Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója jelentős diplomáciai győzelem lehet Oroszország számára, miközben az ukrán háború lezárásának lehetőségei továbbra is bizonytalanok - írja a CNN frissülő cikkében.

Az Egyesült Államok legtávolabbi állama, Alaszka ad otthont a két elnök potenciálisan sorsdöntő találkozójának, ami már önmagában is komoly diplomáciai siker Putyin számára. Az orosz propaganda már most lelkesen ünnepli a csúcstalálkozót, amely véget vet Oroszország nemzetközi elszigeteltségének.

Az alaszkai helyszín különös jelentőséggel bír az orosz nacionalisták számára, akik még mindig úgy vélik, hogy a terület - amelyet 1867-ben adott el az Orosz Birodalom az USA-nak mindössze 7,2 millió dollárért - jogosan az övék lenne.

A találkozó fő témája várhatóan az ukrajnai háború lesz. Trump ígéretet tett a "nagyon súlyos következményekre", ha Putyin nem egyezik bele a háború befejezésébe, miután telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel.

Oroszország álláspontja azonban változatlan maradt. Korábban kiszivárgott egy orosz békeajánlat, amely szerint Kijevnek le kellene mondania a kelet-ukrajnai Donbász régió területeiről egy tűzszünet fejében - ezt az ukrán vezetés határozottan elutasította. Zelenszkij kijelentette:

Nem fogom feladni az országomat, mert nincs jogom hozzá,

hozzátéve, hogy "a Donbász feladása csak megnyitná az utat egy újabb orosz offenzíva előtt." Trump azonban láthatóan nyitott a területért cserébe békét kínáló megállapodásra, ami lehetőséget ad Putyinnak, hogy Ukrajnát és az európai partnereket tüntesse fel a béke akadályozóiként, potenciálisan aláásva Trump amúgy is ingatag támogatását az ukrán háborús erőfeszítések iránt.

A Fehér Ház a találkozó előtt mérsékelte a várakozásokat, "meghallgatási gyakorlatként" jellemezve a megbeszélést. Ez megfelelhet Putyinnak, aki a Fehér Ház szerint maga kezdeményezte a csúcstalálkozót - feltehetően az USA által kilátásba helyezett vámok és másodlagos szankciók elkerülése érdekében. Az orosz delegáció összetétele - benne Kirill Dmitrijev, a Kreml vezető gazdasági megbízottja - arra utal, hogy az amerikai-orosz gazdasági együttműködés lehetőségei is napirendre kerülnek. Putyin célja lehet, hogy az USA-val való kapcsolatokat elválassza Ukrajna sorsától, ami megoszthatná a nyugati szövetségeseket.