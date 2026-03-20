Hacker viselése maszk segítségével laptop számítógép kibertámadás és hívja a mobiltelefon, Adattolvaj, internetes támadás, darknet és kiberbiztonsági koncepciót
Tech

Ijesztően hiteles csalás terjed, rengetegen kapnak ilyen SMS-t: nehogy bedőlj, kifosztanak

Pénzcentrum
2026. március 20. 14:31

Ezúttal közlekedési kihágást próbálnak elhitetni a csalók a gyanútlan felhasználókkal, de több olyan dolog is van a kamulevélben, amelyről azonnal tudhatjuk, hogy átverni próbálnak.

Azt már megszokhattuk, hogy az internetes, vagy éppen SMS-ben próbálkozó csalók folyamatosan újabb és újabb ötletekkel támadnak annak reményében, hogy a gyanútlan emberek pénzét, adatait valami módon kicsalják. Szertáruk kifogyhatatlan: próbálkoznak rokonok "elrablásával", kamu balesetekkel, kitalált nyereményjátékokkal, és az sem újdonság, hogy valakiket arra szólítanak fel: fizessen be olyan bírságot, amit a csalók szerint bizony be kell, legújabban kamu közlekedési kihágásokról küldözgetnek üznetet.

Éppen most is ez történt: olvasónk által a Pénzcentrumnak eljuttatott képe szerint egy addig soha nem látott és ismert címről érkezett neki egy üzenet, melyben tájékoztatják: járművével a megengedett sebességnél gyorsabban hajtott, így egy - egyébként létező - törvényre hivatkozva követelik a bírság befizetését. Érdekes módon azt lefelejtették, mennyi is az annyi.

Azt el kell ismerni, hogy a csalók alapos munkát végeztek. Rövid keresés után kiderül, hogy valóban létezik az 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, a gyorshajtásért kiszabott bírság mennyiségét pedig valóban egy kormányrendelet szabályozza. A hibát ott követik el, hogy a határidődől szóló mondatban nem szabtak meg konkrét időpontot - már le is eshet a fogékonyabbaknak, hogy kamuról van szó -, ám a legfontosabb, hogy 

a rendőrség soha nem kér semmilyen büntetést úgy, hogy sms-ben üzennnek a kihágást elkövetőnek.

Erről az utóbbi időben éppen ők maguk írtak többször is. Túl azon, hogy a csalók által betett link is erősen kamuszagú, soha nem fog olyan történni, hogy valakitől így kérnék a bírság befizeteését. Az valóban történhet átutalással és csekken is - aki csinált már ilyet, az pontosan tudhatja - ám a hivatalos értesítő más formában fog megérkezni hozzánk, és akkor kétségünk se lehet, hogy az hivatalos levél.

A rendőrség Közigazgatási Hatósági Szolgálata a jogsértésekről szóló határozatot kizárólag postai úton, tértivevényes küldeménnyel, illetve elektronikus úton vagy az ügyfél-, vagy a cégkapun keresztül küldi ki

- tájékoztatott a rendőrség arról, hogy miért ne dőljön be senki ennek az üzenetnek.
