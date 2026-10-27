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egy idősebb nő áll a családi sírnál, virágokat és díszeket rendez mindenszentek napjára ősszel a temetőben, a sírokon keresztül homályos az előtérben.
Biztosítás

Ezt a hibát követi el rengeteg magyar mindenszentekkor a temetőnél: a tolvajok csak erre várnak, a biztosító ilyenkor nem fizet

Pénzcentrum
2026. október 27. 06:31 6 perc
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Mindenszentek és halottak napja környékén minden évben megszaporodnak a temetők körüli lopások és a betörések, a károk jelentős részét viszont sem a casco, sem a lakásbiztosítás nem téríti meg automatikusan.

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2026-ban november 1-je vasárnapra, halottak napja hétfőre esik, így a temetőlátogatások zöme a hétvégére és az azt megelőző napokra sűrűsödik. A rendőrség minden évben figyelmeztet: ilyenkor a tolvajok is tudják, hol a tömeg, hol parkolnak sorban az autók, és mely lakások állnak napokig üresen.

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Az Országos Rendőr-főkapitányság tavaly október végén is arra hívta fel a figyelmet, hogy a síroknál őrizetlenül hagyott táskák és a temetők előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyak a leggyakoribb célpontok. A kár pedig sokszor kétszer fáj: egyszer a lopáskor, másodszor akkor, amikor kiderül, hogy a biztosítás erre nem terjed ki.

Nem csak ünnepkor: tavaly is sorra fosztották ki a temetőlátogatókat és a sírokat

Az elmúlt egy év esetei is jól mutatják, hogy a temetői bűncselekmények nem korlátozódnak mindenszentekre, az ünnep körüli tömeg viszont megsokszorozza az alkalmat. Az alábbi ügyekből az is kiderül, mennyire változatos, mit visznek el a tolvajok, és kiket néznek ki maguknak.

  • Egerben idős nőket fosztott ki egy frissen szabadult férfi. A Heves Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2025 áprilisában egy 78 éves asszony földre letett táskáját kapta fel egy egri temetőben. A táskában több mint 400 ezer forint készpénz, telefon, iratok és bankkártya volt. Egy hónappal később ugyanott egy 74 éves nő táskáját tépte ki a kezéből, aki elesett és súlyosan megsérült. Az ügyészség különös visszaesőként tíz év szabadságvesztést indítványozott.
  • Hevesben a sírokról tört vázák a MÉH-telepen kötöttek ki. Egerben és más Heves vármegyei temetőkben letört alumínium- és márványvázákból legalább egy mázsát foglaltak le egy egri MÉH-telepen, és két gyanúsítottat fogtak el. A zsákmányért állítólag mindössze 25 ezer forintot kaptak. A hozzátartozóknak egy ilyen eset több százezer forintos pótlást is jelenthet.
  • Budapesten a virágdísz-lopások miatt zárták le a temetők oldalkapuit. A Budapesti Közművek 2025 júliusában 11 fővárosi köztemető mellékbejáratait zárta le. A BKM Temetkezési Divíziójának vezetője az intézkedést a sírrongálásokról, a virágdíszek eltulajdonításáról és az illegális hulladéklerakásról szóló lakossági bejelentésekkel indokolta.
  • Dabason egyetlen hajnalon 50 sírdíszt gyűjtött össze egy férfi. Szeptember végén egy 57 éves férfi három dabasi temetőből vitt el összesen 50 művirágcsokrot, mintegy 150 ezer forint értékben. A rendőrség közlése szerint eredetileg a piacon akart művirágot venni, de inkább megállt a temetőknél. Egy szemfüles járókelő értesítette a rendőröket, akik az utolsó helyszínen elfogták.

Feltört autó a temetői parkolóban: az ablakot fizetheti a casco, a táskát jellemzően nem

A temetők melletti parkolók ilyenkor zsúfoltak, az autók órákig állnak felügyelet nélkül, a gazdáik pedig jellemzően virággal, mécsessel a kezükben sietnek be. A tolvajnak elég egy ülésen hagyott táska vagy egy kesztyűtartóba dugott pénztárca.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) a saját autóban keletkezett kárt egyáltalán nem fizeti, ez csak a casco feladata. Teljes körű cascónál az üvegtörés jellemzően alapfedezet, idegen személy rongálása esetén is. A biztosítási szakportálok szerint azonban a legtöbb casco az autóban hagyott értéktárgyakat nem téríti meg feltörés esetén, a táskára, telefonra, iratokra külön poggyász- vagy értéktárgy-fedezet kell.

Van egy kevésbé ismert csapda is: ha az ablakot nyitva hagyták, vagy az érték jól látható helyen volt, a biztosító a teljes kifizetést is vitathatja, egyes esetekben még az üvegcserét is. A lakásbiztosítás az autóban hagyott tárgyakra jellemzően nem nyújt fedezetet, ezt is érdemes a saját kötvényben ellenőrizni.

Kikapott táska, eltűnt telefon a sír mellől: lopás és rablás között nagy a különbség

A temetőben a legtöbben leteszik a táskát, amíg rendezik a sírt, gyertyát gyújtanak vagy a locsolókannáért mennek. Ilyenkor a tolvajnak egy pillanat is elég. Biztosítási szempontból viszont nem mindegy, mi történt pontosan.

