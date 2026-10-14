Az OKSZ szerint az árréstop és a kiskereskedelmi különadó kivezetése, a plázastop lazítása, a hulladékgazdálkodási törvény és a palackvisszaváltás rendezése elengedhetetlen.
Nagyon vigyázz, mit rendelsz a külföldi webshopokból: nincs mese, novembertől ezért is fizetni kell
November 1-jétől új uniós vámszabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagokra. A szigorodó termékazonosítási előírások mellett minden internetes rendelés után 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni, a küldemény értékétől függetlenül. A hamarosan életbe lépő intézkedések az európai gazdaság és a vásárlók védelmét szolgálják, megkönnyítve a veszélyes vagy a szabványoknak nem megfelelő áruk kiszűrését. Az összes tagállamban kötelező uniós vámreformra, valamint az azt megelőző hetek várhatóan megnövekvő csomagforgalmára a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már felkészült - közölte a 24.hu.
A szabályozás előzménye, hogy az Európai Unió idén július 1-jén már bevezetett egy 3 eurós átalányvámot a 150 euró alatti, harmadik országból érkező küldeményekre. Ezt egészíti ki novembertől az az újabb teher, amelynek értelmében az internetes rendelések tételsorai után a 3 eurós vámon felül további 2 eurós kezelési díjat is felszámítanak.
Mivel ez az összeg független a csomag értékétől, a 150 eurónál drágább rendeléseket is érinti. A vásárlóknak külön adminisztrációs teendőjük nem lesz, a vámkezelést és a díjfizetést a posta, a futárszolgálatok vagy az online piacterek megbízottjai intézik a háttérben. Az újonnan bevezetett díj 75 százaléka az Unió költségvetésébe kerül.
A pénzügyi változások mellett az adminisztráció is szigorodik. A vámárunyilatkozaton novembertől kötelező lesz feltüntetni a csomagban lévő termékek kereskedői és gyártói azonosítóját. A részletesebb adatszolgáltatás révén a hatóságok sokkal pontosabban azonosíthatják az importált cikkeket, így hatékonyabban tilthatják ki a piacról a fogyasztókra veszélyes árukat.
Bár a nyáron bevezetett átalányvám hatására némileg már visszaesett az EU-n kívülről érkező kiscsomagok száma, a forgalom továbbra is jelentős. A NAV adatai szerint július és szeptember között mintegy 22 millió küldemény érkezett az országba, ami napi átlagban 245 ezer csomagot jelent. Mivel egyetlen rendelés több különböző árut is tartalmazhat, a hatóság ez alatt a három hónap alatt közel 58 millió tételsort dolgozott fel.
Itt az ALDI csattanós válasza a Lidl sztártermékére: indulhat a roham a diszkontokba, sok gyerek álma ez az újdonság
Különleges terméket dob piacra az Aldi: október 15-től olyan játék kassza kerül a boltokba, amellyel a gyerekek otthon is eljátszhatják a bevásárlást.
Magyarországon közkedvelt márkák érkeznek az M3-as autópálya 37-es, bagi lehajtójánál épülő bevásárlóparkba.
Új online piacteret indít az IKEA: fillérekért vehetsz használt bútorokat, a régi bútoraidat pénzért veszi be a svéd bútoróriás
Új használtbútor-piacteret indított az IKEA az Egyesült Királyságban, ahol a vásárlók közvetlenül egymásnak adhatják el a már nem használt bútoraikat.
Te is vásároltál ilyen gyerekjátékot a Temun? Most közölte a Fogyasztóvédelem, maradandó sérülést okozhat, nehogy odaadd a gyereknek!
Az NKFH nyomatékosan kéri a szülőket, hogy amennyiben korábban vásároltak ebből a termékből, azt azonnal vegyék el a gyermekektől.
Újra bepanaszolták Magyarországot a bolti különadó miatt: odacsapott a Spar, mit fog lépni a kormány?
Újabb panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz a Spar a kiskereskedelmi különadó miatt, álláspontja szerint a szabályozás hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú láncokat.
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.
Adatvédelmi incidensről értesítette ügyfeleit a Kifli.hu.
A világ egyik legnagyobb kávézólánca, a Starbucks állítólag a mexikói ihletésű gyorsétterem-hálózat, a Chipotle felvásárlását fontolgatja.
Fekete majonéz, zöld szósz, tintahalas spagetti, rémtúró és halloweeni sör is felbukkant az idei bolti kínálatban
Így veheted meg akár 40%-kal olcsóbban a Szamos szaloncukrot: ez a trükk az ALDI-ban működik, és eláll karácsonyig
Az ajánlat idén is nagyon kedvező: a kilója 9990 forint, pont annyi, mint tavaly. Így érdemes lehet belőle már most betárazni, hiszen karácsonyig bőven eláll.
Védjegybitorlás miatt indított pert az Adidas az ausztrál White Fox divatmárka ellen
Te is vettél ilyen hajszárítót az Aldiban? Vidd vissza, technikai probléma miatt visszahívta a diszkontlánc - blokk nélkül is visszaadják a pénzed
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. visszahívja az Ambiano márkájú hajszárítók egyes tételeit.
Érik az eddigi egyik legnagyobb menzabotrány: már vizsgálódnak a hatóságok, felső szintekig érhet a korrupció
Tiltott versenykorlátozó megállapodás, illetve kartellgyanú miatt indított vizsgálatot a GVH több közétkeztetési vállalat ellen.
Benyújtja a számlát az árstop és a különadó: a termelőktől a boltokig mindenki szenved a magyar élelmiszerpiacon
A korábbi kormányzat élelmiszerpiaci beavatkozásai, az árfigyelő rendszer, valamint az európai rekorder adóterhek mára szinte teljesen tönkretették a hazai élelmiszer-ellátási láncot.
1599 helyett 1299 forintért kínálja a Lidl a 700 grammos Milbona Trapper sajtot október 12–14. között.
Jelenleg sem Magyarországon, sem Közép-Európában nem tervez boltnyitást a japán divatóriás, egyelőre távol maradnak a régiótól és a meglévő európai piacaikra összpontosítanak.
Új vásárlási őrület tarolhatja le Magyarországot: kemény riválist kaphatnak az olcsó kínai webshopok
A magyar vásárlók egyre alaposabban meggondolják, mire költenek, miközben a hazai webshopoknak a nemzetközi piacterek térnyerésével és a digitális vásárlási szokások változásával is lépést kell...
Lekerülhetnek a magyar boltok polcairól a Müller közkedvelt termékei: kifakadt a gyártó, nem látják a jövőt
Mindkét létesítményben mintegy 160 fő dolgozik.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.