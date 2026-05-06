Osztrák autópálya-matrica 2026: hol lehet megvenni, mennyibe kerül és hol ingyenes az autópálya Ausztriában?

Ha ausztriai utazást tervezel, érdemes előre átgondolnod az út költségeit. Ausztria kedvelt célpont az autós utazásokhoz, de az autópálya-hálózat használatára vonatkozó szabályokat érdemes pontosan ismerni. Az osztrák autópályák és gyorsforgalmi utak használata ugyanis díjköteles, hasonlóan a magyar rendszerhez. Ebből a cikkből megtudhatod, hogy pontosan mennyibe kerülnek a 2026-os díjak, hol találhatók a hivatalos értékesítési pontok, és mely szakaszokat veheted igénybe matrica nélkül.

Autópályadíjak Ausztriában

Ausztriában az autópályák és gyorsforgalmi utak használata díjköteles. Hogy pontosan mennyibe kerül az osztrák autópálya-matrica, azt a hivatalos ASFINAG díjtáblázat mutatja meg. Az osztrák útdíj összege egyfelől a járműkategória szerint változik, így külön tarifa vonatkozik a személyautókra és a motorkerékpárokra. A megváltott matrica érvényessége az utazás időtartamához igazítható: az osztrák autópálya-matrica 2026-ban is elérhető egynapos, 10 napos, 2 hónapos és éves változatban.

Személyautók (legfeljebb 3,5 tonna megengedett össztömeg):

Egynapos matrica: 9,60 euró

10 napos matrica: 12,80 euró

2 hónapos matrica: 32,00 euró

Éves matrica: 106,80 euró

Motorkerékpárok:

Egynapos matrica: 3,80 euró

10 napos matrica: 5,10 euró

2 hónapos matrica: 12,80 euró

Éves matrica: 42,70 euró

A költségtervezésekor tartsuk észben, hogy az aktuális euróárfolyam is hatással lehet a végső kiadásainkra. Az utazás előtti időszakban érdemes akár többször is ellenőrizni a napi árfolyamot, hiszen a forint mozgása közvetlenül befolyásolhatja a matrica árát.

Díjköteles és ingyenes szakaszok Ausztriában

Az osztrák autópálya-hálózat nagy részén kötelező az osztrák autópálya-matrica, azonban léteznek olyan útszakaszok, amelyekre speciális szabályok vonatkoznak. Bizonyos útvonalakon az általános útdíj mellett kiegészítő díjat kell fizetni, míg más részeken díjmentesen lehet közlekedni.

Külön útdíjköteles szakaszok

Vannak olyan szakaszok – jellemzően alagutak és hegyi hágók –, ahol az osztrák útdíj megfizetése a matricától függetlenül, külön történik. Ezeken a helyeken nem szükséges a matrica, helyette útszakaszdíjat kell fizetni, amit a helyszíni kapuknál vagy előre, digitális úton lehet rendezni. A legfontosabb ilyen útszakaszok:

A9 Pyhrn autópálya: Bosruck és Gleinalm alagutak

A10 Tauern autópálya: Tauern és Katschberg alagutak

A13 Brenner autópálya: a teljes szakasz

S16 Arlberg gyorsforgalmi út: Arlberg alagút

Ausztriai autópálya-szakaszok matrica nélkül

Léteznek bizonyos mentességek is, amelyek lehetővé teszik egyes szakaszok használatát érvényes matrica nélkül. Ezek a kivételek főként a határ menti települések forgalmának könnyítését szolgálják.

Az utazás során érdemes figyelni a jelzőtáblákat, mivel a mentességek csak a kijelölt csomópontokig tartanak,

azon túl az autópálya-hálózat használata már matricához kötött. A jelenlegi szabályozás alapján az alábbi részeken nem kötelező a matrica használata:

A1 Westautobahn: a német határ (Walserberg) és a Salzburg-Nord csomópont között.

A12 Inntalautobahn: a német határ és a Kufstein-Süd csomópont között.

A14 Rheintal/Walgau Autobahn: a német határ (Hörbranz) és a Hohenems csomópont között.

A26 Linzer Autobahn: a jelenleg építés alatt álló szakaszok.

Hol lehet osztrák autópálya-matricát venni?

Az osztrák autópálya-matrica online (digitális verzióban) vagy személyesen (fizikai verzióban) is beszerezhető, igazodva az egyéni utazási szokásokhoz. A digitális matrica legegyszerűbben az ASFINAG webshopján keresztül szerezhető be. Az online vásárlás kényelmes és gyors, de fontos észben tartani egy fogyasztóvédelmi szabályokból adódó korlátot:

az online vásárolt 2 hónapos és éves matricák érvényessége csak a megvásárlástól számított 18. napon kezdődik.

A digitális útdíjfizetés mellett a hagyományos, fizikai matrica is elérhető az utazók számára. A hivatalos értékesítési pontokat az ASFINAG interaktív térképén lehet a legkönnyebben megtalálni. A fizikai matrica használata esetén a matricát az előírásoknak megfelelően a szélvédőre kell ragasztani, mielőtt a jármű felhajt az útdíjköteles autópálya-hálózatra.

Útdíjak határon innen és túl

A magyar autópálya-matrica rendszer több szempontból is hasonló az osztrák modellhez: a jogosultságokat itt is a járműkategóriák – mint például a D1 vagy D2 – alapján határozzák meg, és az időtartamra szóló matricák mellett a meghatározott területi érvényességű éves vármegyei matrica is elérhető az autósok számára. Magyarországon a személygépkocsik (D1 kategória) esetében az egynapos matrica 5 550 Ft, a 10 napos matrica 6 900 Ft, a havi matrica 11 170 Ft, az éves országos matrica 61 760 Ft, az éves vármegyei matrica pedig 7 190 Ft-ba kerül. 2026-ban új lehetőségekkel is bővült a hazai kínálat: bevezetésre került a több vármegyére is érvényes M1-es regionális matrica, amely 15 000 forintba kerül, valamint a 2 500 forintért kapható Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica is.

A környező országok útdíjfizetési rendszerei ugyanakkor jelentősen eltérhetnek a hazai és az osztrák modelltől. Míg például Szlovéniában szintén időszakos e-matrica szükséges (a 2A kategóriában a heti matrica 16 euró), addig Olaszországban és Horvátországban a megtett távolságtól függő útdíjat kell fizetni, bár Horvátországban 2026-ban folyamatosan zajlik az elektronikus, kapu nélküli rendszer bevezetése.