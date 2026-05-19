Kilátás Sibenik városára a Barone erődből kék égbolt mellett Sibenikben, Horvátországban.
Utazás

Keményen lecsapnak az utcán iszogatókra: szigorú szabályokat jelentett be a népszerű üdülőhely polgármestere

Pénzcentrum
2026. május 19. 08:03

Split polgármestere, Tomislav Šuta több intézkedést is bejelentett az éjszakai alkoholárusítás szabályozására, a közbiztonság javítására és a fiatalok mentális egészségének védelmére - tudósított a Croatia Week.

Šuta szombaton a városházaként működő Banovina palotában tartott sajtótájékoztatón ismertette a terveket, Matea Dorčić és Ivo Bilić alpolgármesterek társaságában. Elmondta, hogy a horvát parlament jövő héten tárgyalja a kereskedelmi törvény módosítását. Ennek vitájában a polgármester személyesen is fel kíván szólalni a javaslatok támogatása érdekében  - tudósított a Croatia Week.

Az intézkedéscsomag legfontosabb eleme az alkohol este 9 és reggel 6 óra közötti bolti árusításának betiltása. A tervezett jogszabályi keretek között a helyi önkormányzatok saját hatáskörben is hozhatnának rendeleteket. Split városa már dolgozik a saját tervezetén, amelyet hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátanak. Ennek során kiemelt figyelmet fordítanak a belvárosi alkoholértékesítés korlátozására.

A polgármester emellett bejelentette, hogy kezdeményezik az energiaitalok kiskorúak számára történő értékesítésének tilalmát is. Ezt a lépést a fiatalok mentális egészségének védelmét célzó, átfogóbb törekvések részeként mutatta be. Kiemelte, hogy a horvát és a nemzetközi statisztikák egyaránt az alkoholizmus terjedését mutatják, miközben a fiatalok mentális problémái is egyre súlyosabbá válnak.

Šuta hangsúlyozta, hogy a tervezett korlátozások nem érintik a vendéglátóhelyek működését. A cél ugyanis éppen az, hogy a lakosokat és a turistákat a bárok, éttermek és egyéb vendéglátóegységek kulturált látogatására ösztönözzék. Hozzátette, hogy az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak a városban a nemkívánatos jelenetek. Mindennapos problémává vált, hogy a belföldi és külföldi látogatók egyaránt szeszes italokkal a kezükben sétálnak késő éjszaka az utcákon.

A közrend és a közbiztonság javítása érdekében Split városa tervezi az éjszakai ellenőrzések szigorítását is. Ennek megvalósításához szorosabbra fűzik az együttműködést az illetékes hatóságokkal.
