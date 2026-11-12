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Keményen megdrágul a karácsonyfa: ennyit kérhetnek egy lucfenyőért, nordmann fenyőért és ezüstfenyőért a 2026-os szezonban

Pais-Horváth Szilvia
2026. november 12. 11:34 6 perc

Idén karácsonykor még nem kell attól tartani, hogy fenyőfa nélkül maradnak a családok, a következő években azonban már komoly drágulás és szűkülő kínálat is jöhet. A tartós szárazság ugyanis a karácsonyfa-ültetvényeket sem kímélte: a fiatalabb fenyők közül sok kiszáradt, a veszteségek hatása pedig csak évekkel később mutatkozhat meg. A Vas megyei Csákánydoroszlón öt hektáron gazdálkodó Sipos László már készül az idei szezonra, de a csemeték állapota miatt ő is aggódik. Közben az idei árakról is vannak előrejelzések, és aki ügyes, akár közvetlenül a termelőktől is jóval olcsóbban juthat fenyőhöz.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Miközben a boltokban és a kertészetekben lassan megjelennek az első karácsonyi dekorációk, a fenyőtermesztők már az ünnepi szezonra készülnek. A Vas megyei Csákánydoroszlón Sipos László öt hektáron nevel karácsonyfának való fenyőket, a termelő a Vaolnak beszélt arról, hogyan viselte meg az idei nyár az ültetvényeket, és mire számíthatnak a vásárlók az idei szezonban.

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A vágást december elején kezdik, az érdeklődés pedig már most megélénkült. Egyre többen keresik a termelőket, és vannak olyan vásárlók is, akik nem bízzák a véletlenre a választást: személyesen szeretnék megnézni, kiválasztani és előre megjelölni a nekik tetsző fát. Sipos László szerint a karácsonyfának való fenyő felnevelése hosszú, sok odafigyelést igénylő munka. A fákat folyamatosan gondozni, metszeni és alakítani kell, mire elérik a megfelelő méretet, akár tíz év is eltelhet.

Nem az idei karácsonykor, hanem évekkel később jelentkezhet az aszály ára

A csákánydoroszlói termelő szerint az idei nyár különösen a fiatalabb fenyőállományokat viselte meg. A nagy hőség és a tartós csapadékhiány miatt több helyen is kiszáradtak a csemeték, és nemcsak a saját ültetvényén, hanem a környékbeli termelőknél is jelentkeztek veszteségek. A már megerősödött, nagyobb fenyők jobban átvészelték a szélsőséges időjárást, a fiatal növények azonban jóval sérülékenyebbnek bizonyultak. Ez azért is különösen kellemetlen, mert a karácsonyfa-termesztésben nem lehet egyik évről a másikra pótolni az elveszett állományt.

A kivágott fákat folyamatosan újakkal kell helyettesíteni, az elültetett csemetéknek pedig hosszú évekre van szükségük ahhoz, hogy eladható méretű karácsonyfává fejlődjenek. Vagyis a mostani aszály következményei nem feltétlenül az idei decemberi kínálatban látszanak majd meg, hanem a következő években okozhatnak nehézségeket. A termelő szerint ezért egyre fontosabb kérdés lesz, hogy a gazdák milyen fenyőfajtákat választanak, és miként tudják megvédeni a fiatal állományokat a tartós szárazságtól.

Nordmann, luc vagy ezüstfenyő: továbbra is változatos a választék

Sipos Lászlóék többféle fenyőt nevelnek: nordmann-, luc- és ezüstfenyő is található az ültetvényükön. A vásárlók ízlése és igényei változnak, a termelőknek pedig ehhez is alkalmazkodniuk kell. Van, aki kifejezetten a nordmann-fenyőt keresi, mások a hagyományos lucfenyő illatához ragaszkodnak, és az ezüstfenyőnek is megvan a maga vásárlóköre. Egyre jellemzőbb az is, hogy a családok nem egyszerűen kiválasztanak egy fát az árusnál, hanem már hetekkel korábban szeretnék személyesen megnézni és lefoglalni a nekik tetsző példányt.

Országos szinten egyelőre nincs ok arra, hogy karácsonyfa-hiánytól tartsunk

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének körképe szerint az aszály ugyan megviselte a fiatalabb ültetvényeket, de az idei ünnepi időszakban elegendő fenyő áll majd a vásárlók rendelkezésére.

