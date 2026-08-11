Nagyon vigyázz, mit veszel be bulizás után: kiderült az igazság a másnaposság elleni csodaszerekről

Egy kapszula lefekvés előtt, egy tapasz a karra vagy egy vitaminshot ébredés után – valóban létezik egyszerű megoldás a másnaposságra? Teszi fel a kérdést a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság friss közleményében.

Kezdődik a Sziget Fesztivál, és vele együtt ismét előtérbe kerülnek azok a hirdetések is, amelyek egyszerű megoldást ígérnek egy átbulizott éjszaka negatív következményeire. Az interneten néhány kattintással rendelhetünk másnaposság elleni kapszulákat, italporokat, vitaminshotokat vagy akár tapaszokat, amelyek a reklámok szerint segítenek megelőzni vagy enyhíteni egy görbe éjszaka másnapjának kellemetlen emlékeit.

Jól hangzó ígéret, de vajon valóban működnek ezek a készítmények? Mit mondanak a tudományos bizonyítékok, és egyáltalán megengedik-e az uniós élelmiszerjogi szabályok az ilyen ígéreteket?

A másnaposság elleni termékek kínálatának nagysága jól mutatja, hogy mennyire sokan kereshetnek gyors megoldást egy átbulizott éjszaka után. A probléma azonban nem feltétlenül ezen készítmények összetételében rejlik, hanem az, hogy milyen hatást tulajdonítanak nekik a reklámok.

Mi történik valójában a szervezetben egy átmulatott éjszaka után?

A másnaposság nem egyszerűen a folyadékhiány következménye. Az alkohol fogyasztása összetett módon befolyásolja a szervezet működését. Az alkohol lebontása során keletkező acetaldehid – amely az alkohol egyik köztes bomlásterméke – hozzájárulhat a kellemetlen tünetekhez. Emellett az alkohol fokozza a folyadékvesztést, ronthatja az alvás minőségét, befolyásolhatja a vércukorszintet, valamint gyulladásos folyamatokat is kiválthat. A fejfájás, a fáradtság, a hányinger, a koncentrációs nehézség vagy az általános rossz közérzet tehát több tényező együttes eredménye.

Éppen ezért nincs egyetlen összetevő sem, amely egyszerűen inaktiválná a másnaposságot. A vitamin és ásványi anyagkomplexek vagy növényi kivonatok legfeljebb bizonyos részfolyamatokra lehetnek hatással, de nem képesek eltüntetni az alkohol szervezetre gyakorolt teljes hatását.

EZ IS ÉRDEKELHET Tovább dagad a DJ Otis drogbotrány: megszólaltak a Sziget szervezői A szombat esti, Sziget-bemelegítő DJ Oti-koncertet követően többen is arról számoltak be, hogy kábítószert csempésztek az italukba.

Mit ígérnek a másnaposság elleni készítmények?

A piacon számos olyan termék található, amely a másnaposság megelőzését vagy enyhítését sugallja. Ezek lehetnek étrend-kiegészítők, por formájú italok, koncentrált "shotok", kapszulák vagy különböző, bőrre ragasztandó tapaszok.

A reklámokban gyakran találkozhatunk olyan ígéretekkel, mint a „gyors regeneráció", „támogatja a májat", „segít a másnapos tünetek esetén", „helyreállítja a szervezet egyensúlyát", vagy „másnap is formában tart". Ezek az állítások azonban nem csupán egyszerű marketingeszközként értékelendők.

Az élelmiszerekre és étrend-kiegészítőkre vonatkozó uniós szabályozás szigorúan meghatározza, milyen egészségre vonatkozó állítások használhatók jogszerűen a termékkel kapcsolatos tájékoztatásban. Egy élelmiszer nem keltheti azt a benyomást, hogy betegséget előz meg, kezel vagy gyógyít. A másnaposság elleni ígéretek pedig jogi szempontból éppen ezért különösen érzékeny területet jelentenek.

Vitaminok, ásványi anyagok és növényi kivonatok – mit tudnak valójában?

A másnaposság elleni termékekben gyakran találunk olyan összetevőket, amelyek önmagukban valóban fontos szerepet töltenek be a szervezet működésében. Ez azonban nem jelenti azt, hogy képesek a másnaposság megszüntetésére.

B-vitaminok

A B-vitaminok (például: B6, B12, biotin) részt vesznek a normál energiatermelő anyagcserében, ezért gyakori összetevői az ilyen készítményeknek, ugyanakkor nincs tudományos bizonyíték arra, hogy pótlásuk egy egészséges embernél felgyorsítaná az alkohol lebontását vagy megszüntetné a másnaposságot.

Magnézium és elektrolitok

A megfelelő folyadékbevitel hozzájárulhat a hidratáció fenntartásához, az elektrolitokat tartalmazó italok pedig segíthetik a folyadék- és elektrolitbevitel pótlását, ez azonban nem jelenti azt, hogy semlegesítik az alkoholt vagy megszüntetik annak hatásait.

