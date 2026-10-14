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Vásárlás

Nagyon vigyázz, mit rendelsz a külföldi webshopokból: nincs mese, novembertől ezért is fizetni kell

Pénzcentrum
2026. október 14. 09:37

November 1-jétől új uniós vámszabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagokra. A szigorodó termékazonosítási előírások mellett minden internetes rendelés után 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni, a küldemény értékétől függetlenül. A hamarosan életbe lépő intézkedések az európai gazdaság és a vásárlók védelmét szolgálják, megkönnyítve a veszélyes vagy a szabványoknak nem megfelelő áruk kiszűrését. Az összes tagállamban kötelező uniós vámreformra, valamint az azt megelőző hetek várhatóan megnövekvő csomagforgalmára a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már felkészült - közölte a 24.hu.

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A szabályozás előzménye, hogy az Európai Unió idén július 1-jén már bevezetett egy 3 eurós átalányvámot a 150 euró alatti, harmadik országból érkező küldeményekre. Ezt egészíti ki novembertől az az újabb teher, amelynek értelmében az internetes rendelések tételsorai után a 3 eurós vámon felül további 2 eurós kezelési díjat is felszámítanak.

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Mivel ez az összeg független a csomag értékétől, a 150 eurónál drágább rendeléseket is érinti. A vásárlóknak külön adminisztrációs teendőjük nem lesz, a vámkezelést és a díjfizetést a posta, a futárszolgálatok vagy az online piacterek megbízottjai intézik a háttérben. Az újonnan bevezetett díj 75 százaléka az Unió költségvetésébe kerül.

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A pénzügyi változások mellett az adminisztráció is szigorodik. A vámárunyilatkozaton novembertől kötelező lesz feltüntetni a csomagban lévő termékek kereskedői és gyártói azonosítóját. A részletesebb adatszolgáltatás révén a hatóságok sokkal pontosabban azonosíthatják az importált cikkeket, így hatékonyabban tilthatják ki a piacról a fogyasztókra veszélyes árukat.

Bár a nyáron bevezetett átalányvám hatására némileg már visszaesett az EU-n kívülről érkező kiscsomagok száma, a forgalom továbbra is jelentős. A NAV adatai szerint július és szeptember között mintegy 22 millió küldemény érkezett az országba, ami napi átlagban 245 ezer csomagot jelent. Mivel egyetlen rendelés több különböző árut is tartalmazhat, a hatóság ez alatt a három hónap alatt közel 58 millió tételsort dolgozott fel.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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