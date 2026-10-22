Ledobta a retro-bombát a Lidl, nem mindennapi akció élesedik: hamar kifogyhat a készlet, érdemes betárazni a gyerekkori kedvencekből

Újra előkerülnek a régi idők kedvencei: a Lidl október 22-től több olyan terméket kínál akciós újságában, amelyek sokak számára a gyerekkor ízeit idézhetik fel. A retró hangulatú kínálatban Kojak nyalóka, Gumi Cumi, Pom Pom zizi, Mese csokis sajt és téli fagyi is szerepel, ráadásul több édesség már néhány száz forintért a kosárba kerülhet.

A Lidl ezúttal kifejezetten a nosztalgiára épít: az akciós újság szerint a választékban olyan termékek sorakoznak, amelyek sokaknak a gyerekkori nassolások és a régi iskolai büfék emlékét idézhetik fel.

Az édességek közül a Kojak nyalóka mindössze 79 forintba kerül, a Gumi Cumi ára 99 forint. A Szerencsi Pom Pom zizi 349 forintért kapható, míg a Sweet Manufacture csokoládés kockákért 1199 forintot kell fizetni. A kókuszkocka 399 forintba kerül, ugyanennyiért lehet megvásárolni a Mese csokis sajtot is. A retró kínálatból a téli fagyi sem marad ki: a 34 grammos édesség ára 199 forint.

A klasszikus ízek kedvelői más termékekre is lecsaphatnak. A 250 grammos Maci gyerekkávé 899 forintba, a 250 grammos Maribel virágméz macis kiszerelésben 799 forintba kerül. A Kockás túrós desszert ötdarabos csomagját 949 forintért kínálja a Lidl, a 450 milliliteres kakaós vagy karamellás tej pedig 299 forintért kerül a polcokra.

A nosztalgikus választék mellett további édességek is feltűnnek az akciós újságban: a 70 grammos Piros mogyorós tejcsokoládé 549 forintért, a 200 grammos Cavendish & Harvey cukorka 999 forintért vásárolható meg. Az ajánlatok október 22-től, csütörtöktől érhetők el, a termékek a készlet erejéig vásárolhatók meg.