Kim Keon Hee-t, Dél-Korea korábbi elnökének feleségét letartóztatták vesztegetés, részvénymanipuláció és jelöltállításba való beavatkozás gyanújával.
Nagyban keveri a kártyáit Donald Trump: meglepő húzás ez a Putyinnal való találkozás előtt
Donald Trump amerikai elnök szerdán online egyeztet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai szövetségeseivel, mielőtt pénteken Alaszkában tárgyalna Vlagyimir Putyinnal. A megbeszélés célja a tűzszüneti folyamat előmozdítása, írta meg a CBS alapján a Telex.
A Fehér Ház megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán online tárgyalást folytat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai szövetségeseivel. Ez a megbeszélés előzi meg a pénteki, Alaszkában tervezett találkozót Vlagyimir Putyinnal.
Karoline Leawitt, a Fehér Ház szóvivője szerint a találkozó Anchorage-ban lesz, és Trump a közeljövőben Oroszországba is ellátogathat.
Zelenszkij személyes győzelemként értékelte, hogy az orosz elnök amerikai területen találkozik Trumppal.
Az Egyesült Államok eredetileg háromoldalú tárgyalást javasolt Oroszország, Ukrajna és az USA részvételével, de Trump jelezte: Putyinnal akkor is leül egyeztetni a tűzszünetről, ha az orosz vezető elzárkózik Zelenszkij részvételétől.
Az amerikai elnök korábban arról beszélt, hogy az ukránok számára területeket próbálna visszaszerezni, de felvetette a területcserék lehetőségét is.
Halálos áldozatokat követelő hőhullám és erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, ahol a hőmérséklet több helyen meghaladja a 40 Celsius-fokot
Júliusban a negyedik legmelegebb nyári hónapot mérték Európában, miközben a globális átlaghőmérséklet 1,25°C-kal haladta meg az iparosodás előtti szintet.
Niger vizsgálatot indított a világ legnagyobb marsi meteoritjának engedély nélküli kivitele miatt, miután a 25 kilogrammos NWA 16788 rekordárat ért el a Sotheby's New York-i...
Az ukrán elnök kész lehet befagyasztani a frontvonalakat, orosz kézen hagyva a megszállt területeket.
Donald Trump újabb 90 nappal elhalasztotta a Kínával szembeni átfogó vámok bevezetését.
Az indiaiak egyre inkább támogatják a hazai termékeket, miközben Donald Trump vámjai miatt nő az amerikai áruk elleni felháborodás.
Trump augusztus 15-én Oroszországba utazik, hogy Putyinnal találkozzon az ukrajnai háború befejezéséről.
Európai vezetők sürgetik, hogy az USA konzultáljon velük Ukrajna jövőjéről a Trump-Putyin csúcstalálkozó előtt.
Az alacsony születési ráta miatt jelentősen csökkent a dél-koreai katonai létszám, ami új nemzeti biztonsági kihívásokat jelent.
Kínában egyre több fiatal fizet azért, hogy úgy tűnjön, mintha dolgozna – a jelenség mögött komoly társadalmi okok állnak.
Egy cipő miatt kitört a botrány: Adidas bocsánatot kért, de a mexikói közösségek tiltakoznak a kulturális lopás miatt.
Washingtonban Donald Trump több száz nemzeti gárdistát vetne be hajléktalanok és bűnözők ellen.
A világ kilenc nukleáris hatalma soha nem látott ütemben költ fegyverarzenáljára, miközben a geopolitikai feszültségek és a katonai incidensek is veszélyesen szaporodnak.
Egy budapesti nő halála előtt néhány nappal rózsadombi lakását és milliókat hagyott szomszédjára, amit a rokonok megtámadtak, de a bíróság első fokon elutasította keresetüket.
Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései jelentősen átrendezték a világkereskedelmet.
Elaltattak három szibériaitigris-kölyköt a lipcsei állatkertben néhány nappal születésük után, mert anyjuk nem foglalkozott velük.
Megszólalt Trump béketervéről JD Vance: Putyin és Zelenszkij sem lesz elégedett, de közel a tűzszünet
JD Vance amerikai alelnök szerint az orosz-ukrán konfliktus lezárását célzó békemegállapodás várhatóan kompromisszumos lesz.
Miközben sokan még mindig Trump ingatlanbirodalmát emlegetik, a volt amerikai elnök már régen más terepen keresi a nagy pénzt.
