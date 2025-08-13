Az amerikai vámpolitika alakulása jelentős hatással van a globális gazdaságra és a tőkepiacokra.
Megszólalt Zelenszkij a háború befejezéséről: erről hallani sem akar, minden reménynek vége?
Az ukrán elnök elutasította az orosz területi követeléseket, miközben Ukrajna keleti részén orosz előretörésről érkeztek hírek - tudósított a The Guardian.
Az ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna nem fogadhatja el Oroszország javaslatát, amely szerint területeket adna át egy tűzszünetért cserébe, mivel Moszkva ezeket a területeket egy jövőbeli háború kiindulópontjaként használná fel. Zelenszkij úgy fogalmazott: nem hiszi, hogy Donald Trump támogatná az orosz követeléseket, és reméli, hogy az amerikai elnök tisztességes közvetítőként jár el a pénteki alaszkai Putyin-találkozón.
Az ukrán vezető hangsúlyozta, hogy nincs jele annak, hogy Oroszország tűzszünetre készülne. Közben jelentések érkeztek arról, hogy kis szabotázscsoportok áttörték az ukrán védelmet a keleti Donbaszban, és három nap alatt körülbelül 10 kilométert haladtak előre. Zelenszkij figyelmeztetett, hogy Oroszország új offenzívákat tervez a frontvonal három szakaszán.
Az ukrán elnök szerint Putyin azért akarja uralni Ukrajnát, mert "nem akar szuverén Ukrajnát". Veszélyesnek tartja, ha az USA arra kényszerítené Ukrajnát, hogy elfogadja Oroszország követelését a Donbasz még nem ellenőrzött részeinek átadására. Az Oroszország által igényelt terület "körülbelül 90 000 négyzetkilométert" tesz ki.
"Nem hagyjuk el a Donbaszt. Nem tehetjük meg" - mondta Zelenszkij. "Az oroszok számára a Donbasz egy ugródeszka egy jövőbeli új offenzívához." A régió stratégiailag túl fontos ahhoz, hogy feladják, mivel ez egy erősen megerősített terület, amely védi Ukrajna központi városait.
Zelenszkij azt szeretné, ha Putyin inkább a jelenlegi frontvonalakon egyezne bele tűzszünetbe, és mindkét fél visszaadná a hadifoglyokat és az eltűnt gyermekeket, mielőtt bármilyen területi kérdésről vagy az ország jövőbeli biztonságáról tárgyalnának. "A területi kérdések nem választhatók el a biztonsági garanciáktól" - hangsúlyozta. Az ukrán vezető nem lesz jelen az alaszkai csúcstalálkozón, de reméli, hogy azt "háromoldalú találkozó" követi majd Trumppal és Putyinnal, bár az orosz vezető eddig nem mutatott hajlandóságot Zelenszkijjel való találkozásra.
Zelenszkij szerint Oroszország kétségbeesetten próbálja demonstrálni, hogy nyerésre áll a háborúban, és a Kreml "egy bizonyos narratívát akar létrehozni, különösen az amerikai médiában, hogy Oroszország előre halad és Ukrajna veszít" a Donbasz régióban végrehajtott szabotázstámadásokkal.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az ukrán katonai vezetés közölte, hogy Oroszország mintegy 110 000 katonát összpontosított a szektorban, és a támadók "arcátlanul próbálnak beszivárogni védelmi vonalainkba szabotázs- és kis gyalogsági csoportokkal, veszteségeiktől függetlenül". Tartalékokat vezényeltek a frontvonalak helyreállítására Olekszandr Szirszki tábornok, Ukrajna katonai főparancsnokának utasítására.
Oroszország napi mintegy 1000 fős veszteséget szenved el - 500 halott és 500 sebesült csak ezen a hétfőn -, miközben erősen támaszkodik a gyalogsági támadásokra Kijev védelmi vonalainak áttöréséhez. Zelenszkij szerint Ukrajna veszteségei ugyanazon a napon jóval kisebbek voltak - összesen 340 fő, ebből "18 halott és 243 sebesült, 79 pedig eltűnt".
Zelenszkij szerint Oroszország őszre friss offenzívát készít elő, amely közel 30 000 katonát érint, akiket Ukrajna északkeleti részéből, Szumiból helyeztek át "három irányba" a frontvonalon - a déli Zaporizzsja, valamint a délkeleti Pokrovszk és a közeli Novopavlika felé.
címlapkép: Alessandro Della Valle, MTI/MTVA
Kim Keon Hee-t, Dél-Korea korábbi elnökének feleségét letartóztatták vesztegetés, részvénymanipuláció és jelöltállításba való beavatkozás gyanújával.
Júliusban a negyedik legmelegebb nyári hónapot mérték Európában, miközben a globális átlaghőmérséklet 1,25°C-kal haladta meg az iparosodás előtti szintet.
Niger vizsgálatot indított a világ legnagyobb marsi meteoritjának engedély nélküli kivitele miatt, miután a 25 kilogrammos NWA 16788 rekordárat ért el a Sotheby's New York-i...
Donald Trump újabb 90 nappal elhalasztotta a Kínával szembeni átfogó vámok bevezetését.
Az indiaiak egyre inkább támogatják a hazai termékeket, miközben Donald Trump vámjai miatt nő az amerikai áruk elleni felháborodás.
Trump augusztus 15-én Oroszországba utazik, hogy Putyinnal találkozzon az ukrajnai háború befejezéséről.
Európai vezetők sürgetik, hogy az USA konzultáljon velük Ukrajna jövőjéről a Trump-Putyin csúcstalálkozó előtt.
Az alacsony születési ráta miatt jelentősen csökkent a dél-koreai katonai létszám, ami új nemzeti biztonsági kihívásokat jelent.
Kínában egyre több fiatal fizet azért, hogy úgy tűnjön, mintha dolgozna – a jelenség mögött komoly társadalmi okok állnak.
Egy cipő miatt kitört a botrány: Adidas bocsánatot kért, de a mexikói közösségek tiltakoznak a kulturális lopás miatt.
Washingtonban Donald Trump több száz nemzeti gárdistát vetne be hajléktalanok és bűnözők ellen.
A világ kilenc nukleáris hatalma soha nem látott ütemben költ fegyverarzenáljára, miközben a geopolitikai feszültségek és a katonai incidensek is veszélyesen szaporodnak.
Egy budapesti nő halála előtt néhány nappal rózsadombi lakását és milliókat hagyott szomszédjára, amit a rokonok megtámadtak, de a bíróság első fokon elutasította keresetüket.
Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései jelentősen átrendezték a világkereskedelmet.
Elaltattak három szibériaitigris-kölyköt a lipcsei állatkertben néhány nappal születésük után, mert anyjuk nem foglalkozott velük.
Megszólalt Trump béketervéről JD Vance: Putyin és Zelenszkij sem lesz elégedett, de közel a tűzszünet
JD Vance amerikai alelnök szerint az orosz-ukrán konfliktus lezárását célzó békemegállapodás várhatóan kompromisszumos lesz.
Miközben sokan még mindig Trump ingatlanbirodalmát emlegetik, a volt amerikai elnök már régen más terepen keresi a nagy pénzt.
Újabb ország fekszik keresztbe Trump béketervének: Az országok határait nem lehet erőszakkal megváltoztatni!
Csehország békét szeretne Ukrajnában, de annak feltételeit kizárólag Ukrajnának kell elfogadnia, hangsúlyozta Jan Lipavsky cseh külügyminiszter.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.