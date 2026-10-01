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Vége a fojtogató szabálynak? Elképesztő változás jöhet a magyar boltokban, visszatérhetnek a gigászi akciók

Pénzcentrum
2026. október 1. 21:29

Egy elemzés szerint most van az ideális időpont az árrésstop kivezetésére, mivel a  jelenlegi alacsony infláció a csökkenő élelmiszerárakkal, az erős forint árfolyam, illetve az MNB hosszú távú inflációs céljának csökkentése megteremtették a kivezetés ideális gazdasági környezetét. A teljes kiskereskedelmi forgalom közel egyharmadát érintő piacellenes intézkedés 18 hónapja torzítja a piacot (a korábbi árszabályozásokkal együtt több, mint 4 éve), ráadásul az EU-s joggal sem egyeztethető össze.

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A korábban széles körben elterjedt lakossági élelmiszerakciók - amelyek gyakran igazi versenyhelyzetet teremtettek a hazai kiskereskedelmi láncok között - eltűntek az elmúlt években. Mindeközben a kereskedelmi láncok többszáz milliárd forint nagyságrendű veszteséget voltak kénytelenek elszenvedni.

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Az élelmiszerek esetén 10 százalékos kiskereskedelmi árrés mélyen elmarad a szupermarketek 30 százalék körüli költségszintjétől. Emiatt egyre több üzlet hajt végre létszámleépítést vagy rövidíti nyitvatartási idejét, ami természetesen negatívan érinti az üzletmenetet. Dr. Csorbai Hajnalka, a Joint Venture Szövetség elnöke szerint, már a szabályozás bevezetésekor szakmailag hibás volt az indoklás, ugyanis az akkoriban jelentősen megemelkedett árak nem a kereskedelmi árrés, hanem jellemzően pl. az alapanyagárak miatt emelkedtek - áll a szövetség közleményében. 

Az intézkedés kifejezetten hátrányosan érintette a hazai beszállítókat és ezen keresztül a hazai agrárium egészét is. A kereskedők ugyanis a veszteségminimalizálás érdekében esetenként rákényszerültek az import árelőny kihasználására.

Az árrésstop fenntartása a hazai gazdaság jelenleg alacsony beruházási környezetében tovább rontja a beruházási hajlandóságot, ugyanis a magyar beszállítók nem tudnak olyan hasznot elérni, ami lehetővé tenné a beruházáshoz szükséges profit megteremtését. Kivezetésével ugyanakkor újra megjelenhetnek a piaci igényekhez illeszkedő akciós termékek, amelyek fokozzák a vásárlói keresletet, ezzel növelik a kiskereskedelmi forgalmat – növelve az állami bevételeket is. Maga a szabályozás egyébként a hatályán kívül eső kisebb üzletekre is negatív hatással volt, ugyanis kisebb volumenük miatt az alapból magasabb beszerzési árak és a magasabb fajlagos költségek miatt nem tudtak vásárlóiknak versenyképes árú termékeket kínálni.

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A JVSZ elnöke hangsúlyozta, mivel az árrésstop kedvező hatását a vásárlók már nem igazán érzékelik, az infláció (azon belül az élelmiszerinfláció) kifejezetten alacsony és a forint jelenlegi árfolyama is erős, ezek együtt kedvező környezetet teremtettek az árrésstop kivezetéséhez - hozzáteszi: „Az MNB hosszútávú inflációs céljának csökkentése különösen indokolttá teszi, hogy a hazai gazdaságban levő mesterséges inflációs feszültségek mielőbb kivezetésre kerüljenek. Az árrésstop kivezetése ennek első logikus lépése.”  

 
Címlapkép: Getty Images
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