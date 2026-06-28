Jelentős fennakadásokkal indult a vasárnap a Balaton déli partján közlekedő vonatoknál.
Két órán belül a szomszédos fővárosba? Nem várt részletek szivárogtak ki a magyar csodavasútról
Akár 320 kilométer per órás sebességgel közlekedő nagysebességű vonatok köthetnék össze Budapestet Béccsel, Pozsonnyal, Prágával és Varsóval egy korábban elkészült vasúti koncepció szerint. A 2021-ben készült megvalósíthatósági tanulmány ismét előtérbe került, miután a V4-ek budapesti csúcstalálkozóján is hivatkoztak rá - számolt be a Hiradó.hu.
A nyilvánosságra került dokumentum alapján egy teljesen új, a jelenlegi vasúthálózattól elkülönülő pálya épülne, amelyet eleve 250 és 320 kilométer per órás sebességre terveznének. Az új vonalon kizárólag nagysebességű belföldi és nemzetközi járatok közlekednének.
A tanulmány szerint a fejlesztés jelentősen lerövidítené az utazási időket. Budapest és Bécs között két órán belüli menetidő válna elérhetővé, miközben a Pozsony, Prága és Varsó felé tartó utazások is számottevően gyorsabbá válnának. Bizonyos viszonylatokon a teljes utazási idő már a repüléssel is versenyképes lehetne, különösen, ha figyelembe vesszük a repülőtéri kijutást, a biztonsági ellenőrzéseket és a várakozási időt is.
Loppert Dániel, a MÁV korábbi kommunikációs igazgatója szerint nem egy új ötletről, hanem egy több ezer oldalas műszaki, gazdasági, környezetvédelmi és forgalmi elemzés összefoglalójáról van szó. A koncepció célja nemcsak a nemzetközi kapcsolatok javítása, hanem a magyar vasúthálózat tehermentesítése is, mivel a nagysebességű vonatok külön pályára kerülnének, így a jelenlegi hálózaton több kapacitás maradna a belföldi és teherszállító forgalom számára.
A Pénzcentrum 2026. június 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Már kora délután megdőlt a szombati napi melegrekord Magyarországon.
Nem mindegy, honnan érkezik az alapanyag, és a balatoni vendéglátósok úgy gondolják, hogy ez egyre komolyabb gazdasági kérdéseket vet fel.
Végleg befellegzett az olcsó horvát pihenésnek: megdöbbentő árak fogadják a magyarokat a tengerparton
Az euróövezeti csatlakozás utóhatásai 2026 főszezonjára teljesen átformálták a horvát tengerparti árakat.
Sok magyar számára visszatérő kérdés a nyári nyaralás előtt, hogy érdemes-e telepakolni az autót élelmiszerrel, vagy inkább a horvát tengerparton bevásárolni.
A Pénzcentrum 2026. június 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutális fordulat az időjárásban: veszélybe került a történelmi magyar hőségcsúcs, ekkor tetőzik a kánikula
A hétvégén tovább erősödik a hőség Magyarországon, a napsütésé lesz a főszerep, miközben csapadékra továbbra sem kell számítani.
A következő napokban tovább fokozódik az extrém kánikula Magyarországon.
A Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésén jóváhagyta a budapesti taxitarifa-emelést, döntött a 2026-os költségvetés hatályban tartásáról, valamint támogatta az új budapesti rendőrfőkapitány kinevezését is.
Már ezen a hétvégén megkezdi a vízi járművek sebességmérését a rendőrség a Tisza-tavon.
2026. január 1-jétől a magán- és egyéb szálláshelyek üzemeltetésének teljes tilalma lépett hatályba Terézvárosban, amelynek hatására a kerület vendégforgalma jelentősen átalakult.
Japánban több mint száz légijáratot töröltek, kétmillió embert evakuáltak pénteken.
Fejbe lőtt holttestet találtak a Balatonban: nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, ezt lehet eddig tudni az ügyről
Holttestet találtak Balatonszepezd és Révfülöp között a Balatonban, a férfi fejbelőhette magát.
Nem várt roham indult a közkedvelt vidéki fürdővárosunkba: megőrülnek érte a magyar és a külföldi turisták
2026 májusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,8 millió vendég mintegy 3,9 millió vendégéjszakát töltött el.
A Pénzcentrum 2026. június 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Döbbenetes hőségcsúcs tarolja le Magyarországot: vörös riasztást adtak ki, napokon belül jön a pokoli forróság
Pénteken akár 38 fokot is mérhetünk, így a tartós hőség miatt az ország jelentős részére másodfokú figyelmeztetést adtak ki.
Lerohanja a hőkupola Magyarországot: minden rekord megdőlhet, napról napra borzasztóbb lesz a forróság
Hétfőn akár 42 fok is jöhet, a hőkupola miatt a magyar hőrekord is veszélybe kerülhet a következő napokban.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!