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Kép az Aldi Sud feliratról az egyik budapesti üzletükön. Az Aldi, azaz Albrecht Diskont két diszkont szupermarketlánc márkája, amely 20 országban több mint 10 000 üzlettel rendelkezik.
Vásárlás

Kitálalt az Aldi-vezér: így verik át a vásárlókat a népszerű hűségkártyákkal a szupermarketek

Pénzcentrum
2026. augusztus 17. 19:01

Az Aldi brit vezetője támogatja a kormány fellépését a megtévesztő szupermarketes akciók ellen, és élesen bírálta a Tesco és a Sainsbury's hűségprogramjait is. Giles Hurley szerint a vásárlókat gyakran inkább a feltüntetett megtakarítás nagysága, mint a termék tényleges ára alapján próbálják meggyőzni arról, hogy jó üzletet kötnek.

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Giles Hurley, az Aldi UK vezérigazgatója szerint a brit kormány helyesen teszi, hogy szigorúbban lépne fel a félrevezető kedvezményekkel és promóciókkal szemben. A cégvezető a Retail Gazette-nek nyilatkozva azt mondta, a fogyasztókat túl régóta bombázzák olyan akciós ajánlatokkal és hűségárakkal, amelyek kedvező vétel benyomását keltik, miközben ugyanaz a termék máshol jelentősen olcsóbb lehet.

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Hurley különösen a Tesco Clubcard és a Sainsbury's Nectar programjának árazását kritizálta. Szerinte a vásárlók figyelme gyakran a kommunikált megtakarításra irányul, miközben háttérbe szorul az, hogy valójában mennyit kell fizetniük.

A cégvezető egy egyszerű példával érzékeltette a problémát. Ha egy 6 fontba kerülő termékből 2 font kedvezményt adnak, az még nem feltétlenül jó ajánlat, ha egy másik üzletben ugyanaz a termék 3 fontba kerül.

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Hurley szerint a több héten keresztül futó akciók is kérdéseket vetnek fel. Ha egy termék hosszú időn keresztül kedvezményes áron kapható, a vásárló joggal kérdezheti meg, hogy valójában melyik ár tekinthető a termék normál árának.

A vita a brit kormány és az élelmiszer-kiskereskedelmi szektor között zajló szélesebb konfliktus része. A kormány az elmúlt időszakban több olyan intézkedést is vizsgált, amelyekkel erősítené a fogyasztóvédelmet és szigorúbban ellenőrizné a szupermarketek árazási gyakorlatát. A brit versenyhatóság, a CMA jogköreinek bővítése is felmerült. A cél az lenne, hogy gazdasági vagy ellátási zavarok idején a hatóság alaposabban vizsgálhassa az áremelkedéseket és a vállalatok profitmarzsait.

A vita közben már konkrét kormányzati lépések is körvonalazódnak. Andy Burnham brit miniszterelnök augusztusban olyan fogyasztóvédelmi szigorítást jelentett be, amely a hamis ’régi ár, új ár’ akciókat, a kitalált kedvezményeket és a félrevezető ajánlott fogyasztói árakat is célba venné. A kormány becslése szerint a csomag évente mintegy 400 millió fonttal javíthatja a háztartások helyzetét.

A kiskereskedők ugyanakkor visszautasítják, hogy a megélhetési költségek emelkedését kihasználva extraprofitra törekednének. Jim Bligh, a Brit Kiskereskedelmi Szövetség igazgatója szerint nem szerencsés, ha a politikusok nyerészkedőként állítják be az áruházláncokat. Az élelmiszer-kiskereskedelem ugyanis az Egyesült Királyság egyik legalacsonyabb árréssel működő ágazata.

A brit kormány korábban azt is fontolgatta, hogy a legnagyobb szupermarketeket önkéntes ársapka bevezetésére kérje bizonyos alapvető élelmiszereknél, például a kenyérnél, a tojásnál és a tejnél. Az ágazat ellenállása miatt azonban a kabinet végül nem vitte tovább az árszabályozási tervet.

