Ezt a hibát követi el rengeteg magyar mindenszentekkor a temetőnél: a tolvajok csak erre várnak, a biztosító ilyenkor nem fizet

Mindenszentek és halottak napja környékén minden évben megszaporodnak a temetők körüli lopások és a betörések, a károk jelentős részét viszont sem a casco, sem a lakásbiztosítás nem téríti meg automatikusan.

2026-ban november 1-je vasárnapra, halottak napja hétfőre esik, így a temetőlátogatások zöme a hétvégére és az azt megelőző napokra sűrűsödik. A rendőrség minden évben figyelmeztet: ilyenkor a tolvajok is tudják, hol a tömeg, hol parkolnak sorban az autók, és mely lakások állnak napokig üresen.

Az Országos Rendőr-főkapitányság tavaly október végén is arra hívta fel a figyelmet, hogy a síroknál őrizetlenül hagyott táskák és a temetők előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyak a leggyakoribb célpontok. A kár pedig sokszor kétszer fáj: egyszer a lopáskor, másodszor akkor, amikor kiderül, hogy a biztosítás erre nem terjed ki.

Nem csak ünnepkor: tavaly is sorra fosztották ki a temetőlátogatókat és a sírokat

Az elmúlt egy év esetei is jól mutatják, hogy a temetői bűncselekmények nem korlátozódnak mindenszentekre, az ünnep körüli tömeg viszont megsokszorozza az alkalmat. Az alábbi ügyekből az is kiderül, mennyire változatos, mit visznek el a tolvajok, és kiket néznek ki maguknak.

Egerben idős nőket fosztott ki egy frissen szabadult férfi. A Heves Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2025 áprilisában egy 78 éves asszony földre letett táskáját kapta fel egy egri temetőben. A táskában több mint 400 ezer forint készpénz, telefon, iratok és bankkártya volt. Egy hónappal később ugyanott egy 74 éves nő táskáját tépte ki a kezéből, aki elesett és súlyosan megsérült. Az ügyészség különös visszaesőként tíz év szabadságvesztést indítványozott.

A Heves Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2025 áprilisában egy 78 éves asszony földre letett táskáját kapta fel egy egri temetőben. A táskában több mint 400 ezer forint készpénz, telefon, iratok és bankkártya volt. Egy hónappal később ugyanott egy 74 éves nő táskáját tépte ki a kezéből, aki elesett és súlyosan megsérült. Az ügyészség különös visszaesőként tíz év szabadságvesztést indítványozott. Hevesben a sírokról tört vázák a MÉH-telepen kötöttek ki. Egerben és más Heves vármegyei temetőkben letört alumínium- és márványvázákból legalább egy mázsát foglaltak le egy egri MÉH-telepen, és két gyanúsítottat fogtak el. A zsákmányért állítólag mindössze 25 ezer forintot kaptak. A hozzátartozóknak egy ilyen eset több százezer forintos pótlást is jelenthet.

Egerben és más Heves vármegyei temetőkben letört alumínium- és márványvázákból legalább egy mázsát foglaltak le egy egri MÉH-telepen, és két gyanúsítottat fogtak el. A zsákmányért állítólag mindössze 25 ezer forintot kaptak. A hozzátartozóknak egy ilyen eset több százezer forintos pótlást is jelenthet. Budapesten a virágdísz-lopások miatt zárták le a temetők oldalkapuit. A Budapesti Közművek 2025 júliusában 11 fővárosi köztemető mellékbejáratait zárta le. A BKM Temetkezési Divíziójának vezetője az intézkedést a sírrongálásokról, a virágdíszek eltulajdonításáról és az illegális hulladéklerakásról szóló lakossági bejelentésekkel indokolta.

A Budapesti Közművek 2025 júliusában 11 fővárosi köztemető mellékbejáratait zárta le. A BKM Temetkezési Divíziójának vezetője az intézkedést a sírrongálásokról, a virágdíszek eltulajdonításáról és az illegális hulladéklerakásról szóló lakossági bejelentésekkel indokolta. Dabason egyetlen hajnalon 50 sírdíszt gyűjtött össze egy férfi. Szeptember végén egy 57 éves férfi három dabasi temetőből vitt el összesen 50 művirágcsokrot, mintegy 150 ezer forint értékben. A rendőrség közlése szerint eredetileg a piacon akart művirágot venni, de inkább megállt a temetőknél. Egy szemfüles járókelő értesítette a rendőröket, akik az utolsó helyszínen elfogták.

Feltört autó a temetői parkolóban: az ablakot fizetheti a casco, a táskát jellemzően nem

A temetők melletti parkolók ilyenkor zsúfoltak, az autók órákig állnak felügyelet nélkül, a gazdáik pedig jellemzően virággal, mécsessel a kezükben sietnek be. A tolvajnak elég egy ülésen hagyott táska vagy egy kesztyűtartóba dugott pénztárca.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) a saját autóban keletkezett kárt egyáltalán nem fizeti, ez csak a casco feladata. Teljes körű cascónál az üvegtörés jellemzően alapfedezet, idegen személy rongálása esetén is. A biztosítási szakportálok szerint azonban a legtöbb casco az autóban hagyott értéktárgyakat nem téríti meg feltörés esetén, a táskára, telefonra, iratokra külön poggyász- vagy értéktárgy-fedezet kell.

