Washington dönt Ukrajna sorsáról? Európa versenyfutásba kezd a Trump-Putyin tárgyalás előtt

Európai vezetők igyekeznek befolyásolni az amerikai álláspontot a közelgő Trump-Putyin találkozó előtt, miközben aggódnak, hogy Washington kedvezőtlen békefeltételeket diktálhat Ukrajnának, számolt be a Reuters.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy az Egyesült Államok ígéretet tett arra, hogy az Oroszországgal folytatandó csúcstalálkozó előtt egyeztet az európai partnerekkel. Az EU külügyminiszterei videokonferencián vitatták meg az Ukrajnának nyújtott támogatást és a közelgő találkozót.

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten jelentette be, hogy pénteken Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyinnal, hogy tárgyaljon a több mint három és fél éve tartó háború lezárásáról.

Az amerikai fél megígérte, hogy az alaszkai találkozó előtt egyeztet az európai partnerekkel álláspontjáról. Várom a Trump és Putyin elnökök közötti találkozó eredményeit - sok félelmem és reményem van

- mondta Tusk egy sajtótájékoztatón.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn kijelentette, hogy a Moszkvának tett engedmények nem győznék meg Oroszországot a harcok beszüntetéséről, és hangsúlyozta, hogy fokozni kell a nyomást a Kremlre.

Az európai tisztviselők megpróbálták befolyásolni a Fehér Ház álláspontját az alaszkai tárgyalások előtt, hangsúlyozva Ukrajna szuverenitásának védelmét, a biztonsági garanciák fontosságát és Kijev jogát saját útjának megválasztására.

JD Vance amerikai alelnök a hétvégén találkozott európai és ukrán tisztviselőkkel, és várhatóan az európai vezetők is további egyeztetéseket folytatnak Washingtonnal a következő napokban.

"Az USA és Oroszország közötti bármely megállapodásba be kell vonni Ukrajnát és az EU-t, mivel ez Ukrajna és egész Európa biztonságának kérdése" - jelentette ki Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője vasárnap.

Az európai vezetők hangsúlyozták elkötelezettségüket amellett az elv mellett, hogy a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni, mivel az EU-fővárosok attól tartanak, hogy egy Kijevre kényszerített megállapodás veszélyes precedenst teremthet.

"A területi kérdéseket illetően az orosz álláspont területcserének van beállítva, de ez inkább egyoldalú cserének tűnik" - mondta egy európai bizottsági tisztviselő vasárnap.

"E tárgyalások összefüggésében az amerikai adminisztráció nagyon elkötelezett, és érdeklődést mutatott az Európával való álláspont összehangolása iránt" - tette hozzá a tisztviselő. "A legerősebb biztonsági garancia az lenne, ha nem lennének korlátozások az ukrán fegyveres erőkre és a harmadik országok Ukrajnának nyújtott támogatására vonatkozóan."