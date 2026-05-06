A jelenlegi előrejelzések alapján az aszályhelyzet enyhülése továbbra is bizonytalan.
Osztrák autópálya-matrica 2026: hol lehet megvenni, mennyibe kerül és hol ingyenes az autópálya Ausztriában?
Ha ausztriai utazást tervezel, érdemes előre átgondolnod az út költségeit. Ausztria kedvelt célpont az autós utazásokhoz, de az autópálya-hálózat használatára vonatkozó szabályokat érdemes pontosan ismerni. Az osztrák autópályák és gyorsforgalmi utak használata ugyanis díjköteles, hasonlóan a magyar rendszerhez. Ebből a cikkből megtudhatod, hogy pontosan mennyibe kerülnek a 2026-os díjak, hol találhatók a hivatalos értékesítési pontok, és mely szakaszokat veheted igénybe matrica nélkül.
Autópályadíjak Ausztriában
Ausztriában az autópályák és gyorsforgalmi utak használata díjköteles. Hogy pontosan mennyibe kerül az osztrák autópálya-matrica, azt a hivatalos ASFINAG díjtáblázat mutatja meg. Az osztrák útdíj összege egyfelől a járműkategória szerint változik, így külön tarifa vonatkozik a személyautókra és a motorkerékpárokra. A megváltott matrica érvényessége az utazás időtartamához igazítható: az osztrák autópálya-matrica 2026-ban is elérhető egynapos, 10 napos, 2 hónapos és éves változatban.
Személyautók (legfeljebb 3,5 tonna megengedett össztömeg):
- Egynapos matrica: 9,60 euró
- 10 napos matrica: 12,80 euró
- 2 hónapos matrica: 32,00 euró
- Éves matrica: 106,80 euró
Motorkerékpárok:
- Egynapos matrica: 3,80 euró
- 10 napos matrica: 5,10 euró
- 2 hónapos matrica: 12,80 euró
- Éves matrica: 42,70 euró
A költségtervezésekor tartsuk észben, hogy az aktuális euróárfolyam is hatással lehet a végső kiadásainkra. Az utazás előtti időszakban érdemes akár többször is ellenőrizni a napi árfolyamot, hiszen a forint mozgása közvetlenül befolyásolhatja a matrica árát.
Díjköteles és ingyenes szakaszok Ausztriában
Az osztrák autópálya-hálózat nagy részén kötelező az osztrák autópálya-matrica, azonban léteznek olyan útszakaszok, amelyekre speciális szabályok vonatkoznak. Bizonyos útvonalakon az általános útdíj mellett kiegészítő díjat kell fizetni, míg más részeken díjmentesen lehet közlekedni.
Külön útdíjköteles szakaszok
Vannak olyan szakaszok – jellemzően alagutak és hegyi hágók –, ahol az osztrák útdíj megfizetése a matricától függetlenül, külön történik. Ezeken a helyeken nem szükséges a matrica, helyette útszakaszdíjat kell fizetni, amit a helyszíni kapuknál vagy előre, digitális úton lehet rendezni. A legfontosabb ilyen útszakaszok:
- A9 Pyhrn autópálya: Bosruck és Gleinalm alagutak
- A10 Tauern autópálya: Tauern és Katschberg alagutak
- A13 Brenner autópálya: a teljes szakasz
- S16 Arlberg gyorsforgalmi út: Arlberg alagút
Ausztriai autópálya-szakaszok matrica nélkül
Léteznek bizonyos mentességek is, amelyek lehetővé teszik egyes szakaszok használatát érvényes matrica nélkül. Ezek a kivételek főként a határ menti települések forgalmának könnyítését szolgálják.
Az utazás során érdemes figyelni a jelzőtáblákat, mivel a mentességek csak a kijelölt csomópontokig tartanak,
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
azon túl az autópálya-hálózat használata már matricához kötött. A jelenlegi szabályozás alapján az alábbi részeken nem kötelező a matrica használata:
- A1 Westautobahn: a német határ (Walserberg) és a Salzburg-Nord csomópont között.
- A12 Inntalautobahn: a német határ és a Kufstein-Süd csomópont között.
- A14 Rheintal/Walgau Autobahn: a német határ (Hörbranz) és a Hohenems csomópont között.
- A26 Linzer Autobahn: a jelenleg építés alatt álló szakaszok.
Hol lehet osztrák autópálya-matricát venni?
Az osztrák autópálya-matrica online (digitális verzióban) vagy személyesen (fizikai verzióban) is beszerezhető, igazodva az egyéni utazási szokásokhoz. A digitális matrica legegyszerűbben az ASFINAG webshopján keresztül szerezhető be. Az online vásárlás kényelmes és gyors, de fontos észben tartani egy fogyasztóvédelmi szabályokból adódó korlátot:
az online vásárolt 2 hónapos és éves matricák érvényessége csak a megvásárlástól számított 18. napon kezdődik.
