Ezt minden internetről rendelő magyarnak tudnia kell: fontos dolgok derültek ki a csomagautomatákról, minden egy irányba mutat

A hazai csomagautomata-piac továbbra is erős növekedési pályán mozog: az elmúlt egy évben több szolgáltató is jelentősen bővítette hálózatát, miközben az automatás kézbesítés aránya egyre nagyobb szeletet hasít ki az összes kiszállításból. A bővülő kapacitások ellenére a szolgáltatók tapasztalatai szerint az automaták biztonsága stabil maradt, a rongálások nem szaporodtak el. Körképünkben megnéztük, milyen tempóban nő a hazai automataflotta, hogyan alakul az automatás kézbesítés súlya, és mit látnak a legnagyobb piaci szereplők a gyakorlatban.

Ha ránézünk a hazai csomagautomata-piacra, egyértelmű trend rajzolódik ki: a hálózatok összességében továbbra is dinamikusan bővülnek. Bár akadt olyan nagy szereplő, amelyik az elmúlt egy évben nem növelte érdemben automatáinak számát.

A legtöbb meghatározó szolgáltatónál azonban folyamatos telepítések zajlanak, és a tervek szerint ez a növekedési pálya 2026-ban is folytatódik. Körképünkben megnéztük, hogyan látják a helyzetet a legnagyobb piaci szereplők, merre tart a magyar csomagautomata-világ, illetve bemutatjuk, számszakilag kinek is van a legtöbb automatája Magyarországon.

Csomag-automata bumm Magyarországon

A nyers adatok alapján 2025 január vége és 2026 január vége között a hazai csomagautomata-piac egészét tekintve tovább nőtt a telepített automaták száma, de a bővülés üteme szolgáltatónként jelentősen eltér. A vizsgált öt szereplő közül négy növelte hálózatát, egy pedig változatlan darabszámmal zárta az évet.

A Foxpost esetében mérsékelt, de folyamatos növekedés látszik: az automaták száma 3380-ról 3815-re emelkedett, ami 12,9 százalékos bővülést jelent. Bár ez messze nem a legnagyobb bővülési ütem volt az elmúlt 1 évben, fontos megjegyezni, hogy a Foxpost állt a legnagyobb bázison 2025 január elején, és vezető pozícióját 2026-ban is tartja. Nekik van jelengleg a legtöbb automatájuk Magyarországon.

A Magyar Posta hálózata a vizsgált időszakban nem bővült: az automaták száma 2025 és 2026 januárjában egyaránt 700 darab volt. Ez a piac egészéhez képest egyértelmű stagnálást jelent. A DPD esetében viszont kifejezetten gyors bővülés figyelhető meg. Az automataszám 240-ről 351-re nőtt egy év alatt, ami 46,3 százalékos emelkedés.

Bár a hálózatuk abszolút mérete továbbra is kisebb a többi versenyzőhöz képest, a növekedési tempó erős. Főleg úgy, hogyha idevesszük azt a tényt is, hogy a vállalat stratégiai partnerségek mentén ennél jóval nagyobb mértékben tudta növelni kapacitását. A GLS-sel kötött együttműködésüknek köszönhetően több mint 900 GLS automatába, valamint közel 700 ALZA boxba is kérhetők a DPD-s küldemények.

Az előzőekhez képest a GLS jelentős darabszámú fejlesztést hajtott végre: az automaták száma 2080-ról 2733-ra nőtt, ez 31,4 százalékos bővülés. Abszolút értékben viszont ez volt az elmúlt év legnagyobb növekménye. A növekedés ütemében viszont egyértelműen az Alza vitte a prímet, az ő hálózatuk ugyanis egyetlen év alatt 87,5 százalékos növekedést tudott felmutatni. Ez a valóságban azt jelentette, hogy a valamivel több mint 400 boxukat több mint 750 automatára növelték.

Egyre többen rendelnek csomagautomatákba

A válaszok alapján jól látszik, hogy a csomagautomatás kézbesítés aránya minden nagyobb szolgáltatónál növekvő pályán van, még ha az egyes szereplők kiinduló pontja és tempója jelentősen eltér is. A közös nevező egyértelműen az, hogy az automatás átvétel ma már nem kiegészítő megoldás, hanem a kiszállítási mix egyre hangsúlyosabb eleme.

A DPD esetében az automatás kézbesítés aránya jelenleg még az összes küldeményhez viszonyítva alacsonyabb, ugyanakkor a növekedés üteme erős. A vállalat szerint az ügyféligények egyértelműen ebbe az irányba tolódnak, amit az automatahálózat gyors bővítése is lekövet. A várakozások szerint 2026-ban az automatás küldemények aránya már érdemben, akár ugrásszerűen is emelkedhet, ahogy egyre több automata válik elérhetővé.

A Magyar Postánál szintén folyamatos erősödés látszik. Az MPL csomagautomatákba 2025-ben közel 30 százalékkal több csomagot rendeltek, mint egy évvel korábban, és az automatás küldemények aránya a teljes szállítási volumenben megközelítette a 13 százalékot. A szolgáltató szerint ez nemcsak volumenben, hanem működésben is stabil növekedést jelentett, a 2025-ös csúcsidőszakot is fennakadások nélkül kezelték.

