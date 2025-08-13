2025. augusztus 13. szerda Ipoly
29 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Teljes képkockás felvétel egy falról, amelyen sok golyó ütötte lyuk van a boszniai háborúból.Ez a fénykép Mostarban készült, amely Hercegovina régió kulturális és gazdasági fővárosa, Bosznia-Hercegovina.
Világ

Megszólalt az orosz külügy a háború állásáról: nagyon súlyos dolgokat állít a Kreml

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 15:13

Az orosz külügyminisztérium szóvivője súlyos vádakat fogalmazott meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szemben, azt állítva, hogy valójában saját népe ellen harcol, és megakadályozza hadifoglyok hazatérését - számolt be a Portfolio.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője rendkívül kemény kritikát fogalmazott meg az ukrán elnökkel szemben a TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Zelenszkij nem Oroszország ellen harcol. Zelenszkij az ukrán nép ellen harcol. És a küldetése, amelyet valaki előírt neki, az ukrán nemzet elpusztítása, mégpedig a nacionalizmus és egy bizonyos nemzeti identitás zászlaja alatti elpusztítása, valamint fizikai megsemmisítése" – jelentette ki Zaharova a Szputnyik rádióban adott interjújában.

Kapcsolódó cikkeink:

A szóvivő állításai annak kapcsán hangzottak el, hogy Vlagyimir Megyinszkij, az orosz elnök tanácsadója és az ukrán tárgyalódelegáció orosz vezetője szerint Zelenszkij elutasította 1000 ukrán hadifogoly hazatérését. Az orosz fél tájékoztatása szerint az ukrán vezetés ezt azzal indokolta, hogy az elutasítás bonyolítja a fogolycserék második szakaszát és késlelteti a harmadik fázis megkezdését.

Zaharova ezt követően még tovább ment, kijelentve, hogy véleménye szerint Kijevnek "nincsen szüksége ukrán állampolgárokra, sem élve, sem holtan".
Címlapkép: Getty Images
#külügyminisztérium #oroszország #világ #ukrán #orosz #trump #háború #orosz-ukrán válság #orosz-ukrán krízis #orosz-ukrán háború #zelenszkij

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:16
15:58
15:45
15:24
15:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 13.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
2025. augusztus 13.
Ezek a kalandutak hódítanak most a magyarok körében: lassan népszerűbbek, mint a Balaton, Adria
2025. augusztus 13.
Megszólalt a Spar a kisújszállási boltbezárás után: ez vár a magyar hálózatra és a vásárlókra
2025. augusztus 13.
Diákmunka 2025: létezik otthonról végezhető diákmunka? Ennyi a home office diákmunka órabér
2025. augusztus 13.
Vészharangot kongat Trump pénzügyminisztere: lépni kell, kifutnak az időből
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 13. szerda
Ipoly
33. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt Putyin eltitkolt lánya: döbbenetes, amit az orosz elnökről állít
2
1 hete
Itt van Putyin kemény válasza Trump ultimátumára: jön a fordulat az ukrajnai háborúban?
3
2 napja
Donald Trump bejelentette, Oroszországban találkozik Putyinnal, de aztán jött a meglepetés
4
4 napja
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?
5
3 napja
Máris borulhat Trump nagy béketerve: végül Zelenszkij is elmegy az alaszkai csúcstalálkozóra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Chip kártya
olyan bankkártya, melynek előlapján banki funkciókra is alkalmas chip található azonosítja a kártyabirtokost, illetve tárolhat személyes ill. pénzügyi adatokat, információkat (pl. elektronikus pénztárca)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 15:58
Ezek a kalandutak hódítanak most a magyarok körében: lassan népszerűbbek, mint a Balaton, Adria
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 15:18
Megszólalt a Spar a kisújszállási boltbezárás után: ez vár a magyar hálózatra és a vásárlókra
Agrárszektor  |  2025. augusztus 13. 15:28
Pokoli hőség lesz: súlyos döntést hozott az országos tisztifőorvos