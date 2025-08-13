2025. augusztus 13. szerda Ipoly
Zürich, 2024. január 15.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a zürichi repülőtéren 2024. január 15-én. Zelenszkij a Világgazdasági Fórum 54. davosi találkozójára érkezett Svájcba.MTI/EPA-KEYSTONE/Alessandro Della Valle
Világ

Megszólalt Zelenszkij a háború befejezéséről: erről hallani sem akar, minden reménynek vége?

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 11:15

Az ukrán elnök elutasította az orosz területi követeléseket, miközben Ukrajna keleti részén orosz előretörésről érkeztek hírek - tudósított a The Guardian.

Az ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna nem fogadhatja el Oroszország javaslatát, amely szerint területeket adna át egy tűzszünetért cserébe, mivel Moszkva ezeket a területeket egy jövőbeli háború kiindulópontjaként használná fel. Zelenszkij úgy fogalmazott: nem hiszi, hogy Donald Trump támogatná az orosz követeléseket, és reméli, hogy az amerikai elnök tisztességes közvetítőként jár el a pénteki alaszkai Putyin-találkozón.

Az ukrán vezető hangsúlyozta, hogy nincs jele annak, hogy Oroszország tűzszünetre készülne. Közben jelentések érkeztek arról, hogy kis szabotázscsoportok áttörték az ukrán védelmet a keleti Donbaszban, és három nap alatt körülbelül 10 kilométert haladtak előre. Zelenszkij figyelmeztetett, hogy Oroszország új offenzívákat tervez a frontvonal három szakaszán.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ukrán elnök szerint Putyin azért akarja uralni Ukrajnát, mert "nem akar szuverén Ukrajnát". Veszélyesnek tartja, ha az USA arra kényszerítené Ukrajnát, hogy elfogadja Oroszország követelését a Donbasz még nem ellenőrzött részeinek átadására. Az Oroszország által igényelt terület "körülbelül 90 000 négyzetkilométert" tesz ki.

"Nem hagyjuk el a Donbaszt. Nem tehetjük meg" - mondta Zelenszkij. "Az oroszok számára a Donbasz egy ugródeszka egy jövőbeli új offenzívához." A régió stratégiailag túl fontos ahhoz, hogy feladják, mivel ez egy erősen megerősített terület, amely védi Ukrajna központi városait.

Zelenszkij azt szeretné, ha Putyin inkább a jelenlegi frontvonalakon egyezne bele tűzszünetbe, és mindkét fél visszaadná a hadifoglyokat és az eltűnt gyermekeket, mielőtt bármilyen területi kérdésről vagy az ország jövőbeli biztonságáról tárgyalnának. "A területi kérdések nem választhatók el a biztonsági garanciáktól" - hangsúlyozta. Az ukrán vezető nem lesz jelen az alaszkai csúcstalálkozón, de reméli, hogy azt "háromoldalú találkozó" követi majd Trumppal és Putyinnal, bár az orosz vezető eddig nem mutatott hajlandóságot Zelenszkijjel való találkozásra.

Zelenszkij szerint Oroszország kétségbeesetten próbálja demonstrálni, hogy nyerésre áll a háborúban, és a Kreml "egy bizonyos narratívát akar létrehozni, különösen az amerikai médiában, hogy Oroszország előre halad és Ukrajna veszít" a Donbasz régióban végrehajtott szabotázstámadásokkal.

Az ukrán katonai vezetés közölte, hogy Oroszország mintegy 110 000 katonát összpontosított a szektorban, és a támadók "arcátlanul próbálnak beszivárogni védelmi vonalainkba szabotázs- és kis gyalogsági csoportokkal, veszteségeiktől függetlenül". Tartalékokat vezényeltek a frontvonalak helyreállítására Olekszandr Szirszki tábornok, Ukrajna katonai főparancsnokának utasítására.

Oroszország napi mintegy 1000 fős veszteséget szenved el - 500 halott és 500 sebesült csak ezen a hétfőn -, miközben erősen támaszkodik a gyalogsági támadásokra Kijev védelmi vonalainak áttöréséhez. Zelenszkij szerint Ukrajna veszteségei ugyanazon a napon jóval kisebbek voltak - összesen 340 fő, ebből "18 halott és 243 sebesült, 79 pedig eltűnt".

Zelenszkij szerint Oroszország őszre friss offenzívát készít elő, amely közel 30 000 katonát érint, akiket Ukrajna északkeleti részéből, Szumiból helyeztek át "három irányba" a frontvonalon - a déli Zaporizzsja, valamint a délkeleti Pokrovszk és a közeli Novopavlika felé.

címlapkép: Alessandro Della Valle, MTI/MTVA 
#ukrajna #oroszország #putyin #világ #ukrán #orosz #trump #elnök #orosz-ukrán válság #orosz-ukrán krízis #orosz-ukrán háború #zelenszkij