Magyarországon mintegy 3000 hektáron termesztenek karácsonyfának való fenyőket, elsősorban Vas, Zala és Somogy vármegyében, valamint az Északi-középhegység térségében. Évente 1,8–2 millió fenyő talál gazdára az ünnepek előtt, ezeknek hozzávetőlegesen 80 százaléka nordmann-fenyő.

A termelői fenyővásárok jellemzően december elején indulnak, és egészen szentestéig tartanak. Aki friss, szép fenyőt szeretne, annak érdemes lehet már a szezon elején körülnéznie, amikor még nagyobb választékból válogathat.

Mennyibe kerülhet idén a karácsonyfa? Mutatjuk, hogyan változtak az árak az elmúlt években

Egy biztos, az idei árakról még korai lenne biztosan beszélni, de a karácsonyfa ára az elmúlt években fokozatosan emelkedett, bár a drágulás mértéke fajtánként és értékesítési helyenként is eltérő volt. A karácsonyfa-vásárlás az elmúlt években egyre nagyobb kiadást jelentett a családoknak, bár a drágulás mértéke nem minden fenyőfajtát érintett egyformán. A Pénzcentrum 2025-ös árkörképe szerint tavaly a lucfenyő méteréért 5000–6000, az ezüstfenyőért 6000–8000, a nordmannfenyőért pedig 8000–10 000 forintot kérhettek az árusok. Akkor a szakértők még úgy látták, hogy jelentős áremelkedésre nem kell számítani: a kereskedők inkább az inflációkövető, mérsékelt korrekcióban gondolkodtak, miközben a növekvő munkaerő- és termesztési költségek már akkor is nyomást gyakoroltak az ágazatra.

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Az idei szezonra vonatkozó első termelői előrejelzések azonban már magasabb árakat vetítenek előre. Egy kétméteres nordmann fenyőért az előzetes becslések alapján 20–25 ezer forintot is elkérhetnek az idei karácsonyi szezonban. A luc továbbra is kedvezőbb árú választás lehet. 

Fodor János, a Magyar Karácsonyfa-termelők Egyesületének elnöke az Agroinformnak arról beszélt, hogy 2026-ban a lucfenyő métere 5000–6000, az ezüstfenyőé körülbelül 8000, a nordmanné pedig 12 000–15 000 forint körül alakulhat. Ez utóbbi esetében különösen látványos lehet az emelkedés: a tavalyi 8000–10 000 forintos előzetes ársávhoz képest idén akár több ezer forinttal is többe kerülhet egy méter.

A drágulás hátterében nem kizárólag az időjárás áll. A termesztőknek az elmúlt időszakban a munkaerő, az üzemanyag, a szállítás és a növényvédelmi munkák költségeivel is számolniuk kellett. Az idei aszály pedig különösen a fiatalabb fenyőállományokat viselte meg, ami hosszabb távon a termelésre és a kínálatra is hatással lehet. Aki tehát idén nordmannfenyőt szeretne, annak egy kétméteres példányért az előzetes árbecslés alapján akár 24–30 ezer forintot is félre kell tennie. Ugyanekkora lucfenyő nagyjából 10–12 ezer forintba kerülhet. Ezek egyelőre előrejelzések, a tényleges decemberi árakat az értékesítés helye, a fa mérete, minősége és formája is befolyásolja.

Aki ügyes, még a szezon előtt közvetlenül a termelőktől is beszerezheti a karácsonyfát

Aki élelmes, még a szezon előtt közvetlenül a termelőknél is kifoghatja a karácsonyfát, ráadásul a megszokottnál jóval kedvezőbb áron. A Facebookon több őstermelői és kereskedői csoportban is találni ilyen hirdetéseket. Az egyik ajánlat szerint Bánokszentgyörgyön például ötszáz darab, 1,5–2 méter magas, metszett lucfenyőt kínálnak mindössze 1000 forintos darabáron. Itt azonban a vevőnek magának kell gondoskodnia a fák letermeléséről és hálózásáról. Egy másik, nagy tételben meghirdetett zalai ajánlatban a lucfenyőt 4000, az ezüstfenyőt pedig 4500 forintért kínálják darabonként.

Persze ezeknél az áraknál érdemes figyelembe venni, hogy nem feltétlenül a hagyományos értelemben vett, kivágott, hálózott, azonnal hazavihető karácsonyfákról van szó: a mennyiség, a méret, a minőség és az átvétel feltételei is befolyásolják az árat. Aki viszont időben körülnéz, és nem ragaszkodik ahhoz, hogy az utolsó pillanatban, egy forgalmas árusítóhelyen válasszon, még akár a legszebb fák közül is találhat kedvére valót.

 
Címlapkép: Getty Images
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