Közben az élelmiszer-infláció mérséklődött. Júniusig éves összevetésben 1,7 százalékkal emelkedtek az élelmiszerárak, ami 2024 augusztusa óta a legalacsonyabb ütem. Ebben szerepet játszik az Aldi és a Lidl árversenye is. A két diszkontlánc terjeszkedése komoly nyomást helyezett a hagyományos brit szupermarketekre, amelyek árgaranciákkal és különböző hűségprogramokkal próbálták megtartani vásárlóikat.

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Az Aldi és a Lidl növekedése közben újabb hatósági kérdéseket is felvet. A CMA ebben a hónapban azt javasolta, hogy a két diszkontláncot is vonják be a nagyobb szupermarketekre érvényes ingatlan- és telekszerzési szabályok hatálya alá. A versenyhatóság szerint az Aldi és a Lidl mérete, valamint országos jelenléte miatt indokolt a szabályozás kiterjesztése.

Az Aldi szerint ez nem változtatja meg brit terjeszkedési terveit. A vállalat továbbra is több száz új üzlet megnyitásával számol az Egyesült Királyságban. A brit élelmiszerpiacon így egyszerre zajlik árverseny, terjeszkedési verseny és szabályozási vita. Az Aldi most azért állt a szigorítás mellé, mert saját üzleti modelljének fontos eleme az egyszerű, alacsony árakra épülő kommunikáció. Hurley szerint a vásárlóknak elsősorban azt kellene látniuk, hogy mennyit fizetnek a termékért, nem pedig azt, hogy a kereskedő mekkora kedvezményt tüntet fel mellette.

Az inflációs helyzet javul

Az árháborúnak már makrogazdasági hatása is van. A brit élelmiszer-infláció júniusban 1,7 százalékra mérséklődött, ami 2024 augusztusa óta a legalacsonyabb érték. A Reuters szerint ebben jelentős szerepe van az Aldi és a Lidl által fenntartott erős árversenynek, amely arra kényszeríti a nagyobb szupermarketeket, hogy a megugró költségek egy részét maguk nyeljék le.

Clive Black, a Shore Capital fogyasztói kutatási vezetője rámutatott, hogy a szupermarketek tudatosan vállaltak be alacsonyabb profitot annak érdekében, hogy a friss és hűtött termékek árait lent tartsák. Mint mondta, ezek a kategóriák döntően befolyásolják, hol vásárolnak a fogyasztók, ezért a kereskedők nem engedhetik meg maguknak, hogy ezen a területen elveszítsék a versenyt.

Hozzátette, hogy a márkás élelmiszergyártók is visszafogottan emeltek árakat a nyár folyamán, mert tartanak attól, hogy a túlzott drágulás felgyorsítaná a vásárlók átállását az olcsóbb, saját márkás termékekre. Black szerint az élelmiszerárak inflációjának lassulása mögött egyértelműen az iparág rendkívül erős versenye áll.

A Worldpanel by Numerator adatai alapján a Tesco piaci részesedése júniusban és júliusban enyhén csökkent – először 2023 júliusa óta –, ami azt jelzi, hogy még a piacvezető vállalat sem mentes a Ken Murphy vezérigazgató által „hihetetlenül versenyképesnek” nevezett brit élelmiszerpiac hatásaitól.

A Tesco, a Sainsbury’s, az Asda, a Morrisons, a Marks & Spencer, valamint az Aldi és a Lidl továbbra is intenzív versenyben próbálják megtartani a vásárlókat, ezért mindegyikük óvatos az emelkedő költségek teljes áthárításával. A The Grocer heti árfelmérése szerint az öt nagy szupermarketlánc közül mindegyik volt már a legolcsóbb a vizsgált 15 hét valamelyikében, ami jól mutatja, milyen éles a küzdelem az árak terén.
Címlapkép: Getty Images
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