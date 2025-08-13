2025. augusztus 13. szerda Ipoly
Palm Beach, 2024. július 12.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Donald Trump találkozója a korábbi amerikai elnök, republikánus elnökjelölt floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban 2024
Világ

Nagyban keveri a kártyáit Donald Trump: meglepő húzás ez a Putyinnal való találkozás előtt

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 12:22

Donald Trump amerikai elnök szerdán online egyeztet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai szövetségeseivel, mielőtt pénteken Alaszkában tárgyalna Vlagyimir Putyinnal. A megbeszélés célja a tűzszüneti folyamat előmozdítása, írta meg a CBS alapján a Telex.

A Fehér Ház megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán online tárgyalást folytat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai szövetségeseivel. Ez a megbeszélés előzi meg a pénteki, Alaszkában tervezett találkozót Vlagyimir Putyinnal.

Karoline Leawitt, a Fehér Ház szóvivője szerint a találkozó Anchorage-ban lesz, és Trump a közeljövőben Oroszországba is ellátogathat.

Zelenszkij személyes győzelemként értékelte, hogy az orosz elnök amerikai területen találkozik Trumppal.

Az Egyesült Államok eredetileg háromoldalú tárgyalást javasolt Oroszország, Ukrajna és az USA részvételével, de Trump jelezte: Putyinnal akkor is leül egyeztetni a tűzszünetről, ha az orosz vezető elzárkózik Zelenszkij részvételétől.

Az amerikai elnök korábban arról beszélt, hogy az ukránok számára területeket próbálna visszaszerezni, de felvetette a területcserék lehetőségét is.

Címlapi kép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA 
 
