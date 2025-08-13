Az orosz külügyminisztérium szóvivője súlyos vádakat fogalmazott meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szemben, azt állítva, hogy valójában saját népe ellen harcol, és megakadályozza hadifoglyok hazatérését - számolt be a Portfolio.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője rendkívül kemény kritikát fogalmazott meg az ukrán elnökkel szemben a TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint.

"Zelenszkij nem Oroszország ellen harcol. Zelenszkij az ukrán nép ellen harcol. És a küldetése, amelyet valaki előírt neki, az ukrán nemzet elpusztítása, mégpedig a nacionalizmus és egy bizonyos nemzeti identitás zászlaja alatti elpusztítása, valamint fizikai megsemmisítése" – jelentette ki Zaharova a Szputnyik rádióban adott interjújában.

A szóvivő állításai annak kapcsán hangzottak el, hogy Vlagyimir Megyinszkij, az orosz elnök tanácsadója és az ukrán tárgyalódelegáció orosz vezetője szerint Zelenszkij elutasította 1000 ukrán hadifogoly hazatérését. Az orosz fél tájékoztatása szerint az ukrán vezetés ezt azzal indokolta, hogy az elutasítás bonyolítja a fogolycserék második szakaszát és késlelteti a harmadik fázis megkezdését.

Zaharova ezt követően még tovább ment, kijelentve, hogy véleménye szerint Kijevnek "nincsen szüksége ukrán állampolgárokra, sem élve, sem holtan".