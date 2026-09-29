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Néhány friss energiaital egy szüreti palatáblán, szelektív fókusz, közeli felvétel
Vásárlás

Nagy dobás a Red Bulltól: olyan újdonsággal rukkoltak elő, amivel még biztos nem találkoztál a polcokon

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 18:43

A Red Bull egy új, limitált téli kiadású energiaitallal bővítette szezonális kínálatát. A Pistachio & Berries elnevezésű ízváltozat szeptember 28-tól érhető el az Egyesült Királyság üzleteiben, írja a Grocery Gazette.

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Az újdonság a pisztáciás ízvilágot ötvözi a bogyós gyümölcsök utóízével, és cukros, valamint cukormentes változatban egyaránt elérhető. A márka külön kiemelte, hogy az ital a neve ellenére nem tartalmaz dióféléket.

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A termék 250 és 473 milliliteres kiszerelésben vásárolható meg. A 473 milliliteres kiszerelés már szeptember 18-án megjelent a Tesco polcain. A Red Bull közlése szerint a bevezetéssel a pisztáciás ízek iránti növekvő fogyasztói keresletre reagálnak. A márka által megrendelt kutatás alapján a megkérdezett 22 és 44 év közötti energiaital-fogyasztók több mint kétharmada nyitott lenne egy pisztáciaízesítésű termék kipróbálására.

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A vállalat hangsúlyozta, hogy az ízesített energiaitalok továbbra is a kategória kulcsfontosságú növekedési hajtóerejét jelentik, mivel a vásárlók folyamatosan keresik az új ízeket és a szezonális variációkat.

A piaci bevezetést a Red Bull országos "In for the WINter" elnevezésű marketingkampánya támogatja, amely többek közt interaktív weboldalt és a társasági összejövetelekre és játékestekre fókuszáló helyszíni promóciókat foglal magában. A Pistachio & Berries az idei Citrus Zest nyári kiadást és a tavalyi Fuji Apple and Ginger téli kiadást követi a szezonális termékpalettán.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Peekaboo
1 órája
Tökmindegy milyen ízű, az egyetlen lényege a koffein nevű pszichoaktív, addiktív stimuláns drog. Ha az nem lenne benne, a kutya se venné meg ezeket a műanyagízű löttyöket.
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