Gyömbér

A gyömbért hagyományosan és széles körben alkalmazzák emésztőrendszeri panaszokkal összefüggésben, ez azonban önmagában nem bizonyítja, hogy a gyömbért tartalmazó készítmények a másnaposságot kezelik vagy annak valamennyi tünetét enyhítik.

Máriatövis és egyéb „májvédő" hatású összetevők

A máj támogatására hivatkozó állítások gyakori elemei ezeknek a termékeknek, mivel a máj kulcsszerepet játszik az alkohol lebontásában. Az azonban nem igazolt, hogy a máriatövis vagy más, élelmiszerekben alkalmazott összetevő a másnaposság megelőzésére vagy kezelésére alkalmas, illetve érdemben felgyorsítja az alkohol lebontását.

NAC (N-acetil-L-cisztein), DHM (dihidromiricetin) és egyéb különleges összetevők

Egyes újabb készítmények olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek hatásmechanizmusát laboratóriumi, állatkísérletes vagy előzetes humán vizsgálatokban is kutatták. Az ilyen eredmények azonban önmagukban nem bizonyítják, hogy az adott összetevő a másnaposság megelőzésére vagy kezelésére alkalmas. Az ígéretes előzetes eredményeket nem szabad összetéveszteni a bizonyított hatásossággal.

A tapasz ígérete – valóban bejutnak a hatóanyagok a szervezetbe?

Az utóbbi években egyre népszerűbbek a különböző „hangover patch" (másnaposság elleni tapasz) típusú termékek, amelyek vitaminok, növényi kivonatok vagy más hatóanyagok bőrön át történő felszívódását ígérik. A bőrön keresztüli gyógyszerbevitel valóban létező technológia – például bizonyos fájdalomcsillapító, hormonális vagy nikotintapaszok esetében. Ezek azonban speciálisan fejlesztett, ellenőrzött gyógyszertechnológiai megoldások. Egy vitaminokat vagy növényi kivonatokat tartalmazó tapasz esetében önmagában a termék létezése nem bizonyítja, hogy az összetevők megfelelő mennyiségben felszívódnak és érdemi hatást fejtenek ki.

Másképpen fogalmazva, attól, hogy valamit a bőrünkre helyezünk, még nem biztos, hogy az eljut oda, ahol hatnia kellene.

Német bírósági precedens: a másnaposság nem reklámfogás

A másnaposság elleni termékek jogi megítélése kapcsán fontos mérföldkő volt egy német bírósági döntés, amely egy ilyen készítmény reklámjaiban szereplő egészségre vonatkozó állításokat vizsgálta. A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a másnaposság nem pusztán kellemetlen közérzet, hanem az alkohol fogyasztását követően kialakuló, a szervezet normál működésének átmeneti zavarával járó állapot, amely a jogi értelmezés szerint betegségnek minősülhet. Ennek következtében egy élelmiszerként forgalmazott termék nem tehet olyan állítást, amely szerint ezt az állapotot megelőzi, kezeli vagy enyhíti.

A döntés jól példázza az uniós élelmiszerjog egyik alapelvét: egy élelmiszer nem tulajdoníthat magának gyógyhatást vagy betegség megelőzésére, kezelésére irányuló hatást.

Ébren bármi áron?

A fesztiváli éjszakákon sokan többféle „segítséget” is bevetnek, hogy tovább bírják a tempót, a túlélő csomagba az alkohol mellé kávé, energiaital vagy koffeintartalmú energiatasak is kerülhet. Ezek a termékek becsaphatják ugyan a szervezetet, a koffeintartalmuk fokozhatja az éberségérzetet, de nem józanít ki, nem gyorsítja az alkohol lebontását, és nem csökkenti annak a reakcióidőre, a koordinációra vagy a döntési képességre gyakorolt hatását. Vagyis a fáradtságérzet háttérbe szorulhat, miközben az alkohol szervezetre gyakorolt hatása változatlanul fennáll. A kevés alvás, a nagy meleg, az intenzív mozgás és a nem megfelelő folyadékbevitel pedig tovább növelheti a szervezet terhelését, ami fokozhatja a kiszáradás, a kimerültség és a másnapi rosszullét kockázatát.

Mit tehetünk egy fesztivál után?

A tudomány jelenlegi állása szerint nincs olyan kapszula, italpor vagy tapasz, amely lehetővé tenné, hogy következmények nélkül fogyasszunk alkoholt. A legjobb stratégia továbbra is a mértékletesség és megelőzés. Alkoholtartalmú italokat fogyasszunk mértékkel, igyunk elegendő vizet, ne üres gyomorra igyunk, válasszunk megbízható forrásból származó italokat és adjunk elegendő időt a szervezetnek a regenerálódásra.

A másnaposság elleni készítmények iránti érdeklődés érthető, mindenki szeretné, ha egy hosszú éjszaka után gyorsan visszatérhetne a megszokott ritmushoz, a szervezetet érő terhelést ugyanakkor egyetlen kapszula vagy tapasz nem képes eltüntetni.