Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a Federal Reserve-nek meg kellene fontolnia egy jelentősebb, 50 bázispontos kamatcsökkentést szeptemberben.
Megszólalt az orosz külügy a háború állásáról: nagyon súlyos dolgokat állít a Kreml
Az orosz külügyminisztérium szóvivője súlyos vádakat fogalmazott meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szemben, azt állítva, hogy valójában saját népe ellen harcol, és megakadályozza hadifoglyok hazatérését - számolt be a Portfolio.
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője rendkívül kemény kritikát fogalmazott meg az ukrán elnökkel szemben a TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint.
"Zelenszkij nem Oroszország ellen harcol. Zelenszkij az ukrán nép ellen harcol. És a küldetése, amelyet valaki előírt neki, az ukrán nemzet elpusztítása, mégpedig a nacionalizmus és egy bizonyos nemzeti identitás zászlaja alatti elpusztítása, valamint fizikai megsemmisítése" – jelentette ki Zaharova a Szputnyik rádióban adott interjújában.
A szóvivő állításai annak kapcsán hangzottak el, hogy Vlagyimir Megyinszkij, az orosz elnök tanácsadója és az ukrán tárgyalódelegáció orosz vezetője szerint Zelenszkij elutasította 1000 ukrán hadifogoly hazatérését. Az orosz fél tájékoztatása szerint az ukrán vezetés ezt azzal indokolta, hogy az elutasítás bonyolítja a fogolycserék második szakaszát és késlelteti a harmadik fázis megkezdését.
Zaharova ezt követően még tovább ment, kijelentve, hogy véleménye szerint Kijevnek "nincsen szüksége ukrán állampolgárokra, sem élve, sem holtan".
Az amerikai vámpolitika alakulása jelentős hatással van a globális gazdaságra és a tőkepiacokra.
Júliusban a negyedik legmelegebb nyári hónapot mérték Európában, miközben a globális átlaghőmérséklet 1,25°C-kal haladta meg az iparosodás előtti szintet.
Niger vizsgálatot indított a világ legnagyobb marsi meteoritjának engedély nélküli kivitele miatt, miután a 25 kilogrammos NWA 16788 rekordárat ért el a Sotheby's New York-i...
Az európai vezetők figyelmeztetést adtak ki az ukrán határok erőszakos megváltoztatása ellen, két nappal az Alaszkában esedékes amerikai-orosz csúcstalálkozó előtt.
Az ukrán elnök kész lehet befagyasztani a frontvonalakat, orosz kézen hagyva a megszállt területeket.
Donald Trump újabb 90 nappal elhalasztotta a Kínával szembeni átfogó vámok bevezetését.
Az indiaiak egyre inkább támogatják a hazai termékeket, miközben Donald Trump vámjai miatt nő az amerikai áruk elleni felháborodás.
Trump augusztus 15-én Oroszországba utazik, hogy Putyinnal találkozzon az ukrajnai háború befejezéséről.
Európai vezetők sürgetik, hogy az USA konzultáljon velük Ukrajna jövőjéről a Trump-Putyin csúcstalálkozó előtt.
Az alacsony születési ráta miatt jelentősen csökkent a dél-koreai katonai létszám, ami új nemzeti biztonsági kihívásokat jelent.
Kínában egyre több fiatal fizet azért, hogy úgy tűnjön, mintha dolgozna – a jelenség mögött komoly társadalmi okok állnak.
Egy cipő miatt kitört a botrány: Adidas bocsánatot kért, de a mexikói közösségek tiltakoznak a kulturális lopás miatt.
Washingtonban Donald Trump több száz nemzeti gárdistát vetne be hajléktalanok és bűnözők ellen.
A világ kilenc nukleáris hatalma soha nem látott ütemben költ fegyverarzenáljára, miközben a geopolitikai feszültségek és a katonai incidensek is veszélyesen szaporodnak.
Egy budapesti nő halála előtt néhány nappal rózsadombi lakását és milliókat hagyott szomszédjára, amit a rokonok megtámadtak, de a bíróság első fokon elutasította keresetüket.
Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései jelentősen átrendezték a világkereskedelmet.
Elaltattak három szibériaitigris-kölyköt a lipcsei állatkertben néhány nappal születésük után, mert anyjuk nem foglalkozott velük.
Megszólalt Trump béketervéről JD Vance: Putyin és Zelenszkij sem lesz elégedett, de közel a tűzszünet
JD Vance amerikai alelnök szerint az orosz-ukrán konfliktus lezárását célzó békemegállapodás várhatóan kompromisszumos lesz.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.