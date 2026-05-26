Két ismert márka termékeinél találtak problémát, a hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy semmiképp se használják el ezeket.
Fény derült a magyar boltok legsötétebb titkára: így gombolnak le sokkal több pénzt a vásárlókról a kasszáknál
A legtöbben azt hiszik, hogy tudatosan vásárolnak, aztán valahogy mégis bekerül a kosárba a drágább müzli, a pénztárnál egy csoki, a gyereknek egy apróság, otthon pedig jön a kérdés: erre tényleg szükség volt? A boltok pontosan tudják, hogyan működik ez. A polcok elrendezésétől a pénztári sorig minden arról szól, hogy a vásárló a tervezettnél egy kicsit többet költsön. És a láncok általában sikerrel járnak. Mutatjuk is, miként.
A nagy kiskereskedelmi láncok évtizedek óta milliárdokat költenek annak kutatására, hogyan késztessék a vásárlókat több termék megvételére. Az eredmény pedig egy meglepően kifinomult eszköztár, ami többek között a polc szemmagasságától a pénztári várakozási időig szinte mindent felhasznál a többletköltés érdekében.
Lentebb két olyan eszközt mutatunk be, amiket nap mint nap mindenki megtapasztal a magyar boltokban, anélkül hogy észrevenné. És a vége a legtöbb esetben az, hogy az ember többet költ, mint tervezte volna.
Minden a polcoknál kezdődik
A boltok polcain a legértékesebb hely nem középen, hanem a vásárló szemmagasságában van. Ezt természetesen minden lánc tudja, ezért ide kerülnek azok a termékek, amelyek többnyire a magasabb haszonkulccsal mennek. Ez tipikusan nem az olcsóbb, saját márkás dolgok, hanem a drágább, prémiumabb kategória, vagy egy olyan márka,
ami mögött komoly beszállító alkuk állhatnak.
Az alsó polcokon, ahol le kell hajolni, általában a valóban olcsóbb termékek várnak, a legfelső polcokon pedig a niche, prémium vagy kevésbé keresett tételek. A logika egyszerű, hiszen a vásárló jellemzően gyorsan akar dönteni, és ami először a szeme elé kerül, azt választja. A legtöbb embernek nincs ideje vagy kedve végigpásztázni a polcot felülről lefelé, így a kényelmes döntés egyúttal a drágább döntés is lesz.
A gyerekek szintjén ráadásul egészen más logika érvényesül. A müzlik, édességek, rajzfilmes figurákkal díszített csomagolások pont olyan magasságban vannak, hogy egy 4-5 éves gyermek azonnal észrevegye őket. Ebből lehetnek aztán komoly szülő-gyerek konfliktusok, amiknek rendre az a vége, hogy a szülő enged, és máris kész a többletköltés.
A sima polcozós trükknél még magasabb szinten helyezkedik el a kombinációs polcozás. Ez azt jelenti, hogy például a tévék mellett találhatunk csipszet, vagy a sörök közé egy kisebb függőleges részen kiaggatnak rágcsálnivalót, mert egyenes út vezet a két termékkategória között a vásárló fejében.
Ugyanez működik akkor is, amikor a borok mellett megjelenik valamilyen sajt, a tészta mellett a szósz, vagy a grillsütők mellett a faszén, az alufólia és a grillfűszer. Ezek persze távolról sem véletlen elrendezések, és a boltok szándékai mellett a beszállítók is kemény extra pénzeket fizethetnek azért, hogy ez így történjen.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
A pénztár az utolsó támadás
Ha a polcoknál még sikerült is fegyelmezettnek maradni, az üzletek pénztárai még adnak egy utolsó esélyt a boltoknak. Ez pedig nem véletlen, hiszen talán ez a rész a láncok leghatékonyabb eladási zónája. Itt jelennek meg ugyanis azok a termékek, amelyeknél a legmagasabb az impulzusvásárlási hajlandóság: csoki, rágó, energiaital, ízesített víz, magazinok, kisebb játékok, zsebkendő, elemek, stb.
És ezek mindegyikében van valami közös:
leginkább az, hogy az áruk alacsony, nem kell hozzájuk tervezés, ráadásul a sorban várakozó embernek pont annyi ideje van, hogy elgondolkozzon rajta, "jó lenne megenni egy csokit" vagy "tényleg, már alig van otthon rágóm..."
Sok helyen látni egyébként a mai napig, hogy az üzletek különböző magazinokat is felvillantanak a pénztáraiknál. Ezeket direkt úgy pakolják ki, hogy minél nagyobb felületen látszódjanak a címlapok gyakorta szenzációhajhász címek, amik pont a sorban álló, unatkozó vásárló figyelmét áhítják, hátha bekerülnek a kosarába.
A gyerekek egyébként itt is fő célpontok, ráadásul kifejezetten számító módon. A pénztári sorban egy szülő átlagosan 3-4 percet vár, ami pontosan elég idő egy óvodáskorú gyereknek, hogy észrevegyen valamit, sírjon vagy könyörögjön. Ez a marketingszakmában régóta jól ismert "pester power" működésének klasszikus iskolapéldája, és a láncok előszeretettel használják is ki.
Igaz, ami igaz, ezek önmagukban nem nagy tételek, de havi szinten már érezhetően megdobhatják egy család élelmiszerköltését. Ez pedig összességében egy igen tetemes összeg, amiért a boltok bolondok lennének nem lehajolni. Sok kicsi, sokra megy alapon.
