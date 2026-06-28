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Két órán belül a szomszédos fővárosba? Nem várt részletek szivárogtak ki a magyar csodavasútról

Pénzcentrum
2026. június 28. 12:19

Akár 320 kilométer per órás sebességgel közlekedő nagysebességű vonatok köthetnék össze Budapestet Béccsel, Pozsonnyal, Prágával és Varsóval egy korábban elkészült vasúti koncepció szerint. A 2021-ben készült megvalósíthatósági tanulmány ismét előtérbe került, miután a V4-ek budapesti csúcstalálkozóján is hivatkoztak rá - számolt be a Hiradó.hu.

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A nyilvánosságra került dokumentum alapján egy teljesen új, a jelenlegi vasúthálózattól elkülönülő pálya épülne, amelyet eleve 250 és 320 kilométer per órás sebességre terveznének. Az új vonalon kizárólag nagysebességű belföldi és nemzetközi járatok közlekednének.

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A tanulmány szerint a fejlesztés jelentősen lerövidítené az utazási időket. Budapest és Bécs között két órán belüli menetidő válna elérhetővé, miközben a Pozsony, Prága és Varsó felé tartó utazások is számottevően gyorsabbá válnának. Bizonyos viszonylatokon a teljes utazási idő már a repüléssel is versenyképes lehetne, különösen, ha figyelembe vesszük a repülőtéri kijutást, a biztonsági ellenőrzéseket és a várakozási időt is.

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Loppert Dániel, a MÁV korábbi kommunikációs igazgatója szerint nem egy új ötletről, hanem egy több ezer oldalas műszaki, gazdasági, környezetvédelmi és forgalmi elemzés összefoglalójáról van szó. A koncepció célja nemcsak a nemzetközi kapcsolatok javítása, hanem a magyar vasúthálózat tehermentesítése is, mivel a nagysebességű vonatok külön pályára kerülnének, így a jelenlegi hálózaton több kapacitás maradna a belföldi és teherszállító forgalom számára.
Címlapkép: Getty Images
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