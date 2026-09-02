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Németország: LIDL szupermarket és logó. A Lidl egy német globális diszkont szupermarketlánc, amely több mint 10 000 üzletet üzemeltet Európa-szerte.
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Óriási bejelentést tett a Lidl: ilyen még nem volt Magyarországon, rengeteg áruházat érint

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 11:07

A Lidl közel 60 milliárd forintos beruházással nyitotta meg Kiskunfélegyházán új logisztikai központját, amely több mint 400 embernek ad munkát, és 70 áruház ellátását segíti.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Lidl Magyarország közel 60 milliárd forintos beruházással új logisztikai központot nyitott Kiskunfélegyházán. A mintegy 83 ezer négyzetméteres létesítmény a vállalat legnagyobb hazai raktára, amely a tervek szerint 70 magyarországi áruház ellátását segíti majd - közölte a boltlánc.

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A közel két év alatt felépült központ már több mint 400 új munkahelyet teremtett a térségben, a vállalat pedig további mintegy 50 dolgozó felvételével számol. A Lidl magyarországi munkavállalóinak száma ezzel 10 500 körülire emelkedett.

Mint kiemelték, a raktár méretét jól mutatja, hogy teljes területén mintegy 36 Lidl-áruház férne el. A központból a tervek szerint naponta körülbelül 4500 raklapnyi áru indulhat útnak, elsősorban a hazai üzletek ellátására.

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A létesítményben 194 berakodórámpát alakítottak ki, a hűtött részleg pedig 24 ezer négyzetméteren működik. A hűtőrendszer CO2-hűtőközeget használ, az épület tetején pedig mintegy 9000 négyzetméternyi napelemrendszert helyeztek el. A hűtőházban keletkező hulladékhőt az épület padlófűtésére hasznosítják.

A komplexumhoz mintegy 10 ezer négyzetméteres zöldterület is tartozik. A munkavállalók számára külön szociális blokkot alakítottak ki étkezővel, konyhákkal, öltözőkkel és pihenőhelyiségekkel. A dolgozók egy részének saját buszjáratok segítik a munkába járást, az autóval érkezők számára pedig több mint 300 férőhelyes parkoló készült.

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A beruházás munkaerőpiaci hatását jelzi, hogy a 2025 júliusában indított toborzásra csaknem 5800 jelentkezés érkezett. A vállalat közlése szerint az új központban jelenleg több mint 400-an dolgoznak, és további 50 fő felvételét tervezik.

A Lidl Magyarország idén összesen 103 milliárd forintot fordít munkavállalói bérköltségeire. A cég közlése szerint az azonos munkakörökben országosan egységes bérszinteket alkalmaz, emellett magánegészségügyi szolgáltatást, munkába járási támogatást és egyéb béren kívüli juttatásokat is biztosít.
Címlapkép: Getty Images
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