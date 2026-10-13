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Elfogadta a Parlament: csökkentik a jövedéki adót, rengeteg magyarnak lesz olcsóbb a tankolás

Pénzcentrum
2026. október 13. 16:08

Elfogadta a parlament azt a törvénymódosítást, amelynek alapján év végéig literenként 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót igényelhetnek vissza a kereskedelmi gázolaj után az arra jogosult fuvarozók. A kormány az intézkedéssel az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó többletterheket kívánja enyhíteni.

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A módosítást kivételes eljárásban tárgyalták, a javaslatot Kármán András pénzügyminiszter nyújtotta be. Az új szabály a hatálybalépés napjától december 31-ig kiállított, kereskedelmi gázolaj beszerzését igazoló bizonylatokra vonatkozik.

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A lehetőség elsősorban a legalább 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművekkel dolgozó fuvarozókat, valamint a személyszállítást végző autóbuszos vállalkozásokat érinti.

Az adó-visszaigénylés feltétele, hogy a kereskedelmi gázolajat üzemanyagkártyával vásárolják meg, vagy a vállalkozás telephelyén tankolják. A visszatérítést a számla és a kapcsolódó bevallás alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál lehet érvényesíteni.

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A törvénymódosítás nem közvetlenül a kutakon fizetendő dízelárat csökkenti, hanem a jogosult vállalkozások terheit mérsékli az adó-visszatérítés növelésével. A pontos visszaigényelhető összeget a NAV teszi közzé a törvény kihirdetését követően.

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Borsós Gabriella, a kormánypárt képviselője felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövedékiadó-visszaigénylés folyamata a fuvarozók számára már ismert. A NAV a számlák és a kapcsolódó bevallások alapján téríti vissza az adót, az új szabály pedig ezt a visszaigényelhető összeget emeli meg átmenetileg. A kedvezmény december 31-ig érvényes, így az év hátralévő részében enyhítheti a jogosult fuvarozók magasabb üzemanyagköltségeit.
Címlapkép: Getty Images
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