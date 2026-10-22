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Közel 4000 Foxpost-automata érintett: nagy változás jön év vége felé a csomagküldésben - Erre készüljön, aki rendel
Jelentősen bővíti csomagátvételi lehetőségeit a DPD Hungary: a futárcég a jövőben a Foxpost közel 4000 magyarországi csomagautomatáját is használhatja. Az együttműködés éppen a karácsonyi csúcsidőszak előtt jön, amikor különösen fontos a megfelelő kapacitás. A Foxpost az új megállapodással hatékonyabban használhatja ki a meglévő infrastruktúráját, miközben az automatizált csomagfeldolgozást is fejlesztette. A vállalat ugyanakkor idén még veszteségre számít, és csak jövőre vár nyereséges működést.
A cseh Packeta Groupon belül működő Foxpost csomagküldő és csomagautomata-hálózat üzemeltető közel 4000 magyarországi automatáját is használhatja a jövőben a DPD Hungary futárszolgáltató.
Az együttműködés jelentősen bővíti a DPD házon kívüli csomagátvételi pontjainak számát. A Foxpost az elmúlt időszakban jelentősen növelte feldolgozási kapacitását, ami lehetővé teszi, hogy csomagautomata-hálózatukat más logisztikai szolgáltatók előtt is megnyissák, ezzel javítva a kihasználtságot - írták a közleményben.
Varga László, a DPD Hungary értékesítési és marketing igazgatója elmondta, hogy a megállapodás előkészítése, a szerződéskötés és az integráció néhány hónap alatt zajlott le, az együttműködés összhangban van a társaság stratégiai céljaival. Négy éve először az Alzával, majd a GLS Hungary-vel született hasonló megállapodás, ezzel 800-900 illetve 1600 csomagautomatához férnek hozzá. Ezen felül saját hálózatukon belül 310 automata működik - mondta, hozzátéve, hogy a jelenlegi állapot már megfelelő kapacitást biztosít a társaságnak a karácsonyi szezon előtt.
A DPD-nek továbbá 600 csomagpontból álló hálózata is van, ugyanakkor alapvetően házhoz szállításra szakosodott vállalatként arra törekszik, hogy minél szélesebb átvételi hálózatot kínáljon - tette hozzá.
A csúcsidőszak után várhatóan felülvizsgálják a hálózatot a működés költséghatékonyabbá tétele érdekében. A piacon a házon kívüli átvételi megoldások (out-of-home, OOH), csomagpontok, automaták, részaránya a piacon megközelítheti a 40-50 százalékot, de a DPD esetében ez az arány jóval kisebb.
Radeczky Zoltán, a Foxpost ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a DPD-vel való együttműködés a vállalat számára lehetőséget teremt a meglévő infrastruktúra hatékonyabb kihasználására. A vállalat fóti központjában egy óránként 12 ezer csomag szortírozására alkalmas automatizált rendszert helyeztek üzembe néhány hete.
A vállalat hálózata 3774 csomagautomatából és 1350 átvevőhelyből áll, ezzel mindkét kategóriában piacvezető. A PWC júliusi adatai szerint a magyar piacon 10 733 csomagautomata működött.
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A fóti fejlesztés és a Packetával való egyesülés jelentős pénzügyi vonzattal járt, a vállalat idén is vesztéségre számít, és a működés várhatóan jövőre fordul nyereségbe, 20-22 százalékos volumennövekedés mellett - tájékoztatott Radeczky Zoltán.
A nyilvánosan elérhető, az egyesülés előtti utolsó jelentése szerint a Foxpost 2025 első felében 6,391 milliárd forint árbevétel mellett 1,235 milliárd forintos veszteségről számolt be.
A 2014-ban alapított magyar csomagautomata-szolgáltató 2024-ben került a Csehországban és Szlovákiában piacvezető Packeta Csoporthoz, amely mintegy 17 ezer átvételi pontból és csomagautomatából (Z-BOX) álló hálózatot üzemeltet a régió négy országban. A beolvadás után a Foxpost márkanév megmaradt, a társaság Foxpost Kft. néven folytatta működését 2026 január elsejétől. A korábbi Packeta csomagautomaták Z-BOX, a Foxpost automatái pedig A-BOX nevén működnek.
A nyilvánosan elérhető adatok szerint DPD Hungary Kft. 2025-ben 24,618 milliárd forint árbevételt ért el az előző évi 23,752 milliárd forint után. A 2024-es 52,673 millió forint adózott eredménye 2025-re 791,638 millió forint veszteségbe fordult.
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