Érezhetően átírhatja Észak-Pest ingatlanpiacát az M3-as metró meghosszabbítása.
Óriási bejelentést tett a Lidl: ilyen még nem volt Magyarországon, rengeteg áruházat érint
A Lidl közel 60 milliárd forintos beruházással nyitotta meg Kiskunfélegyházán új logisztikai központját, amely több mint 400 embernek ad munkát, és 70 áruház ellátását segíti.
A Lidl Magyarország közel 60 milliárd forintos beruházással új logisztikai központot nyitott Kiskunfélegyházán. A mintegy 83 ezer négyzetméteres létesítmény a vállalat legnagyobb hazai raktára, amely a tervek szerint 70 magyarországi áruház ellátását segíti majd - közölte a boltlánc.
A közel két év alatt felépült központ már több mint 400 új munkahelyet teremtett a térségben, a vállalat pedig további mintegy 50 dolgozó felvételével számol. A Lidl magyarországi munkavállalóinak száma ezzel 10 500 körülire emelkedett.
Mint kiemelték, a raktár méretét jól mutatja, hogy teljes területén mintegy 36 Lidl-áruház férne el. A központból a tervek szerint naponta körülbelül 4500 raklapnyi áru indulhat útnak, elsősorban a hazai üzletek ellátására.
A létesítményben 194 berakodórámpát alakítottak ki, a hűtött részleg pedig 24 ezer négyzetméteren működik. A hűtőrendszer CO2-hűtőközeget használ, az épület tetején pedig mintegy 9000 négyzetméternyi napelemrendszert helyeztek el. A hűtőházban keletkező hulladékhőt az épület padlófűtésére hasznosítják.
A komplexumhoz mintegy 10 ezer négyzetméteres zöldterület is tartozik. A munkavállalók számára külön szociális blokkot alakítottak ki étkezővel, konyhákkal, öltözőkkel és pihenőhelyiségekkel. A dolgozók egy részének saját buszjáratok segítik a munkába járást, az autóval érkezők számára pedig több mint 300 férőhelyes parkoló készült.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A beruházás munkaerőpiaci hatását jelzi, hogy a 2025 júliusában indított toborzásra csaknem 5800 jelentkezés érkezett. A vállalat közlése szerint az új központban jelenleg több mint 400-an dolgoznak, és további 50 fő felvételét tervezik.
A Lidl Magyarország idén összesen 103 milliárd forintot fordít munkavállalói bérköltségeire. A cég közlése szerint az azonos munkakörökben országosan egységes bérszinteket alkalmaz, emellett magánegészségügyi szolgáltatást, munkába járási támogatást és egyéb béren kívüli juttatásokat is biztosít.
Mindenki brutális drágulástól rettegett az aszály miatt: most jött a nem várt fordulat a magyar boltokban
A rendkívüli meleg és az aszály miatt ismét felerősödtek az élelmiszerárak emelkedésével kapcsolatos félelmek.
Budapest egyre drágább randihelyszín: a Deutsche Bank szerint egy átlagos randikosár már 88 ezer forintba kerül, többe, mint Tokióban vagy Rómában.
Kiderült a magyarok legújabb bevásárlási trükkje: péntek este indul a roham ezekért a slágertermékekért
A friss termékek egyre nagyobb szerepet kapnak az online bevásárlásokban Magyarországon
Több mint 700 bútor és lakberendezési kiegészítő ára csökken tartósan, egyes termékeknél több ezer forintot spórolhatunk.
Gigantikus élelmiszerhamisításra csaptak le: jövőbeli gyártási dátumot is nyomtattak a világmárkák termékeire
Egy illegális indiai gyárban olyan neves élelmiszergyártók termékeinek szavatossági idejét hamisították meg, mint a PepsiCo, a Nestlé, a Coca-Cola és az Unilever.
A fejlesztést a vásárlói szokások átalakulása is indokolta.
Kivezetné a készpénzkifizetést a palackvisszaváltási rendszerből a MOHU.
Őrült ruhaakciót robbantott az Auchan: 90 százalékos leárazás élesedett, van aki több mint 150 ezer forintot spórolt egy vásárláson
Óriási ruhakiárusítást tart az Auchan, rengeteget lehet spórolni.
Forrnak az indulatok: népszerű termékek sorsáról döntött a Lidl, ezt innentől minden vásárlónak meg kell szoknia
Több népszerű termék, köztük a Milka édességei, a Lay's chips-ek, valamint a Lidl és a Penny kínálatában szereplő egyes áruk kiszerelése is csökkent a magyar...
Kiderült a tészta-titok: rengeteg magyar rossz helyen keresi a minőséget, ezért nem mindig a drágább olasz márka a legjobb választás
A jó tészta minőségét nem a márkanév dönti el, hanem elsősorban az alapanyag, a gyártási technológia, a felület és a szárítás módja.
A koronavírus-járvány óta töretlen a kovászos pékáruk népszerűsége, a megnövekedett kereslet miatt azonban egyre gyakrabban találkozhatunk úgynevezett "kamukovásszal" a boltok polcain.
Mostantól 94 új településen, köztük Pápán, Ajkán, Herenden, Zircen, Devecserben és Marcaliban is elérhető az online szupermarket szolgáltatása.
Több mint 10 százalékkal emelkedett hazánk tésztaleves-fogyasztása az elmúlt években.
Egy kattintás, és már meg is vettük? De ki védi a magyar vásárlókat az online trükköktől? Az uniós döntéshozók léptek, hogy megóvják a magyar vásárlókat.
Már nem csak akkor kerül készétel a kosárba, ha nincs idő főzni: egy év alatt közel 50 százalékkal nőtt a forgalom.
Egy év alatt több mint duplájára nőtt a digitális SZÉP-kártyás tranzakciók aránya, a változás a vállalkozásokat is érinti.
Az idei iskolakezdés előtt a családoknak az elektronikai eszközök beszerzése is komolyabb kiadást jelenthet.
Olyan dolog történt a tojás árával, amit régen nem láttunk: nagyot fog nézni mindenki a heti bevásárlásnál
Idén nyárra érezhetően, 80 forint alá csökkent a tojás darabonkénti átlagára a nagyobb hazai üzletláncokban.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.