Van egy kevésbé ismert csapda is: ha az ablakot nyitva hagyták, vagy az érték jól látható helyen volt, a biztosító a teljes kifizetést is vitathatja, egyes esetekben még az üvegcserét is. A lakásbiztosítás az autóban hagyott tárgyakra jellemzően nem nyújt fedezetet, ezt is érdemes a saját kötvényben ellenőrizni.

Kikapott táska, eltűnt telefon a sír mellől: lopás és rablás között nagy a különbség

A temetőben a legtöbben leteszik a táskát, amíg rendezik a sírt, gyertyát gyújtanak vagy a locsolókannáért mennek. Ilyenkor a tolvajnak egy pillanat is elég. Biztosítási szempontból viszont nem mindegy, mi történt pontosan.

Rablásról akkor beszélünk, ha a tolvaj erőszakkal vagy fenyegetéssel szerzi meg a tárgyat, például kitépi a táskát valaki kezéből, ahogy az egri esetben történt.

akkor beszélünk, ha a tolvaj erőszakkal vagy fenyegetéssel szerzi meg a tárgyat, például kitépi a táskát valaki kezéből, ahogy az egri esetben történt. Lopás az, ha észrevétlenül viszi el, például a földre letett vagy a padon felejtett táskát.

Sok lakásbiztosítás kiterjed a lakáson kívül elszenvedett rablásra is, a limitek és feltételek azonban szerződésenként nagyon eltérnek, és egyes régebbi konstrukciókban ez csak jelképes összeg. Az észrevétlen lopásra, zsebtolvajlásra a lakásbiztosítások jellemzően nem nyújtanak fedezetet.

Ha bankkártya is volt a táskában, a legfontosabb a gyors letiltás. A pénzforgalmi törvény szerint a letiltás előtti jogosulatlan tranzakciók kárából a kártyabirtokos csak korlátozott összegig felel, a letiltás után pedig főszabály szerint a bank viseli a kockázatot. Súlyos gondatlanság esetén, például ha a PIN-kódot a kártya mellett tartották, ez a védelem elveszhet.

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Ellopott váza, megrongált sírkő: csak külön kiegészítővel van fedezet

A sírról ellopott váza, a leszedett bronzbetűk vagy a megrongált síremlék kárát az alap lakásbiztosítás nem fedezi, hiszen az a lakásra és az otthoni ingóságokra szól. Több biztosító azonban kiegészítő fedezetként kínál úgynevezett kegyeleti vagy síremlék-biztosítást. Ezek a kiegészítők jellemzően a síremlék rongálására, lopására és elemi kárára (vihar, jég, ráeső fa) terjednek ki, egy szerződésben rögzített limitig. A feltételek közt gyakran szerepel:

rendőrségi feljelentés vagy annak igazolása lopás és rongálás esetén,

a temető fenntartójának igazolása a sírhelyről,

a rokoni kapcsolat igazolása az eltemetett személlyel,

egyes biztosítóknál több hónapos várakozási idő a megkötéstől,

önrész és évente korlátozott számú kárbejelentés.

Aki most, mindenszentek előtt köti meg ezt a fedezetet, a várakozási idő miatt könnyen lehet, hogy egy azonnali kárra még nem kap térítést. A kiegészítő éves díja jellemzően alacsony.

Üres lakás a hétvégén: ezek nélkül a biztosító nem fizet a betörés után

Sokan vidékre utaznak a családi sírokhoz, és egy-két napig üresen áll a lakás vagy a ház. A betörők ezt jól tudják, főleg ha a közösségi médiában valaki valós időben posztolja, hogy éppen a nagyszülők sírjánál van.

A lakásbiztosítások a betöréses lopást jellemzően csak akkor térítik, ha a behatolásnak egyértelmű nyoma van: feszegetés, betört ablak, roncsolt zár. Ha a tolvaj egy nyitva hagyott ablakon vagy be nem zárt ajtón jutott be, az besurranásos lopásnak minősül, amelyre sok szerződés csak alacsony limittel vagy egyáltalán nem fizet.

Számít a zár minősége is. Sok szerződés a magasabb értékű ingóságok térítését MABISZ-minősítésű zárakhoz, biztonsági ajtóhoz vagy riasztóhoz köti. Néhány biztosító azt is szabályozza, meddig állhat lakatlanul az ingatlan bejelentés nélkül. Egy hosszú hétvége általában nem éri el ezt a határt, de egy hosszabb utazás már elérheti.

Ha megtörtént a baj: ezt kell azonnal megtenni

Rendőrségi bejelentés a 112-n vagy a helyi kapitányságon. A legtöbb biztosító ennek igazolásához köti a lopás- és rongáláskár rendezését.

Bankkártya letiltása azonnal, a bank telefonos ügyfélszolgálatán vagy az appban.

Dokumentálás: fotó a feltört autóról, a megrongált sírról, a lakás behatolási nyomairól, lista az eltűnt tárgyakról, lehetőség szerint számlákkal.

Kárbejelentés a biztosítónál a szerződésben rögzített határidőn belül.

Iratpótlás: az ellopott személyi igazolvány, jogosítvány és forgalmi engedély pótlásáról a kormányablakban lehet intézkedni.

A rendőrség tanácsai mindenszentekre