  • Rablásról akkor beszélünk, ha a tolvaj erőszakkal vagy fenyegetéssel szerzi meg a tárgyat, például kitépi a táskát valaki kezéből, ahogy az egri esetben történt.
  • Lopás az, ha észrevétlenül viszi el, például a földre letett vagy a padon felejtett táskát.

Sok lakásbiztosítás kiterjed a lakáson kívül elszenvedett rablásra is, a limitek és feltételek azonban szerződésenként nagyon eltérnek, és egyes régebbi konstrukciókban ez csak jelképes összeg. Az észrevétlen lopásra, zsebtolvajlásra a lakásbiztosítások jellemzően nem nyújtanak fedezetet.

Ha bankkártya is volt a táskában, a legfontosabb a gyors letiltás. A pénzforgalmi törvény szerint a letiltás előtti jogosulatlan tranzakciók kárából a kártyabirtokos csak korlátozott összegig felel, a letiltás után pedig főszabály szerint a bank viseli a kockázatot. Súlyos gondatlanság esetén, például ha a PIN-kódot a kártya mellett tartották, ez a védelem elveszhet.

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Ellopott váza, megrongált sírkő: csak külön kiegészítővel van fedezet

A sírról ellopott váza, a leszedett bronzbetűk vagy a megrongált síremlék kárát az alap lakásbiztosítás nem fedezi, hiszen az a lakásra és az otthoni ingóságokra szól. Több biztosító azonban kiegészítő fedezetként kínál úgynevezett kegyeleti vagy síremlék-biztosítást. Ezek a kiegészítők jellemzően a síremlék rongálására, lopására és elemi kárára (vihar, jég, ráeső fa) terjednek ki, egy szerződésben rögzített limitig. A feltételek közt gyakran szerepel:

  • rendőrségi feljelentés vagy annak igazolása lopás és rongálás esetén,
  • a temető fenntartójának igazolása a sírhelyről,
  • a rokoni kapcsolat igazolása az eltemetett személlyel,
  • egyes biztosítóknál több hónapos várakozási idő a megkötéstől,
  • önrész és évente korlátozott számú kárbejelentés.

Aki most, mindenszentek előtt köti meg ezt a fedezetet, a várakozási idő miatt könnyen lehet, hogy egy azonnali kárra még nem kap térítést. A kiegészítő éves díja jellemzően alacsony.

Üres lakás a hétvégén: ezek nélkül a biztosító nem fizet a betörés után

Sokan vidékre utaznak a családi sírokhoz, és egy-két napig üresen áll a lakás vagy a ház. A betörők ezt jól tudják, főleg ha a közösségi médiában valaki valós időben posztolja, hogy éppen a nagyszülők sírjánál van.

A lakásbiztosítások a betöréses lopást jellemzően csak akkor térítik, ha a behatolásnak egyértelmű nyoma van: feszegetés, betört ablak, roncsolt zár. Ha a tolvaj egy nyitva hagyott ablakon vagy be nem zárt ajtón jutott be, az besurranásos lopásnak minősül, amelyre sok szerződés csak alacsony limittel vagy egyáltalán nem fizet.

Számít a zár minősége is. Sok szerződés a magasabb értékű ingóságok térítését MABISZ-minősítésű zárakhoz, biztonsági ajtóhoz vagy riasztóhoz köti. Néhány biztosító azt is szabályozza, meddig állhat lakatlanul az ingatlan bejelentés nélkül. Egy hosszú hétvége általában nem éri el ezt a határt, de egy hosszabb utazás már elérheti.

Ha megtörtént a baj: ezt kell azonnal megtenni

  • Rendőrségi bejelentés a 112-n vagy a helyi kapitányságon. A legtöbb biztosító ennek igazolásához köti a lopás- és rongáláskár rendezését.
  • Bankkártya letiltása azonnal, a bank telefonos ügyfélszolgálatán vagy az appban.
  • Dokumentálás: fotó a feltört autóról, a megrongált sírról, a lakás behatolási nyomairól, lista az eltűnt tárgyakról, lehetőség szerint számlákkal.
  • Kárbejelentés a biztosítónál a szerződésben rögzített határidőn belül.
  • Iratpótlás: az ellopott személyi igazolvány, jogosítvány és forgalmi engedély pótlásáról a kormányablakban lehet intézkedni.

A rendőrség tanácsai mindenszentekre

  • Az autóban ne maradjon táska, telefon, irat, még üres táska se: a tolvaj csak a feltörés után látja, hogy nincs benne semmi.
  • Lehetőleg kivilágított, forgalmas helyen parkoljanak, és ellenőrizzék, hogy az autó valóban bezáródott.
  • A temetőben a táska ne kerüljön a földre vagy a padra, legyen testközelben, zárva.
  • Csak annyi készpénzt vigyenek, amennyi a virágra, mécsesre kell.
  • Az idős hozzátartozók ne egyedül menjenek, és ne fogadjanak el segítséget idegenektől.
  • Az elutazást ne posztolják valós időben, a postaládát ürítse ki egy szomszéd.

 
Címlapkép: Getty Images
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