A Foxpost esetében már most domináns szerepet tölt be az automatás kézbesítés: a 2025-ben kezelt csomagok közel 70 százaléka csomagautomatába érkezett. A cég tapasztalatai szerint az ügyfelek kifejezetten értékelik az automaták rugalmasságát és kényelmét, és az idei évben további növekedésre számítanak. Hosszabb távon a cseh piachoz való felzárkózás a cél, ahol már a küldemények közel fele automatán keresztül jut el a címzettekhez; Magyarországon ez az arány jelenleg 40 százalék körül alakul.

A GLS is hasonló irányú elmozdulásról számolt be: a vállalatnál jelenleg az összes kiszállítás megközelítőleg egyharmada csomagautomatába történik. Ez az arány az elmúlt évben tovább nőtt, ami a cég szerint egyértelműen az ügyféligények tartós változását tükrözi.

Az Alza esetében az automatás átvétel már többségi megoldássá vált: a rendelések több mint fele AlzaBoxba érkezik. A vállalat szerint a növekedés fő hajtóereje a hozzáférhetőség és az időfüggetlenség: a vásárlók a nap 24 órájában, a hét minden napján átvehetik csomagjaikat, futárra vagy nyitvatartási időre várakozás nélkül. A sűrű automatahálózat és a néhány másodperces átvételi folyamat tovább erősíti ezt a tendenciát, amely egyre inkább alapelvárássá válik a vásárlók körében.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az automaták biztonsága magas

A szolgáltatók válaszai alapján nem igazolódik vissza, hogy a bolti lopások általános erősödése a csomagautomaták esetében is érdemi biztonsági romláshoz vezetett volna. Bár elszigetelt esetek előfordulnak, rendszerszintű növekedésről egyik szereplő sem számolt be, és a tapasztalatok összességében stabil képet mutatnak.

A DPD kifejezetten kedvező évet zárt ezen a téren: saját hálózatukban az elmúlt egy évben nem tapasztaltak számottevő rongálást vagy feltörési kísérletet, mindössze egyetlen graffiti-esetet regisztráltak. A cég szerint ez visszaigazolja, hogy az automaták elhelyezése és a műszaki védelem megfelelő szintű megelőzést biztosít.

A Magyar Posta óvatosabban fogalmazott: tapasztalataik szerint a csomagautomata-feltörések nem jellemzőek. A Foxpost szerint az automaták feltörése eleve rossz „üzlet”: magas a lebukás kockázata, az automaták jól látható helyen vannak, miközben a rekeszek tartalma gyakran alacsony értékű. A cég nem tapasztalt érdemi növekedést a rongálások vagy feltörési kísérletek számában. Hangsúlyozták, hogy a biztonság minden telepítésnél kiemelt szempont, a megelőzés és az azonnali beavatkozás pedig kulcsszerepet játszik a felhasználói bizalom fenntartásában.

A GLS tapasztalatai szintén ebbe az irányba mutatnak: az automaták rongálásának vagy feltörésének aránya nem növekszik. A vállalat szerint a korszerű biztonságtechnikai megoldások és a kamerás megfigyelés hatékonyan járulnak hozzá az eszközök védelméhez.

Az Alza esetében évente ugyan rögzítenek tucatnyi incidenst, de ezek kezelhető szinten maradnak. Az AlzaBoxok többrétegű biztonsági rendszerrel működnek (riasztással, kamerákkal és folyamatos megfigyeléssel), és a cég szerint az elkövetők azonosítása és elfogása jellemzően gyorsan megtörténik.

Mit hozhat 2026?

A szolgáltatók válaszai alapján 2026-ban a csomagautomaták szerepe tovább erősödik a hazai csomaglogisztikában: a legtöbb piaci szereplő bővítéssel, kapacitásnöveléssel és szolgáltatásfejlesztéssel számol, miközben az automatás átvétel egyre inkább alapértelmezett megoldássá válik.

A DPD 2026-ban is kifejezetten növekedési pályán marad. A vállalat saját csomagautomata-hálózatát tovább bővíti, emellett közel 1500 GLS automata integrálását tervezi rendszerébe. A cég szerint a csomagautomaták hosszabb távon is kulcsszerepet töltenek be a rugalmas, gyors és fenntartható csomagátvételi megoldások között.

A Magyar Posta az MPL csomagautomata-hálózat további fejlesztésére készül, elsősorban a felhasználói igények, a kényelmi szempontok és a költséghatékonyság együttes figyelembevételével. A cél egy még könnyebben elérhető, modernebb és rugalmasabb szolgáltatás kialakítása.

A Foxpost a hálózat folyamatos bővítése mellett a működési hatékonyság javítását és a szolgáltatási színvonal emelését helyezi előtérbe, a FoxPost–Packeta integráció keretében. A vállalat 2026-ra további piaci bővülést és újabb konszolidációkat is vár, miközben saját céljuk változatlan: meghatározó szereplőként élen járni az automatás csomagküldés és -átvétel fejlesztésében.

A GLS ütemezett hálózatbővítéssel készül a következő évre, a piaci igényekhez igazodva. Az automaták körülbelül 20 százaléka Budapesten, a többi vidéken működik, a legnagyobb forgalmú pontokon pedig célzott kapacitásbővítéseket hajtanak végre.

Az Alza 2026-ban is a vásárlói igények mentén folytatja az AlzaBoxok telepítését, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztését. Ilyen újítás például a tavaly bevezetett alsó fiók választásának lehetősége, amely tovább javítja az automatás átvétel kényelmét.