A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne adják kedvencüknek.
Ledobta a retro-bombát a Lidl, nem mindennapi akció élesedik: hamar kifogyhat a készlet, érdemes betárazni a gyerekkori kedvencekből
Újra előkerülnek a régi idők kedvencei: a Lidl október 22-től több olyan terméket kínál akciós újságában, amelyek sokak számára a gyerekkor ízeit idézhetik fel. A retró hangulatú kínálatban Kojak nyalóka, Gumi Cumi, Pom Pom zizi, Mese csokis sajt és téli fagyi is szerepel, ráadásul több édesség már néhány száz forintért a kosárba kerülhet.
A Lidl ezúttal kifejezetten a nosztalgiára épít: az akciós újság szerint a választékban olyan termékek sorakoznak, amelyek sokaknak a gyerekkori nassolások és a régi iskolai büfék emlékét idézhetik fel.
Az édességek közül a Kojak nyalóka mindössze 79 forintba kerül, a Gumi Cumi ára 99 forint. A Szerencsi Pom Pom zizi 349 forintért kapható, míg a Sweet Manufacture csokoládés kockákért 1199 forintot kell fizetni. A kókuszkocka 399 forintba kerül, ugyanennyiért lehet megvásárolni a Mese csokis sajtot is. A retró kínálatból a téli fagyi sem marad ki: a 34 grammos édesség ára 199 forint.
A klasszikus ízek kedvelői más termékekre is lecsaphatnak. A 250 grammos Maci gyerekkávé 899 forintba, a 250 grammos Maribel virágméz macis kiszerelésben 799 forintba kerül. A Kockás túrós desszert ötdarabos csomagját 949 forintért kínálja a Lidl, a 450 milliliteres kakaós vagy karamellás tej pedig 299 forintért kerül a polcokra.
A nosztalgikus választék mellett további édességek is feltűnnek az akciós újságban: a 70 grammos Piros mogyorós tejcsokoládé 549 forintért, a 200 grammos Cavendish & Harvey cukorka 999 forintért vásárolható meg. Az ajánlatok október 22-től, csütörtöktől érhetők el, a termékek a készlet erejéig vásárolhatók meg.
Minden évben megfogadjuk, hogy idén nem költekezünk túl karácsonykor, mégis előfordul, hogy december 23-án kapkodva vásároljuk a túlárazott ajándékokat.
A Vintedre is begyűrűztek a francia zavargások: így lépnek fel a lopott árukkal kereskedőkkel szemben
Eltávolította a felületéről a franciaországi zavargások során kifosztott üzletekből származó árukra vonatkozó hirdetéseket a Vinted.
A Dining Guide Top100 Étteremkalauza 2026-ban is rangsorolta Magyarország legjobb pizzériáit:
Egyre több autós csinálja a Penny, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd az illetékeseknek
Nem minden áruházi parkolóban lehet korlátlan ideig ingyen várakozni, és még ugyanazon boltlánc üzleteinél is eltérhetnek a feltételek.
A hatósági csalamádé-ellenőrzések során több hiányosságra is fény derült, elsősorban az összetevők arányában, a jelölés és az allergénkezelés területén.
Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség: Aki tudja, rövidesen eladhatja a boltjait egy nagy külföldi láncnak
Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a 2027-es költségvetésben belengetett különadó-emelés kevésbé fáj, mert az árréesstopot kivezetik.
Költségvetés 2027: nem teljesen elégedettek a magyar boltok, ezt várják az árrésstop kivezetésén felül
Az Országos Kereskedelmi Szövetség üdvözli az árrésstop kivezetését, mert a döntéssel a magyar vásárlók és a hazai élelmiszer-gazdaság is jól jár.
Súlyos fulladásveszély miatt visszahívtak egy Temun árult bébi játszószőnyeget és labdamedencét.
Őrület, ami kiderült a betétdíjas rendszerről: ezeken a helyeken háromszoros árat fizetnek a visszaváltott palackokért
Az európai üvegvisszaváltó rendszerek jelentősen eltérnek egymástól: a magyar megoldással szemben sok helyen a csomagolás mérete és anyaga is meghatározza a visszakapott pénzt.
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: mindenki jogosult, akinek elromlik a mosogépe, kazánja, telefonja?
Egy elromlott mosógép, telefon vagy háztartási gép javítása ma sokszor majdnem annyiba kerül, mint egy új készülék, ezért a fogyasztók gyakran inkább a cserét választják.
Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
Amikor egy régóta használt tárgy elromlik, a tulajdonosnak érdemes mérlegelnie, hogy megéri-e még pénzt költenie rá.
Fontos hírt kaptak a Telekom-ügyfelei: változik a számlák befizetése, ezeknek az ügyfeleknek csak pár napjuk maradt
Október 31-én véget ér a Magyar Telekom és a Díjnet együttműködése, innentől tehát a Díjneten nem lehet számlákat befizetni.
Óriási akciót robbantott a Pepco október közepén: ennek rengeteg családanya örülni fog, ezeket keresi most mindenki
Női télikabátokkal, bokacsizmákkal és meleg kiegészítőkkel, valamint a gyerekeknek Mancs őrjáratos darabokkal készül október 15-től a Pepco.
Romló terméskilátások, emelkedő világpiaci árak és korábbi jelzik, hogy egyre feszültebbé válik a cukorpiac.
Helyreigazító közlemény az „Ennyi volt, bezárja magyar üzleteit a népszerű ruhamárka: ne keresd, ez lesz helyette” címmel megjelent cükkünk kapcsán.
3 Parkside barkácsgép, ami nélkül nem érdemes nekimenni az őszi kerti munkáknak: most hétvégén indul az akció
Két akkumulátoros vágóeszköz és egy elektromos lombszívó is bekerült a Lidl szombaton induló ajánlatai közé.
Csúnyán lehúzta Rácz Jenő mekis luxushamburgerét a magyar gasztroinfluenszer: “Ezt a hamburgert soha ne vegyétek meg”
Nem győzte meg Erdődi Pétert a McDonald’s Rácz Jenő nevével kínált új hamburgere.
Gasztronómiai szakújságírók nemrég összevetették a McDonald’s és a Burger King húspogácsáját. Arra jutottak, hogy...
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.