A digitális útdíjfizetés mellett a hagyományos, fizikai matrica is elérhető az utazók számára. A hivatalos értékesítési pontokat az ASFINAG interaktív térképén lehet a legkönnyebben megtalálni. A fizikai matrica használata esetén a matricát az előírásoknak megfelelően a szélvédőre kell ragasztani, mielőtt a jármű felhajt az útdíjköteles autópálya-hálózatra.
Útdíjak határon innen és túl
A magyar autópálya-matrica rendszer több szempontból is hasonló az osztrák modellhez: a jogosultságokat itt is a járműkategóriák – mint például a D1 vagy D2 – alapján határozzák meg, és az időtartamra szóló matricák mellett a meghatározott területi érvényességű éves vármegyei matrica is elérhető az autósok számára. Magyarországon a személygépkocsik (D1 kategória) esetében az egynapos matrica 5 550 Ft, a 10 napos matrica 6 900 Ft, a havi matrica 11 170 Ft, az éves országos matrica 61 760 Ft, az éves vármegyei matrica pedig 7 190 Ft-ba kerül. 2026-ban új lehetőségekkel is bővült a hazai kínálat: bevezetésre került a több vármegyére is érvényes M1-es regionális matrica, amely 15 000 forintba kerül, valamint a 2 500 forintért kapható Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica is.
A környező országok útdíjfizetési rendszerei ugyanakkor jelentősen eltérhetnek a hazai és az osztrák modelltől. Míg például Szlovéniában szintén időszakos e-matrica szükséges (a 2A kategóriában a heti matrica 16 euró), addig Olaszországban és Horvátországban a megtett távolságtól függő útdíjat kell fizetni, bár Horvátországban 2026-ban folyamatosan zajlik az elektronikus, kapu nélküli rendszer bevezetése.
Járműhiány lehet a MÁV-nál a nyári csúcsidőszakban - ez jellemzően nem a szükséges járművek számát, hanem azok minőségét érinti hátrányosan.
A Pénzcentrum 2026. május 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Mennyibe kerül az autópálya Olaszországban 2026-ban? Tudj meg mindent az olasz útdíj idei változásairól, a fizetési módokról és a legfrissebb árakról.
Kiderült az élelmes utazók kedvenc trükkje: így nyaralnak nyomott áron ebben a két napfényes országban
Egyre több család választja Törökországot és Egyiptomot nyaralásra. Az INVIA adatai szerint mindkét ország esetében 3 százalékponttal nőtt a családi foglalások aránya egy év alatt.
Megválasztották a világ legjobb strandját: csak vízen lehet megközelíteni a rejtett paradicsomot, ahová most mindenki el akar jutni
Egy eldugott, csak hajóval megközelíthető fülöp-szigeteki partszakasz lett a világ legjobb strandja.
Váratlan fordulat a hazai turizmusban: két vidéki térséget valósággal megrohantak, míg a kedvenc tavunknál elmaradt a tömeg
2026 márciusában közel 1,2 millió vendég érkezett a hazai turisztikai szálláshelyekre, ahol összesen 2,7 millió vendégéjszakát töltöttek el.
A Pénzcentrum 2026. május 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedd hajnalban földrengés rázta meg a horvát-szerb határ térségét.
Ne bízd el magad a szikrázó napsütés láttán: kellemetlen fordulatot tartogatnak az esti órák Magyarországon
Kedden még kitart a meleg idő Magyarországon, de már látszik a változás.
Négy napra bezár a reptér, a munkálatok több, menetrend szerinti járatot is érintenek.
Súlyos tízezreket bukhat, aki most halogatja a foglalást: elszabadultak a repülőjegyek árai, de van egy kiskapu
A geopolitikai feszültségek miatt drasztikusan megdrágult a kerozin, ami jelentős áremelkedést hoz a nyári utazások piacán. A repülőjegyek és a szervezett utak ára folyamatosan nő.
A Pénzcentrum 2026. május 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Elképesztő hullámvasútra tesz minket az időjárás: a kora nyári meleg után durva zivatarok tarolják le hazánkat
Az átlagosnál melegebb, kora nyárias időjárás várható május első hetében.
Hogy alakul balatoni komp menetrend 2026-ban és mennyibe kerül az utazás a magyar tengeren? Minden fontos infó a Szántód – Tihany komp tavaszi-nyári szezonjáról.
A Pénzcentrum 2026. május 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az előszezon korai indulása miatt az étkezőkocsik már május első napján visszatérnek a Balaton déli partjára, a Keszthelyre közlekedő Balaton InterCityken.
Ingyenessé válik Magyarország egyik legnépszerűbb strandja: nagyon régóta vártak már erre a látogatók
A polgármester a nyitást azzal indokolta, hogy a Balaton mindenkié.
A Pénzcentrum 2026. május 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n