentőséggel bír az orosz nacionalisták számára, akik még mindig úgy vélik, hogy a terület - amelyet 1867-ben adott el az Orosz Birodalom az USA-nak mindössze 7,2 millió dollárért - jogosan az övék lenne.

Kapcsolódó cikkeink:

A találkozó fő témája várhatóan az ukrajnai háború lesz. Trump ígéretet tett a "nagyon súlyos következményekre", ha Putyin nem egyezik bele a háború befejezésébe, miután telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel.

Oroszország álláspontja azonban változatlan maradt. Korábban kiszivárgott egy orosz békeajánlat, amely szerint Kijevnek le kellene mondania a kelet-ukrajnai Donbász régió területeiről egy tűzszünet fejében - ezt az ukrán vezetés határozottan elutasította. Zelenszkij kijelentette:

Nem fogom feladni az országomat, mert nincs jogom hozzá,

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

hozzátéve, hogy "a Donbász feladása csak megnyitná az utat egy újabb orosz offenzíva előtt." Trump azonban láthatóan nyitott a területért cserébe békét kínáló megállapodásra, ami lehetőséget ad Putyinnak, hogy Ukrajnát és az európai partnereket tüntesse fel a béke akadályozóiként, potenciálisan aláásva Trump amúgy is ingatag támogatását az ukrán háborús erőfeszítések iránt.

A Fehér Ház a találkozó előtt mérsékelte a várakozásokat, "meghallgatási gyakorlatként" jellemezve a megbeszélést. Ez megfelelhet Putyinnak, aki a Fehér Ház szerint maga kezdeményezte a csúcstalálkozót - feltehetően az USA által kilátásba helyezett vámok és másodlagos szankciók elkerülése érdekében. Az orosz delegáció összetétele - benne Kirill Dmitrijev, a Kreml vezető gazdasági megbízottja - arra utal, hogy az amerikai-orosz gazdasági együttműködés lehetőségei is napirendre kerülnek. Putyin célja lehet, hogy az USA-val való kapcsolatokat elválassza Ukrajna sorsától, ami megoszthatná a nyugati szövetségeseket.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #putyin #világ #usa #trump #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #csúcstalálkozó #trump putyin

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:41
12:33
12:16
12:04
11:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 14.
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
2025. augusztus 14.
Rengeteg diákot kínoznak iskolakezdéskor: itt rontják el a szülők, csúnya árat fizet a gyerek
2025. augusztus 13.
Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!
2025. augusztus 13.
Mi lesz itt, ha indul az Otthon Start? Óriási felfordulás jöhet szeptembertől Magyarországon
2025. augusztus 14.
Téged is kitiltott ma a Facebook? Ezt kell tenned, ha kaptál ilyen üzenetet
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 14. csütörtök
Marcell
33. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt Putyin eltitkolt lánya: döbbenetes, amit az orosz elnökről állít
2
1 hete
Itt van Putyin kemény válasza Trump ultimátumára: jön a fordulat az ukrajnai háborúban?
3
3 napja
Donald Trump bejelentette, Oroszországban találkozik Putyinnal, de aztán jött a meglepetés
4
5 napja
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?
5
4 napja
Máris borulhat Trump nagy béketerve: végül Zelenszkij is elmegy az alaszkai csúcstalálkozóra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozamgarancia
A bank által garantált minimum hozam. Bizonyos befektetési termékeknél a vállalkozás által vállalt/garantált minimum hozam.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 14. 12:33
Téged is kitiltott ma a Facebook? Ezt kell tenned, ha kaptál ilyen üzenetet
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 14. 10:20
Megfő a fél ország: mutatjuk, melyik megyékben lehet brutális hőség ma és holnap
Agrárszektor  |  2025. augusztus 14. 11:27
Súlyos mérgezések Somogy megyében: egyre aggasztóbb a helyzet