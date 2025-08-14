2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Brüsszel, 2024. december 19.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtónak az EU-tagországok állam- és kormányfõinek brüsszeli csúcstalálkozója elõtt 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Zelenszkij kemény figyelmeztetése borzolja a kedélyeket az alaszkai csúcs előtt

Pénzcentrum/MTI
2025. augusztus 14. 10:44

Az ukrán elnök szerdán reményét fejezte ki, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki alaszkai tárgyalásai tűzszünettel végződnek, amelyet erős biztonsági garanciák kísérnek országa számára.

Európai vezetők és Trump szerdai videokonferenciáján Volodimir Zelenszkij - mint mondta - figyelmeztette az amerikai elnököt, hogy orosz kollégája "blöfföl", amikor arról beszél, hogy be kívánja fejezni a háborút. "Közöltem az amerikai elnökkel és az európai kollégáinkkal, hogy Putyin blöfföl" - mondta az ukrán elnök Berlinben Friedrich Merz német kancellárral közös sajtótájékoztatóján.

"Oroszország megpróbál nyomást gyakorolni az alaszkai találkozó előtt az ukrajnai front teljes hosszán. Meg akarja mutatni, hogy képes egész Ukrajnát elfoglalni" - jelentette ki Zelenszkij, hozzátéve, hogy háromoldalú találkozót akar, semmilyen Ukrajnáról tartott tárgyalásból nem lehet kihagyni Kijevet.

Zelenszkij kijelentette, hogy az orosz és az amerikai vezető pénteki alaszkai találkozója "központi témájának" egy "azonnali" tűzszünet elérésének kell lennie, és szankciókat szorgalmazott arra az esetre, ha Oroszország ezt elutasítja.

Szankciókat kell életbe léptetni, illetve szigorítani, ha Oroszország nem fogadja el az alaszkai tűzszünetet

- tette hozzá.

Európai szövetségeseivel együtt Ukrajna hónapok óta "feltétel nélküli" tűzszünetet sürget, míg a fronton előrenyomuló Oroszország ezt elutasítja, arra hivatkozva, hogy az ellenségeskedésekben tartott szünet lehetővé tenné Kijev számára, hogy megerősítse az állásait a fronton és újra felfegyverkezzék a nyugati fegyverszállításoknak köszönhetően.

Megszólalt Zelenszkij a háború befejezéséről: erről hallani sem akar, minden reménynek vége?
EZ IS ÉRDEKELHET
Megszólalt Zelenszkij a háború befejezéséről: erről hallani sem akar, minden reménynek vége?
Az ukrán elnök elutasította az orosz területi követeléseket, miközben Ukrajna keleti részén orosz előretörésről érkeztek hírek.

Moszkva viszont területi engedményekhez és a NATO-tagságról való lemondáshoz köti az invázió leállítását, mielőtt beleegyezne egy fegyvernyugvásba. Az ukrán elnök az orosz feltételek kapcsán azt is leszögezte, hogy Oroszországnak nem lehet vétójoga Ukrajna NATO-tagságát illetően.

Zelenszkij Berlinben kijelentette: "Mindenről, ami Ukrajnára vonatkozik, Ukrajnával kell tárgyalni. Az elnök ismételten "valóban életképes garanciákat" követelt az országa számára. "Az amerikai elnök (…) azt javasolta, hogy maradjunk kapcsolatban az alaszkai találkozó után, és vitassuk meg annak az eredményeit" - tette hozzá.

Az ukrán elnök a német kancellári hivatalban tartott sajtótájékoztatót az Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Németország, a NATO és az Európai Unió vezetőivel tartott videokonferencia után.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
