Forrnak az indulatok: népszerű termékek sorsáról döntött a Lidl, ezt innentől minden vásárlónak meg kell szoknia

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Több népszerű termék, köztük a Milka édességei, a Lay's chips-ek, valamint a Lidl és a Penny kínálatában szereplő egyes áruk kiszerelése is csökkent a magyar boltokban 2026 augusztusában. A hazai jogszabályok kötelezik a nagyobb kereskedőket a méretcsökkenés bejelentésére és a vásárlók tájékoztatására, miközben a Milka gyártója ellen Németországban már pert nyertek a fogyasztóvédők a megtévesztő csomagolás miatt - közölte a Portfolio.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felé a forgalmazók idén augusztusban is számos méretcsökkenést jelentettek be, a listán pedig ismét feltűntek a Mondelez által gyártott Milka termékek. A vállalatnál nem ez az első ilyen eset, ugyanis a 100 grammos táblák 90 grammosra zsugorodása, majd a 2025-ös további csökkentések miatt a német fogyasztóvédők be is perelték a céget. A brémai bíróság első fokon megtévesztőnek ítélte a gyakorlatot, mivel a csomagolás mérete nem változott, így a vásárlók a külső alapján továbbra is a megszokott mennyiségre számíthattak. A Mondelez fellebbezett, így jogerős ítélet még nem született.
A jelenlegi, 2026. augusztusi adatok szerint a Milka tovább folytatta a méretcsökkentést. A Rice Risp 100 helyett 90 grammos lett, a drazsés Mikulás-csokoládé 61-ről 56 grammra, a karácsonyi csomag 126-ról 121 grammra, míg az alpesi és nugátkrémmel töltött golyók 90-ről 82 grammra zsugorodtak.
Más márkák is hasonló lépésekre szánták el magukat. A Pennyben kapható Reese's mogyoróvajas csokikorong 42-ről 39,5 grammra, míg egy sós karamellás perec kiszerelése jelentősen, 90-ről 70 grammra csökkent, ami több mint 22 százalékos visszaesést jelent. A jégkrémeknél is megfigyelhető ez a tendencia, hiszen a Lidl pálcikás Gelatelli jégkrémeinek mandulás és fehércsokis változata 120 helyett 100 milliliteres lett, a Ledo Quattro Joy pedig 1650-ről 1500 milliliterre apadt. A Lay's chips-ek kiszerelése is kisebb lett, a sós és a tejfölös-snidlinges változatok 200-ról 180 grammra, a Strong Chili-Lime ízesítésű pedig 190-ről 170 grammra csökkent.
Ezek az adatok azért nyilvánosak, mert az egymilliárd forint feletti éves árbevételű üzleteknek kötelező jelenteniük a kiszerelés változását a hatóságok felé. Emellett a polcokon is fel kell hívniuk a vásárlók figyelmét a kisebb méretre, kivéve, ha a régi, nagyobb verzió még legalább fél évig kapható marad az új mellett.
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A szabályozás célja a rejtett áremelések – vagyis a zsugorinfláció – átláthatóbbá tétele. A hatósági nyilvántartásból ugyanakkor nem derül ki, hogyan változott a termékek ára, így az sem állapítható meg pontosan, miként alakult az egységár. A zsugorinfláció jelensége azonban éppen arról szól, hogy a kisebb kiszereléshez jellemzően nem társul arányosan alacsonyabb vételár, így a fogyasztó végeredményben kevesebbet kap a pénzéért.
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